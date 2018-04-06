Nisan ayının değişmez armağanı: Film Festivali başlıyor

İstanbul film festivali başlıyor. Tam 37. kez...Ve Nisan ayının gerçek sanatseverler için en güzel şöleni olarak yeniden seyircisiyle buluşuyor.

Süresi biraz kısaldı artık...Eskisi gibi 16 gün yerine 12 gün sürüyor. Ama film sayısı azalmadı. 18 bölümde 200 kadar (tam olarak 210) film bir avuç sinemada, günün en iyilerinden geçmişin hatırlanması gereklerine dek geniş bir yelpazede karşımıza geliyor.

Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Dünya Festivallerinden, Özel Galalar (bu yıl Vodafone galaları), Yıllara Meydan Okuyanlar, Genç Ustalar, NTV Belgesel kuşağı, Mayınlı Bölge, anti-depresan gibi klasik bölümlerin yanında, festivalin dinamik yöneticileri her yıl yapılan eklerle birbirinden ilginç yeni bölümler sunuyorlar: Nerdesin Aşkım?, Musikişinas, Çiçek İstemez, Cinemania, Mimari Ütopyalar- Sinematik Distopyalar gibi iştah açıcı ve merak uyandırıcı başlıklar altında...

Ayrıca sinemanın en büyük ustalarından Ingmar Bergman’a ayrılmış olan dokuz filmlik bir gösteri de meraklıları için kaçmaz diyorum.

Festivalin salonları

Birçok yabancı ünlünün de konuk olacağı festival bu yıl Beyoğlu’nda Atlas (iki salon), Beyoğlu, Pera Müzesi Oditoryomu, ayrıca Nişantaş City’s (iki salon) ve bunlara eklenen Zorlu Center salonlarının yanı sıra Anadolu yakasında Rexx ve yenilenen Kadıköy sinemalarında yapılacak. Birçok söyleşi, sergi, özel konserler, performanslar da var: Ingmar Bergman, Gökhan Tiryaki, Eleştirmenler Neden Var? söyleşileri, Muhsin Akgün fotoğrafları, Mimari Ütopyalar gösterisi gibi...

Onur ödülleri

Bu arada bendeniz de festivalin bu geceki açılışta onur ödülü alacak dört sanatçısından üçünü bu Pazar günü, festivale kapılarını açan Yapı-Kredi’nin Galatasaray’da yenilenen binasındaki bir panelde yönetmek onuruna kavuşacağım: yönetmen Aram Gülyüz, yazar Osman Şahin, yapımcı-yazar Arif Keskiner. Ödülü alacak dördüncü sanatçı ise oyuncu Perihan Savaş...

Ayrıca emek ödülü de, hepsi gibi çok hak edilmiş olarak, Beyoğlu sinemalarını yıllardır yönetmiş ve en son Atlas sinemasının müdürü olan Cevdet Pişkin’e gidecek.

Klasik En İyiler listelerimiz

Bu yılın zengin toplamına tümüyle yaklaşmak ve her filmden söz etmek olanaksız. Meraklıları Milliyet Sanat başta ayın sanat ve sinema dergilerinde bunu bir ölçüde bulabilir. Katalogu dikkatle incelemek de iyi fikir verebilir.

Ben, önceden tüm biletlerini almış olanların dışında kalan ‘son dakikacı’lar için birkaç liste vereyim: katalogdaki bölümler sıralamasını izleyerek.

Ve Türk sinemasını (klasikler dışında) dışarda tutarak...Onları nasıl olsa görürüz!

KAÇIRILMAMASI GEREKEN 12 FİLM:

WESTERN AYAZ KÖPEK ADASI LEAN ON PETE İTAATSİZLİK TRANSİT DOKUNMA BANA YOU WERE NEVER REALLY HERE HESAPLAŞMA DUA ABRAKADABRA DÜĞÜNÜMÜZ VAR

BİR İKİNCİ 12 FİLM:

KÖPEK BİR MAHALLE HİKAYESİ BASKIN SAHAF SİYAH NEHİR ZEHİRLİ KÖYLERE YOLCULUK ÇILGIN YILLARIMIZ ATÖLYE PEMBE DİZİ YÜZ MARVİN AV

EN İLGİNÇ 12 BELGESEL:

MY GENERATİON BAYAN FANG MAKALA DİSTANT SKY- NİCK CAVE KARŞINIZDA GRACE JONES MATANG/ MAYA ÜMMÜ GÜLSÜM’ÜN PEŞİNDE GRİ DEĞİL, SİYAH: ANKARA ROCKS! MARİA BY CALLAS ERİC CLAPTON: PERDELERİN ARKASINDAKİ YAŞAM HAKİM HANIM ÇİRKİN KIRALIN EFSANESİ

KAÇIILMAYACAK KLASİKLER:

YABAN ÇİLEKLERİ YEDİNCİ MÜHÜR GÜZ SONATI İKİ KAÇAK LİQUİD SKY İPEKÇE ARABESK SİYAH OTOMOBİL GÖL KUYU PARİS TEXAS STALKER

Festivalin döşeme sorunları sonunda bitmiş bir Beyoğlu’da yapılması iyi haber. Bu sayede İstiklal Caddesi Arap dostlarımız dışında başka halkların (en başta biz Türklerin!) de varlığını yeniden hatırlayacaktır!...

Ben filmlerin önemli bölümünü yakınlığı dolayısıyla Zorlu Center’de izleyeceğim. Ama Beyoğlu’na da sıkça geleceğim.

Umarım eski dostlarla bol bol karşılaşırız. İyi festivaller efendim!...