Yine bir doğayla amansızca boğuşan insan hikâyesi

SIFIRIN ALTINDA: DAĞDAKİ MUCİZE

(6 Below: Miracle on the Mountain)

X X X



Yönetmen: Scott Waugh

Senaryo: Madison Turner

Görüntü: Michael Svitak

Müzik: Nathan Furst

Oyuncular: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Jason Cottle Amerikan filmi