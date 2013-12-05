Abdesti mi bozulmuştur?

Soru şu:

Evli bir erkek, karısından başka bir kadının elini tutarsa abdesti bozulur mu?

Soru sorular doğuruyor:

İslama göre sorun abdest bozulmasından mı ibarettir, yoksa daha ağır bir suç mudur?

Suçsa cezası var mıdır?

Varsa nedir?

O erkek bir siyasetçiyse mütedeyyin seçmenleri onu defterden siler mi ?

* * *

Kime sorsam acep?

Büyük islam alimi olarak ünlenmiş Hayrettin Karaman’a mı, Diyanet İşleri Başkanına mı, bizim mahalledeki camiin imamına mı, El Ezher Üniversitesi rektörüne mi ?..

Sanırım anladınız.

Başbakan Erdoğan taksit taksit açıkladığı belediye başkan adaylarının son taksidini açıklarken adayları yanyana getirip bir aile fotoğrafı çektirdi. Gaziantep Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği şimdiki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in elini tutup havaya kaldırdı.

Fotoğraf birçok gazetede yayınlandı. Cemaat-AKP çekişmesinde cemaatın sesi tarafında yeralan Bugün gazetesi, cinlik kokan bir “kes-biç” ile öteki belediye başkan adaylarını makasladı ve sadece Başbakanla Şahin’i elele gösterdi…

Ve Başbakanın baş başdanışmanı Yalçın Akdoğan küplere bindi.

Ama ne biniş !Yeni Şafak’taki yazısından gözlerinde çakan öfke kıvılcımlarını, ağzındaki öfke köpüklerini görür gibi; satır aralarında ağız dolusu küfürleri okur gibi olduk.

Gecikmedi.Bugün’ün sahibi İpek Medya Grubundan cevap geldi. Uzunca bir cevap. Özeti: “Biz gazetecilik yaptık. Ama birilerini incittiysek özür de dileriz” yollu bir cevap…

* * *

Mideniz bulandı mı ?

Valla benim bulandı.

Önce Bugün’e…

Açıklamalarına bakın: “Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bir kare fotoğraf” diyorlar. Ufalayın da civcivler yesin. Anadolu Ajansı sadece Fatma Şahin’le Erdoğan’ın elele tutuştuğu bir fotoğraf karesi yayımlamadı. Onu sizin yazıişleri masasındaki makas yaptı.

Çünkü zihniyetiniz belli: Başbakanı bir kadınla elele tutuşmuş gösteren bir fotoğrafla bel altından vuruş yapıyorsunuz. Çünkü örümcek bağlamış kafalarınıza göre evli olmayan bir kadın ve erkek elele tutuşursa bu kesinlikle bel altı bir ayıptır…

Gelelim baş başdanışmana...

Onun başbakanı bir başka kadınla elele tutuşursa onun kafasına göre de bu bel altı bir saldırıdır.

Çünkü zihniyeti belli: Bir kadınla bir erkek elele tutuşmuşsa, hatta eli eline değmişse, hattanın hattası yanyana yakın durmuşsa orada mutlaka bir şey olmuştur.

* * *

Epey zamandır ilk defa ve gidişatına bakılırsa sanırım son defa Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alıyorum.

Kameraların karşısında partisinden bir kadın arkadaşının elini çekinmeden tuttu. Hiç olmazsa o bir kadınla bir erkek elele tutuşursa ille de bir şey olmayacağını biliyor.

Başdanışman ile Bugün gazetesindeki zatlara gelince…

Beyler, şu elimde tuttuğum şey var ya o sadece bir mendildir. Aklınıza sakın başka bir şey gelmesin…