Ünlü kuklaların parlak dönüşü

MUPPETS ARANIYOR

(Muppets Most Wanted)

Yönetmen: James Bobin

Senaryo: J. Bobin, Nicholas Stoller

Görüntü: Don Burgess

Müzik: Christophe Beck

Oyuncular: Ricky Gervais, Ty Burrell, Tina Frey, Celine Dion, Danny Trejo, Ray Liotta, Frank Langella, Zach Galifianakis, Tom Hollander, James MacAvoy, Stanley Tucci, Til Schweiger

Muippett’leri ilk ne zaman izledik? ABD’de ilk kez 1976’da başlayan TV serisi, o yıllarda bizim TRT’de de gösterilmişti. Ve benim kuşağım bu sempatik kukla gösterisini hayli keyifle izlemişti.

Başarı hep sürdü. Öylesine zengin bir geçmişleri var ki... TV dizileri, TV filmleri, kısa filmler. 1979’daki The Muppets Movie’den başlayarak yarım düzine sinema filmi. En sonuncusu 2011’de çekilen ve hepsi bize gelmeyen...

Bu yedinci filme hoş geldin diyoruz. Çünkü öncelikle, onları özlemişiz!... Kendi adıma hayli nostaljiye dalıp o TRT günlerini andım. Sonra, ilerleyen teknolojiyle çok iyi sonuçlar alınmış. Ve bol oyunculu canlı çekimlerle kukla kahramanlarımızın özel (canlandırma) bölümleri gayet iyi kaynaştırılmış.

Konu mu? Hiç sıvanmasak daha iyi: öylesine zırva ki... Ama bir Muppet filmi için bunun önemi var mı? Özetle diyelim ki Kermit, Miss Piggy, Ayı Fozzie, Gonzo, Animal gibi yaratıkların başımı çektiği grup, adı zaten Badguy: Kötü Adam olan bir hırsızın ve de Konstantin adlı son derece tehlikeli bir kriminelin başında olduğu bir dizi soyguna karıştırılmak istenir. Bu macera onları gösteri yapmak için gittikleri Berlin, Madrid, Dublin ve Londra gibi başkentlere atarken, Kurbağa Kermit de kılık değiştirip yerini alan Konstantin tarafından Sibirya’daki Gulag kamplarına yollanmıştır. Hem de artık tam Miss Piggy adlı sevimli dişi domuzcukla evlenmek üzereyken...

Film yıllanmış Muppet serisine çok büyük yenilikler getirmese de düzeyli özel efektleri, kusursuz teknolojisi ve zengin kadrosuyla çok oyalayıcı gözüküyor. Üç baş rolünde Rick Gervais (Dominic), Ty Burrell (Fransız dedektif) ve Tina Fey (Gulag kampının kadın subayı) oynarken, usta seslendirmeciler canlandırma kahramanlarına seslerini veriyorlar. Celine Dion uzunca gözüküp bir de şarkı söylerken, Tony Bennett ve Lady Gaga şarkı söylemeden geçip gidiyorlar.

Danny Trejo ve Ray Liotta hapishane takımı içinde, Frank Langella ise finaldeki rahip olarak perdeye geliyor. Ayrıca Zach Galifianakis, Tom Hollander, James MacAvoy, Stanley Tucci gibi ünlüler minik rollerde, Salma Hayek, Christoph Waltz, Saoirse Ronan gibileriyse kendileri olarak gözüküyorlar.

Kısacası tam bir şamata. Üstelik her yaş için de uygun!...



Afrika dekorunda romantik komedi

KARIŞIK AİLE

(Blended)

Yönetmen: Frank Coraci

Senaryo: İvan Menchell, Clare Sera

Görüntü: Julio Macat

Müzik: Rupert Gregson-Williams

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Kevin Nielon, Terry Crews, Emma Fuhrmann. Abdoulaye NGom, Shaquille O’Neal/ Warner Bros filmi

Yeni bir Adam Sandler filmi daha... Elbette bunu söylemek ‘yeni bir Frank Coraci filmi’ demekten daha doğru. Çünkü bu film de, tüm diğer Sandler filmleri gibi, bu oyuncunun sırtında duruyor.

1966 doğumlu Sandler, 80’lerin sonlarında gösteri hayatına atıldı. Önce TV serileri ve şovlarıyla... Ardından filmler geldi. Coneheads, Billy Madison, The Waterboy, Big Daddy... 2000’lerde Punch-Drunk Love, Mr. Deeds, The Anger Management, 50 First Days, Spanglish, Click, I Now Pronounce You Chuck&Larry, You Don’t Mess with the Zohan, Funny People ...

Ve 2010’larda da işbaşındaydı: Grown-Ups 1 ve 2, Just Go With İt, Zookeeper . Ve şu sırada art arda üç film daha geliyor. Demek ki ülkesinde son derece popüler bir komedi starıyla karşı karşıyayız. Bizde bile -ki bu filmlerin çoğu oynadı- bunlardan en azından bir bölümünü görmemiş sinemasever yoktur.

Bu küçük yazıda Sandler komiğini enine-boyuna irdeleyecek değilim. Ama çok özetle, bunun geçmişin komedi starları gibi çoğu zaman ‘boşanmış’ ve sınırları geniş tutulmuş iddialı bir komedi tarzı olmadığı kesin. Sandler çok daha ‘cool’ ve sırf güldürmek yerine, sıradan insan kişilikleri çizmeyi seviyor: Amerikan hayatının en gündelik işlerinde, durumlarında ve olaylarında yakalanmış insanları canlandırarak...Ve hayli başarılı da oluyor.

Bu yeni filmi yine bir romantik komedi. Yaş gereği, artık işin başında değil, çok daha ilerde bir adamı oynuyor: partöneri Drew Barrymore’la birlikte... İkisi de evlenip çoluk-çocuğa karışmışlardır: birinin üç kızı, öbürünün iki oğlu vardır. Ancak Jim eşini kaybetmiştir. Lauren ise boşanmıştır. Karışık bir gelişme, onları Afrika’daki bir safari tatilinde biraraya getirir: tüm çocuklarla birlikte... Ve şamata başlar.

Sandler, yönetmen Coraci’yle 1998’deki The Wedding Singer’ den beri birlikte beşinci filmini yapmış. Birbirlerini çok iyi tanıdıkları ve uyum sağladıkları açık. Ayrıca Drew Barrymore’la da üçüncü kez biraraya geliyor: The Wedding Singer ve 50 Firs Dates’ den (ve ikincisinden tam on yıl) sonra... Ve yine Coraci’nin yönetimi altında...

Böylece hikâye önemli olmasa da, şurup gibi akıp gidiyor. Kadın-erkek ilişkileri yeni bir şey getirmese de inandırıcı. Çocuklar ve yan oyuncular bir âlem. Hikâyeye egzotik bir boyut katan turistik Afrika sahneleriyse hayli matrak. Afrikalı oyuncu Abdoulaye Ngom’un tatil köyü sunucusu ayrıca komik. Sunduğu tüm o garip gösteriler de... Ünlü basketçi Shaquille O’Neal de konuk oyuncu.

Sonuç olarak eğlendiren bir film. Ama harikalar beklemeyin!..