T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

22 Şubat 2013

Dinlemeyin, Dövün !

Sinop ve Samsun’da milli hisleri şaha kalkan, gücünü ve cesaretini kalabalıktan alan yiğitler (!) barışa giden sürece ilişkin Kürtlerin ne düşündüğünü dinlemek istemedi

BDP’liler olası bir barışın izleyeceği süreçte Kürt siyasal hareketinin görüşlerini anlatmak üzere  bir Karadeniz gezisine çıktı.

Gezi yarıda kesildi.

Sinop ve Samsun’da milli hisleri şaha kalkan, gücünü ve cesaretini kalabalıktan alan yiğitler (!) barışa giden sürece ilişkin Kürtlerin ne düşündüğünü dinlemek istemedi. Onun yerine BDP’li milletvekillerini dövmeye çabaladı.  Dövemedi ama kendilerinin yanısıra başkalarının da dinlemesini başarıyla engelledi.

Herhalde şimdi  çevrelerine barışı nasıl engellediklerini anlatarak öğünüyorlardır.

Ancak görünen o ki BDP’liler kendilerini, barış sürecine ilişkin düşüncelerini, taleplerini Kürt olmayanlara anlatmakta kararlı. Karadeniz gezisini düzenleyen HDK’nın (Hakların Demokratik Kongresinin) kararı mı bilemiyorum. Ama Levent Tüzel’in açıkladığına göre Mart başında BDP’li milletvekillerinden oluşan bir grup (belki Karadeniz gezisini yarım bırakıp dönen grup) Kuzey Ege kıyılarına, Ayvalık, Burhaniye, Altınoluk’a gidiyorlar. Sırada Antalya, Kars ve Ardahan da varmış.

Kuzey Ege ilginç bir kıyı şerididir. MHP, nice illere meydan okuyacak Ayvalık ve Edremit gibi ilçelerde belediye başkanlıkları kazanır; Altınoluk Atatürkçülükten ödün vermemeye yeminli emeklilerin yazlığı olarak ünlüdür.

Bu üç kentte BDP’liler nasıl karşılanacak dersiniz ?

“Bu ülkede 3,5 milyon seçmenden oy almış, Meclis’te grubu bulunan bir partinin milletvekilleri, bu ülkenin kangrene dönüşme eşiğindeki sorununa çözüm olarak ne öneriyorlar acep? Hele şunları bir dinleyelim” mi denecek ?

Yoksa…

Yoksa “Burası Ege’dir. Milliyetçi, ulusalcı güçlerin toprağı, bölücü Kürtlerden arındırılmış bölgesidir. Buraya Türk milletinden olmayı reddedenleri sokmayız” diye naralar mı atılacak ?
Göreceğiz.

“Hele şunları bir dinleyelim” denirse şaşıracağız.

Milliyetçi naralar atılırsa şaşırmayacağız.

Şaşırmak isteyenler ile şaşırmamak isteyenler olarak yine iki kampa ayrılacağız.

*    *    *

Peki acaba bu ilçelerin kaymakamları, emniyet müdürleri, onlara talimat verecek valileri ne yapacaklar?

Sinop’u, oranın valisini, emniyet müdürünü örnek alıp, “siper çukuruna” yatıp gözden uzak olup erişim kanallarını kesip BDP’lileri linç kültürüyle donanmış milliyetçi yiğitlerin kuşatmasına mı terkedecekler yoksa hukuk devletinin gereğini yerine getirip, devletin gücünü demokrasi kültüründen nasipsizlere göstermeyi mi yeğleyecekler?

Göreceğiz.

*    *    *

Göreceğiz de BDP’lileri dinlemeyi reddeden, onları kendilerini anlatmak için geldikleri kentlere sokmayanlar, dinlemeyi değil dövmeyi yeğleyenler sonuç olarak “Savaş sürsün” dediklerinin farkındalar mı ?

Alanlarda toplanıp taş, sopa, tekme yumruk ile saldıran, kimlik ve kişilik bunalımları içinde kavrulup kalmış, Türk olmak ve Kürt düşmanlığı ile tatmin bulmaya çabalayan gencecik insanlar farkında olmayabilir.

Peki ya onları, o alanlara sürenler ?

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın engindinlemeyin dövünbdpsinopsamsun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

Yazarın Diğer Yazıları

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24