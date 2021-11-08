Bir hafta izin yapabilir miyim?

Kuşkusuz bu buluşma HDP'nin siyasi partilere "seçim için ortak önerge verelim" önerileri bağlamında yaptıkları ziyaretlerden biri
Bu kafa ile HDP'ye yakın durmaktan, öyle görünmekten ölümüne korkarak, seçim olunca nasıl olsa kendilerinin istediği yönde oy kullanacak, çünkü "eli mahkûm ve çantada keklik bir HDP ̎ düşleri kuranlarla gidilen siyasal yol beş yıl daha AKP iktidarına açılmıyor mu?
Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı bölgeye, daha doğru bir deyişle Kürt illerine Kürdistan demenin ulusalcı kesim için bile bir sakıncası olmasa gerek. Çünkü Kürtlerin yaşadığı bölgeye Kürdistan denir.
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