T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

02 Ekim 2012

Cumhuriyet muhabiri kongre salonundan bildiriyor

Kongre salonundan bildirecek yeni, önemli, ilginç, altı çizilmesi, okurla paylaşılması gereken pek bir şey ya da hiçbir şey yoktu…

 

Ankara (Cumhuriyet) – Kongre salonundan bildirecek fazla bir şey yok.

Partinin başkanı çıktı iki buçuk saat konuştu; şiir filan okudu, türkü dinletti, yağdı gürledi, ağlar gibi yaptı, birileri ağladı, hem Türkiye’deki Müslümanlara hem dünyadaki Müslümanlara selam yolladı, selam faslı bir saati buldu, selamlardan salt Müslüman kesim değil milliyetçi kesim de nasiplendi…

Stadyum yerine kongreye gelen ve çeşitli kentlerin futbol takımı formasını giyinmiş kadınlı erkekli amigolar alkışladı, sloganlar söyledi, onlara iyi prova yapıldığı belli olan davullar eşlik etti daha doğrusu onlar davullara eşlik etti. Konuşan zat helallik istedi, aldı, ama bir yere gitmediğini, sadece bir mola verdiğini ilan etti.

Arada yeni MYK ve Parti Meclisi için seçim yapıldı mı, yapılmadı mı anlayamadım.

Zaten o zat konuştuktan sonra kongre de –bence- bitti.

Yani…

Kongre salonundan bildirecek yeni, önemli, ilginç, altı çizilmesi, okurla paylaşılması gereken pek bir şey ya da hiçbir şey yoktu…

Evet yoktu

*    *    *

Ha, bir de…

Bir de kongre salonunda “Cumhuriyet muhabirlerine yasak koydunuz. Bu benim meslek anlayışıma, meslek dayanışması ilkelerine, medyaya konacak her türlü kısıt ve yasağa karşı çıkma yükümlüğüme aykırıdır. O yüzden bugün, bu kongre salonunda Cumhuriyet muhabiri benim. Bu salona girmesi yasaklanan meslektaşlarım yerine nöbetçi Cumhuriyet muhabiri benim” diyen bir gazeteci de yoktu.

Olsaydı, çalıştığı medya kuruluşu üstünden kongreye akredite olmuş, salona girme, kongreyi izleme hakkı kazanmış bir arkadaşımız çıkıp o gün nöbetçi Cumhuriyet muhabiri olsaydı, salondan haber, izlenim, gözlenim yazsaydı ve sadece o gün için o yazılar çalıştığı gazetede değil, Cumhuriyet’te yayınlansaydı, ne olurdu?

Birileri mosmor olmaz mıydı?

O mosmor olan birilerine (ya da birine), ”Efendi, müteahhitleri, bankacıları, namlı sermaye sahiplerini kendine bağlayabilir, diz çöktürebilirsin; medya patronlarını sindirebilir, ‘ödlek patron’ zavallığına indirebilirsin ama… Ama efendi, gazetecileri, sahici gazetecileri, meslekte başının gölgesini önüne düşürmeyenleri satın alamaz, sindiremez, halkın haber alma hakkını ete kemiğe büründürme görevlerini yerine getirmelerini engelleyemezsin” denmiş olmaz mıydı?

Bu, ülkede demokrasi için, basın özgürlüğü için, düşünce özgürlüğü için yıllar boyu unutulmayacak bir kükreyiş olmaz mıydı?

Bu adımı atan gazeteci hem kendi torunlarına, hem genç meslektaşlarına bundan daha değerli, daha şanlı nasıl bir miras bırakabilirdi ki?

*    *    *

Ben mi?

Yaptım, yaptım; şansımı zorladım…

Ama AKP merkezinde telefona çıkan “Bu saatten sonra başvuru mu olur bey? Çoktan kapandı o. Hem internet medyasına kontenjan yok” dedi.Bir yabancı bir medya kuruluşu adı vererek itiraz etmeye çalıştığımda sırıtarak (Valla telefonda yüzünü gördüm galiba, sahiden sırıtarak) “Güle güleeeee; iyi akşamlaaaaar” deyip telefonu yüzüme kapadı…

Yazık… Torunuma, genç meslektaşlarıma bırakacağım harikulade bir miras fırsatını kaçırdım.

Üstelik “mosmor surat” görmeye de bayılırım…

Yazık…

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın enginakp kongresicumhuriyetakpden muhalif basına sansürgazetecilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

Yazarın Diğer Yazıları

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

Bu Tırmık size değil, bize…

Sizler yılbaşını bahane edip elinizden geldiğince ve meşrebinizce eğlenirken haberciler, benim genç (benden genç) meslektaşlarım bütün gece haber peşinde koştular

Gelin, yeni yıl için küçük umutlar yeşertelim

Bu gece, yorgun saat gece yarısını vururken, 2019 tasını tarağını toplamış giderken, 2020 adlı gözleri ışıl ışıl bir bebek aramıza gelirken ister kadeh kaldırın, ister birbirinize sarılın, ister yalnız ister kalabalıkta olun, hepimizin umuda, umutlara ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24