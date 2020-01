Toplumda yayılan virüs... Sanki Türkiye!

VİRAL X X X



Yönetmen: Henry Joost, Ariel Schulman

Senaryo: Christopher Landon, Barbara Marshall

Görüntü: Magdalena Görka

Müzik: Rob Simonsen

Oyuncular: Sofia Black-D’Elia, Analeigh Tipton, Travis Tope, Michael Kelly, John Cothran, Stoney Westmoreland/ Amerikan filmi

Her şeyiyle alabildiğine mütevazi duran, ama aslında hiç de fena olmayan bir korku/gerilim. En azından bana öyle gözüktü.

Uzak-doğudan çıkıp ABD’ye varması gecikmeyen bir felaket, ölümcül bir virüs etrafı sarmıştır: sinekler ve böceklerden geçen...Yakalananların enselerine yerleşen bir tür solucan, bedeni giderek yozlaştırır ve hasta birden kusmaya başlar. Çıkardıkları, hastalığı etraftakilere de bulaştırır. .

L. A. yakınlarındaki küçük bir kasaba da bu korkunç deneyimi yaşar. Ana kahramanlar iki kız kardeştir: arkadaşları, komşuları ve ilişkileriyle birlikte....Gençler tipik Amerikan gençliğini simgelerler: ‘ebeveyn’le bitmeyen bir savaşım, özgür seks özlemi, acımasız okul şakaları...

Ana-babaları kendi evlilik sorunlarını yaşayıp dururken, kardeşler birbirlerine gönülden bağlıdırlar. Bu bağlılık, birden patlayan salgınla görülmedik biçimde sınanacaktır.

Dediğim gibi alçakgönüllü, sade, ama etkileyici bir film. Bu tür filmlerde (aslında tüm sinemada) başarının illa da büyük bütçelere ve star sistemine bağlı olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Sinema tarihinden en çok, birkaç kez filme alınan The İnvasion of the Body Snatchers filmini hatırlatıyor (özellikle Don Siegel imzalı ilk çevrim- 1955). Bu, zombilerin pek fazla görünür olmadığı bir zombi filmi de sayılabilir!...

Ayrıca bu tür filmlerde sık sık olduğu gibi, bir siyasal alt metin yakıştırmak da mümkün. Hele şu aralar ve bizde...Öyle ya, toplumun içinde bir virüs gibi yayılan ve bulaşmışla bulaşmamışı ayırt etmenin son derece zor olduğu bir ülke... Şu günlerin FETÖ ile boğuşmakta olan Türkiye’sinden daha iyi örnek olur mu?

Filmin hiç tanınmayan genç kadrosunu da pek sevdim. Özellikle kız kardeşlerde Sofia Black-D’Elia ile Analeigh Tipton ve de komşu delikanlı Evan’da Travis Tope. Onlar da “istikbal vaad ediyor!”...

