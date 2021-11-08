Bir hafta izin yapabilir miyim?

Bilgisayarın ekranı ile uzun süre bakıştık. Sonra birden parmaklarım tuşları dövmeye başladı.

Sizlerden izin istemeye karar verdim.

Bir hafta yeter gibi geliyor bana. Cep telefonunun kapalı ve bilgisayarın kapağının sadece okumak için, belki de sadece sudoku çözmek için açılacağı bir hafta…

Kendimi aşırı yorgun hissediyorum.

Neden?

Bilmiyorum…

Yaşlılık böyle bir şey mi acaba?

Haftaya pazartesiye kadar…