T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

20 Aralık 2010

CHP Kurultayı’nın Ardından

CHP Kurultayı bitti. Şimdi meslektaşlar çalakalem “kurultay değerlendirmesi” yazmaktalar; siyasetle...

CHP Kurultayı bitti. Şimdi meslektaşlar çalakalem “kurultay değerlendirmesi” yazmaktalar; siyasetle ilgilenenlerin sohbetlerinde de aynı konu baş köşede...
Dün izleyici olarak katıldığım bir toplantıda (CHP ile uzaktan yakından ilişkisi yoktu) sigara molalarından birinde aynı soru bana da soruldu:
- Abi CHP Kurultayının sonuçları hakkında ne düşünüyorsun? 
Bu kurultay benim içeriden izlemediğim az sayıdaki CHP kurultaylarından biriydi. Havasını koklamadan, delegelerle, milletvekilleri ile ayaküstü sohbetler kaynatmadan bir kurultay değerlendirmesi zor. Çoğunuz gibi ben de TV’den ve sonra da gazetelerden izledim ve söyleyebileceklerim de çoğunuzun söyleyebilecekleri kadar.
Ancak genel başkanlık  yarışına sahne olmayacak, gündeminde tüzük, hele hele program değişikliği filan bulunmayan bir kurultay zaten genel başkanın konuşması ve parti meclisi seçim sonuçlarından ibarettir ve bunun için ille de Ankara’da olmak gerekmez. 
Konuşma metnini  okudum. İçindeki “41 vaat”i elden geçirdim. Şimdilik  “inşaallah” demekle yetinelim. Ama CHP’nin ancak iktidar olunca (yani olursa) yerine getirebileceği “41 vaat”ten bazılarına CHP tabanının  ciddi bir kesiminin ne diyeceğini  doğrusu pek merak ediyorum. 
Göreceğiz...
Buna karşılık Kılıçdaroğlu’nun tek seçici olduğu Parti Meclisi’nin kompozisyonu önemli ve anlamlı. Çünkü bu ekip 12 Haziran seçimlerinin sonuçlarından sorumlu olacak.  
Parti Meclisi listesinde Deniz Baykal’ın ve Önder Sav’ın kendileri yok. “Adamları” ise CHP içinde ikinci hatta üçüncü ligde oynayabilmiş siyasetçiler. Kılıçdaroğlu’nun parti içi dengeleri gözetme izlenimi yaratmak için, ama fazla da ayağına dolaşmamaları için listeye girmişe benziyorlar.
Yani Baykal ve Önder Sav’ın CHP’nin yeni yönetiminde herhangi bir ağırlıkları yok. Ama buna itiraz ettiklerine ilişkin bir belirti de yok.
Bu sonucu “Hem Deniz Baykal, hem Önder Sav, yumurta küfesini Kılıçdaroğlu’nun sırtına yükleyip seçimlere kadar kendi mevzilerine çekildiler” diye de okumak mümkün.  Bu yargıya Kılıçdaroğlu’nun da yumurta küfesini üstlenmekte  gönüllü olduğunu da ekleyebiliriz.
Kurultay salonunda “Kılıçlar çekildi” diye türküler söylendi ama bence parti içinde bu kurultayda kılıçlar çekilmedi. Baykal ve Sav (ayrı ayrı) kılıçlarını kınına soktular ve çekecekleri gün için geri sayıma geçtiler. Çekecekleri gün 13 Hazirandır.
Çıtayı –biraz da acemice yükseltmiş- Kılıçdaroğlu ve ekibi 12 Haziran seçimlerinden zaferle çıkamadıkları takdirde o kılıçlar çekilecek; CHP’nin yeniden “Milliyetçiliğin (=ulusalcılığın) kalesi, Ergenekon avukatı” çizgisine döndürülmesi için kollar sıvanacak.   
Konuşmasında Kürt bile diyemeyen Kılıçdaroğlu’na bakıp “Ne farkı var onun Baykallardan, Savlardan” diye toptancı bir değerlendirmeyi ciddiye almak mümkün değil.  Kimse Kılıçdaroğlu’ndan bugünkü CHP’den sol bir parti yaratmasını beklemiyor. Buna önce CHP tabanının büyücek bir kesimi engel. Ama demokrasiye soluk aldıracak, çorak topraklarda boy atmaya çabalayan cılız demokrasi fidanının dibine bir damlacık su koymanın değerini bilmek zorundayız. Siyasi partiler yasası, seçim barajı, milletvekili dokunulmazlıklarınin sınırlandırılması gibi demokrasinin başına bela olmuş yasalarla ilgili sözleri bile Kılıçdaroğlu’nu Baykallardan, Savlardan ayırdetmeye yeter.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

Yazarın Diğer Yazıları

AİHM mi? O da ne, o da kim?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını seçkin hukukçular uzun uzun değerlendirecekler. Yanlış oldu, düzeltiyorum: Uzun uzun değil kısa kısa değerlendirecekler. Çünkü ortada hukuk bilimi, evrensel hukuk ilkeleri açısından uzun uzun değerlendirmeyi hak eden bir karar yok

Konya’nın cesur genç kadınları

Gözünüzden kaçtıysa şu videoyu izleyin. Sizin de yüreğiniz kabarsın, içiniz ısınsın…

Yine düşüyoruz Silivri yollarına…

Biz Silivri’de Gezi Davası ve özellikle Osman Kavala aynasında Türkiye’de hukuku savunmaya, hak savunucularının yanında bıkmadan, usanmadan saf tutmaya devam edeceğiz. O aynada, bakmasını bilen gözler Edirne’nin mapus damından dava ve hücre arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte volta atan Selahattin Demirtaş’ı da görür...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24