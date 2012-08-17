Bu Yazıyı Okuyamayacak Olanlara …

Aşağıda uzun bir liste var. Tek tek okur musunuz bilemem. Bildiğim bu listedekilerin hiç birinin bu yazıyı okuyamayacağı… Çünkü bu listedeki kadın ve erkeklerin tümü gazeteci ve bayramı (kimbilir bundan sonraki kaç bayramı da) demir parmaklıklar ardında karşılayacaklar. Listeyi tutuklu gazeteciler ayıbının bıkıp usanmaz ve yorulmaz takipçisi Necati Abay arkadaşım yolladı.

Bu yazıyı onlar okuyamayacak, dışarıda olup okuyanlardan kimileri "Ama onlar gazeteci değil ki, örgüt üyesi…" diyecekler. Türkiye medyasında kanayan yarasının gazetecilerin bir örgüte üye olmalarından değil olmamalarından kaynaklandığını düşünmeyecekler bile. Üstelik böyle diyenlerden bazıları gazeteciler, hem de anlı şanlı gazeteciler arasından çıkacak. Onlara "Peki sen ne kadar gazetecin" diye sormaktan öte sözüm yok.

Listedeki kadın ve erkek meslektaşların çoğunu tanımıyorum. Sanırım siz daha da azını tanıyorsunuz. İçlerinde kimileriyle siyasal olarak, ideolojik olarak çok farklı yerlerdeyim. Sanırım sizin içinizde de pek çok kişi böyledir. Ama bu bir bayram arifesinde dostça bir selam yollamaya niye engel olsun ki ? Onlar tutuksuz yargılanabilirlerdi. Ancak utanç verici bir inat ve hukuksuzlukla demir parmaklıklar ardına tıkıldılar ve yargının ağır ve hantal işleyişinin cezasını hüküm filan giymeden çekiyorlar…

Eh Başbakanının kitapla bombayı özdeşleştirdiği, İçişleri Bakanının "Ha bomba, ha yazı" yargısını gerine gerine dillendirebildiği bir ülkenin insanlarıyız. Şaşma duygumuzu bile yitirdik…

Liste şöyle:

AbdulcebbarKarabeğ(AzadiyaWelat), Abdullah Çetin (Dicle Haber Ajansı), Ahmet Akyol(Dicle Haber Ajansı),Ahmet Birsin(Gün TV), Ali Buluş(Dicle Haber Ajansı), Ali Çat(AzadiyaWelat), Ali Konar(AzadiyaWelat), Aydın Yıldız(Dicle Haber Ajansı), Ayşe Oyman(Özgür Gündem),Aziz Tekin(AzadiyaWelat), Barış Pehlivan(Oda TV), Barış Terkoğlu(Oda TV), Bayram Namaz(Atılım), Bayram Parlak(Gündem), Bedri Adanır(Aram Yayınları ve Hawar Gazetesi), Cengiz Kapmaz(Özgür Gündem), Cihan Deniz Zarakolu (Belge Yayınları), Çağdaş Kaplan(Dicle Haber Ajansı), Çağdaş Ulus(Vatan),Davut Uçar(Etik Ajans), Deniz Kılıç(AzadiyaWelat), Dilşah Ercan(AzadiyaWelat),Dilek Demiral(Özgür Gündem), Erdal Süsem(Eylül Dergisi), Erol Zavar(Odak Dergisi), Ertuş Bozkurt(Dicle Haber Ajansı),Fatma Koçak(Dicle Haber Ajansı), Faysal Tunç(Dicle Haber Ajansı), Ferhat Çiftçi(AzadiyaWelat), Feyyaz Deniz(Dicle Haber Ajansı),Füsun Erdoğan(Özgür Radyo), Gülsen Aslan (Dicle Haber Ajansı),Hamit Dilbahar(AzadiyaWelat),Hasan Özgüneş(AzadiyaWelat),Hatice Duman(Atılım), Hüseyin Deniz(Evrensel),İhsan Sinmiş(AzadiyaWelat), İsmail Yıldız(Dersim Gazetesi),Kenan Karavil(Radyo Dünya), Kenan Kırkaya(Dicle Haber Ajansı),Mazlum Özdemir(Dicle Haber Ajansı),Mazlum Sezer(Dicle Haber Ajansı),Mehmet Emin Yıldırım(AzadiyaWelat),Mehmet Güneş(Türkiye Gerçeği Dergisi), Mehmet Yeşiltepe(Devrimci Hareket Dergisi),Murat Aydın(Dicle Haber Ajansı), Murat İlhan(AzadiyaWelat),Mustafa Gök(Ekmek ve Adalet Dergisi), Nahide Ermiş(Demokratik Modernite Dergisi), Nevin Erdemir(Özgür Gündem), Nilgün Yıldız(Dicle Haber Ajansı),Nurettin Fırat(Özgür Gündem),Nuri Yeşil(AzadiyaWelat),Oktay Candemir(Dicle Haber Ajansı),Ömer Çelik(Dicle Haber Ajansı),Ömer Çiftçi(Demokratik Modernite Dergisi), Ömer Faruk Çalışkan(Özgür Halk Dergisi), Özlem Ağuş(Dicle Haber Ajansı),Pervin Yerlikaya(Dicle Haber Ajansı),Ramazan Pekgöz(Dicle Haber Ajansı), Ruken Ergün(AzadiyaWelat),Sadık Topaloğlu(Dicle Haber Ajansı),Sebahattin Sumeli(Özgür Halk Dergisi),Sedat Şenoğlu(Atılım Gazetesi),Selahattin Aslan(Demokratik Modernite Dergisi), Semiha Alankuş(Dicle Haber Ajansı), Serdar Engin(Özgür Gündem), Sevcan Atak(Özgür Halk Dergisi),Seyithan Akyüz (AzadiyaWelat),Sibel Güler(Özgür Gündem), Sinan Aygül(Dicle Haber Ajansı), Soner Yalçın Oda TV),Sultan Şaman (HevîyaJinê Dergisi),Şahabettin Demir(Dicle Haber Ajansı), Şükrü Sak(Baran Dergisi),Tayyip Temel(AzadiyaWelat), Turabi Kişin(Özgür Gündem),Turhan Özlü(Ulusal Kanal TV),Yalçın Küçük (Yazar), Yüksel Genç(Özgür Gündem),Zeynep Kuray(Birgün), Ziya Çiçekçi(Özgür Gündem), Zuhal Tekiner(Dicle Haber Ajansı)…

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Yazardan okurlara kısa bir not: Komünist partisi yönetiminde kapitalizm, hem de en vahşisinden kapitalizm kuruculuğunu başarmış Çin'i her zaman merak ettim. Şu yeryüzünde gitmediğim ülke, anakara kalmadı ama Çin'e bir türlü ayak basamadım. Şimdi fırsat çıktı. Gidip göreceğim.13-14 gün yokum. İnternet erişimi ve dar bütçem elverirse "gezi notları" yollarım.

Yani ben Çin'e kadar bir gidip geleyim, ben yokken memleket size emanet…