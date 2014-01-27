T24 LogoT24 Logo

Aydın Engin

aydengin@gmail.com

27 Ocak 2014

Bilgisayar yok, cep telefonu kapalı. Gel gör ki…

Üç günlüğüne Berlin’e tüydüm. Ne bilgisayarımı aldım, ne cep telefonumu açtım

Size söylemedim; ben üç günlüğüne Berlin’e tüydüm. Tayyip Erdoğan Brüksel’de AB tepeleriyle  zor saatler yaşarken ben de Berlin’deydim.

Hrant Dink’i anma toplantısıydı. Eh, öyle bir toplantı iki, bilemedin üç saat sürer. Ben de geri kalan saatlerde, günlerde kaçamak bir tatil yaparım; Türkiye’nin boğucu siyasal atmosferinden uzak  kalırım umudu, hatta hesabı yapmıştım.

Nitekim bilgisayarı almadım; cep telefonumu da hemen hemen açmadım.

Anma toplantısı O’na yaraşır bir toplantıydı. Türk’ü, Kürd’ü, Ermenisi “Ah Hrant, vah Hrant” kolaycılığına  kapılmadan O’nun Türkiye’nin geçmişiyle hesaplaşmasının, yüzleşmesinin önündeki engellerde ne kadar büyük bir gedik açtığını bir kez daha bilince çıkardık; bedel ödemeyi göze alan o yürekli yurttaşımızla bir kez daha onurlandık…

“Eh, sonra da tatil  yaptın herhalde” diyeceksiniz.

Demeyin.

Orta Avrupa’nın o pek  güzel başkentinde, siyasal göçmenlik yıllarımın anılarıyla bir kez daha buluşarak pek keyifli bir kaçamak yaşamayı umut etmiştim.

Ama heyhat !..

Uçaktan iner inmez başlayan “ahret soruları” dönüş uçağına bininceye kadar sürdü. Hem de neredeyse aralıksız ?

- Abi Şu Türkiye’de olup biteni bir anlatsana… Engin abi Cemaat mı Erdoğan’ı ezer, Erdoğan mı Cemaatı ?.. Aydın bey aslında olan ne; neyi bölüşemiyor bunlar?.. Abi Cemaat darbe denediyse, başardığında iktidarı nasıl alabilecekti sence ?..

Arada bir topu taca atmak için girişimlerde bulundum:

- Yav bu merlo bayağı iyi şarap çıktı. Kaç para bunun şişesi buralarda ?

Cevaba bakın:

- İyidir Merlo, ucuzdur da… Şey…  Peki bu Cemaatçı polisler, savcılar bir yerden ötekine yollanıyor. O gittikleri yerde boş dururlar mı sence ?

Ne şarabın tadı kalıyor, ne güzelim sosislerin…

Ahret sorularının sonu gelmiyor ve 17 Aralık’tan bu yana bizim ha bire kendimize sorduğumuz ve tam cevabını bulamadığımız sorular. Yani kelin merhemi yok ki başına sürsün…

Kaldığım arkadaş evinden İstanbul uçağı için taksiye bindiğimde “Ohhh, bitti. Artık biraz kafamı dinlerim” demiştim.

Acele etmişim.

Bilen bilir, Berlin’de arasıra Türkiye’den gelmemiş bir taksi şoförüne rastlanıyor. Valizimi bağaja yükleyin direksiyona kurulan benim şoför temiz bir Almanca ile sordu:

- Valizinizin üstündeki ad, soyad Türkçe tını taşıyor. Türkçe biliyor musunuz ?

Almanca cevapladım:

- E ben Türküm…

Güldü. Almancasından daha da temiz bir Türkçe ile lafa girdi:

- Söylesene bey… Ben de Antakya taraflarındanım.  İyi iyi, yolumuz kısa değil. Şu memkelekette olan biteni bana bir anlat gözünü seveyim. Şu Cemaat dedikleri Fetocularla Tayyip kapıştı ya… Ne oluyor sence ? Bir de neye varacak bu işin sonu? Adamlar malı götürmüş de paylaşırken kavga mı çıkmış? Bana öyle geliyor da… Tabii ben 21 yıldır Berlin’deyim. Bilemem. Şunu bana bir güzel anlat gözünü seveyim…

Karlar altındaki Berlin’de zaten ağır ağır gidiyoruz ve yol sahiden epey uzun. Eski Doğu Berlin’den eski Batı Berlin’deki havaalanına gidiyoruz. Kısa kestiğim her cevabı, benim Antakyalı hemşeri iyice inceltip yeniden soruyor.

*    *    *

Üç günlüğüne Berlin’e tüydüm. Ne bilgisayarımı aldım, ne cep telefonumu açtım.

Bir kaçamak yaptım, memleketin boğucu siyasal ikliminden uzak, bir güzel kafa dinledim ki sormayın…

Siz bu ayaküstü çırpıştırılmış yazıyla idare edin. Benim biraz kendime gelmeye, kafamı dinlendirmeye ihtiyacım var.

Alıştığımız konular üstüne sohbet etmek üzere yarın yeniden buluşuruz…

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

aydın enginberlinhrant dink17 aralıkyolsuzluk ve rüşvet operasyonualmanyahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Yazarın Diğer Yazıları

İÜ’de AK rektör, İTÜ’de yok rektör

AKP Reisi, onun partisi ve öğrencilerin yanında saf tutan bir avuç öğretim görevlisinin dışında kalan, olup biteni çekirdek çıtlatarak izleyen her iki üniversiteden akademisyenler ne kadar öğünseler yeridir…

Anne sütünden yapılan heykel

Görünen o ki bu kez sünger taşına dönüşecek olan anne sütünden yapılmış heykeller 'mahkûm'lar değil askerler…

Ben kaçıyorum ama AKP Reisi yakalıyor

AKP Reisi bu sözlerle mesela tarikat kadrolarından oluşturulacak ve silahlandırılacak gönüllülerden söz ediyor olabilir mi?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24