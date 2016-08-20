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Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

20 Ağustos 2016

Toplumda yayılan virüs... Sanki Türkiye!

Ana-babaları kendi evlilik sorunlarını yaşayıp dururken, kardeşler birbirlerine gönülden bağlıdırlar. Bu bağlılık, birden patlayan salgınla görülmedik biçimde sınanacaktır

VİRAL      X  X  X 

Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman
Senaryo: Christopher Landon, Barbara Marshall
GörüntüMagdalena Görka
Müzik: Rob Simonsen
OyuncularSofia Black-D’Elia, Analeigh Tipton, Travis  Tope, Michael Kelly, John Cothran, Stoney Westmoreland/ Amerikan filmi

 

Her şeyiyle alabildiğine mütevazi duran, ama aslında hiç de fena olmayan bir korku/gerilim. En azından bana öyle gözüktü.

    Uzak-doğudan çıkıp ABD’ye varması gecikmeyen bir felaket, ölümcül bir virüs etrafı sarmıştır: sinekler ve böceklerden geçen...Yakalananların enselerine yerleşen bir tür solucan, bedeni giderek yozlaştırır ve hasta birden kusmaya başlar.  Çıkardıkları, hastalığı etraftakilere de bulaştırır. .

    L. A. yakınlarındaki küçük bir kasaba da bu korkunç deneyimi yaşar. Ana kahramanlar iki kız kardeştir: arkadaşları, komşuları ve  ilişkileriyle birlikte....Gençler tipik Amerikan gençliğini simgelerler: ‘ebeveyn’le bitmeyen bir savaşım, özgür seks özlemi, acımasız okul şakaları...

    Ana-babaları kendi evlilik sorunlarını yaşayıp dururken, kardeşler birbirlerine gönülden bağlıdırlar. Bu bağlılık, birden patlayan salgınla görülmedik biçimde sınanacaktır.

  Dediğim gibi alçakgönüllü, sade, ama etkileyici bir film. Bu tür filmlerde (aslında tüm sinemada) başarının illa da büyük bütçelere ve star sistemine bağlı olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Sinema tarihinden en çok, birkaç kez filme alınan  The İnvasion of the Body Snatchers filmini hatırlatıyor (özellikle Don Siegel imzalı ilk çevrim- 1955). Bu, zombilerin pek fazla görünür olmadığı bir zombi filmi de sayılabilir!...

  Ayrıca bu tür filmlerde sık sık olduğu gibi, bir siyasal alt metin yakıştırmak da mümkün. Hele şu aralar ve bizde...Öyle ya, toplumun içinde bir virüs gibi yayılan ve bulaşmışla bulaşmamışı ayırt etmenin son derece zor olduğu bir ülke... Şu günlerin FETÖ ile boğuşmakta olan Türkiye’sinden daha iyi örnek olur mu? 

  Filmin hiç tanınmayan genç kadrosunu da pek sevdim. Özellikle kız kardeşlerde Sofia Black-D’Elia ile Analeigh Tipton ve de komşu delikanlı Evan’da  Travis  Tope. Onlar da “istikbal vaad ediyor!”...

HAFTANIN  YILDIZ TABLOSU

VERONİK’İN ÇİFTE YAŞAMI                  X  X  X  X

CAFE SOCİETY                                                X  X  X  ½

JASON BOURNE                                              X  X  X  ½

KARANLIK SULAR                                         X  X  X  ½

YÜCE ADALET                                                X  X  X  ½

VİRAL                                                                X  X  X

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI    X  X  X

GERÇEK KÖTÜLER                                        X  X  X

PRENSİM                                                                 X  X  ½

NEON ŞEYTAN                                                          X  ½

HAYALET AVCILARI                                                X

FİNAL FANTASY                                                       X

 

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