Bunlar sadece öncü deprem

Gece, hayır geceyarısı yattık. Sabah kalktık. TV’lerin sabah turlarına baktık, internette dolandık, Ankara’dan İstanbul’dan birkaç meslektaşla telefonlaştık.

Geceyarısı bıraktığımız noktadan öte yeni bir gelişme yoktu.

Yani gece bir şey olmadı mı ?

Olmuş, olmuş.

Besbelli. Gece boyunca, biz uyurken, birileri çok yoğun çalışmış; çok kararlar alınmış, çok “yeni gelişmeler” hazırlanmış…

Sabah güneş iki mızrak boyu yükseldikten sonra haberler ardarda dökülmeye başladı.

● Operasyonu yürüten ve katkı sunan beş polis şefi görevden alındı ve yerlerine hemen yenileri atandı.

● Operasyonu yöneten (onlar “koordine eden” diyorlar) başsavcı vekili, ünlü Zekeriya Öz dosyadan uzaklaştırıldı ve operasyon İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı’ya teslim edildi. Ancak gün boyu tepkiler göğüslenemeyecek kadar yükselince Zekeriya Öz''ün görevinin başında olduğu resmi açıklaması geldi..

● HSYK alışılmadık bir hızla operasyon soruşturmasına iki yeni savcı daha atadı.

● İçişleri Bakanı Güler, “Ben olsam soruşturmanın selameti açısından istifa ederdim” anlamında bir şeyler söyleyen Maliye Bakanı'nın telefonuna çıkmadı.

● İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın dün, yani bütün ülkeyi sarsan bir polis operasyonunun yapıldığı “dün”, makamına gelmedi. Bugün de (Saat14.10) gelmedi.

● Ankara’daki arkadaşlarımız AKP’nin çelik çekirdeği sayılması gereken kadroların toplantı üstüne toplantı yaptıklarını haber veriyor.

● Gizli yürütülmesi gereken soruşturmadan “geleneksel” bilgi sızdırmalar başladı. Halk Bankası Genel Müdürü'nün evinde yapılan aramada ayakkabı kutuları içinde 3,5 milyon dolar bulunduğu bilgisi sızdı.

* * *

Yukarıda sıraladıklarımı alt alta koyun, üst üste koyun, sırasını değiştirin fark etmiyor.

Şu gözden kaçmasın:

Tayyip Erdoğan susuyor. Hâlâ konuşmadı. Ne zaman konuşacağı da bilinmiyor.

Yani yukarıda sıraladığım gelişmeler sadece öncü depremlerden ibaret.

Cemaat kanadından geldiği anlaşılan saldırıya AKP’nin (yani Tayyip Erdoğan’ın) cevabı bunlar değil.

Değil, çünkü cevap bu kadar hafif, bu kadar sıradan olamaz.

Olan ne?

Üç beş polis şefi, birkaç savcı…

I-ıh… O operasyona orantılı bir güçle cevap verilecek.

Ne olduğunu bilmiyorum. Ama cevap bunlar değil.

Yani?

Yani yine uykusuz geceler bizi bekliyor.

Yanlış meslek seçtiğime gitgide daha çok inanıyorum…

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Not: Aydın Engin'in aynı konuda bir önceki ''Bilmiyoruz, biliyorlar...' başlıklı yazısını okumak içi tıklayın