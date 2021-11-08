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Aydın Engin

aydengin@gmail.com

08 Kasım 2021

Bir hafta izin yapabilir miyim?

Kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Sizlerden izin istemeye karar verdim.

Bilgisayarın ekranı ile uzun süre bakıştık. Sonra birden parmaklarım tuşları dövmeye başladı.

Sizlerden izin istemeye karar verdim.

Bir hafta yeter gibi geliyor bana. Cep telefonunun kapalı ve bilgisayarın kapağının sadece okumak için, belki de sadece sudoku çözmek için açılacağı bir hafta…

Kendimi aşırı yorgun hissediyorum.

Neden?

Bilmiyorum…

Yaşlılık böyle bir şey mi acaba?

Haftaya pazartesiye kadar…

 

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aydın engin

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