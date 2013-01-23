T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

23 Ocak 2013

Dürüst Bir Yazı

Yazı saati geldi geçiyor. Önce kendimi grip olduğuma inandırmaya çalıştım. Olmadı. Çünkü grip filan değilim

 

Yazı saati geldi geçiyor.

Önce kendimi grip olduğuma inandırmaya çalıştım.

Olmadı. Çünkü grip filan değilim.

“Yorgunum diye bir mazeret kıvırsam” aşamasına geçtim. “Geçen haftanın tümünde Hrant Haftası ile uğraştık, çok yorulduk” filan desem…

Demesem daha iyi. Çünkü doğru değil. Kendilerini “Hrant’ın arkadaşları” diye adlandıran genç arkadaşlarım sahiden tüm hafta geceyi gündüze katarak uğraştılar. Bense aramızdaki e-mail trafiğini izleyip, arada bir ukalalık, arada bir de sululuk yapmakla yetindim.

Pazar günü Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin bir ilçede daha kuruluş hazırlığına omuz vermek üzere gittim geldim. Ama yorulmak ne söz adeta dinlenip de geldim.

Eeee ?

E’si bugün Tırmık yazmayınca sizlerin hoş görmenizi sağlayacak hiç bir mazeretim yok.

İşi cıvık bir duygusallığa vurup “Ben yeni sürülmüş, üstüne sağanak yağmur yemiş bir tarlada yalınayak yürümek istiyorum” gibi ya da “Marmara Adasında kıyıya inip denizde taş sektirmece oynamak istiyorum” gibi gerekçelere de sığınamam. Karakışın ortasında ne tarlası, ne kıyısı?..

O zaman dürüstçe yazıyorum: Bugün içimden yazı yazmak, hele hele siyasetin labirentlerinde dolanmak gelmiyor.

Yarından sonra düzelirim. Ama bugün böyle...

“Anlayışınız için teşekkürler” diye işi pişkinliğe vurup televizyonda bir bilim kurgu filmi filan bulup seyredeceğim.

Bulamazsam vurur kafayı uyurum.

Anlayışınız için teşekkürler...

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın enginyazıhrant haftasıbugünmamara adasıtırmıkyeşiller ve sol gelecek partisikuruluşhazırlığımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

Yazarın Diğer Yazıları

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24