Müzenin heykelleri canlanıyor- bir kez daha!...

MÜZEDE BİR GECE: LAHİTTEKİ SIR X X 1/2

(Night at the Museum: Secret of the Tomb) Yönetmen: Shawn Levy

Senaryo: David Guion, Michael Handelman

Görüntü: Guillermo Navaro/ Müzik: Alan Silvestri

Oyuncular: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, Dan Stevens, Ben Kingsley, Patrick Callagher, Mizuo Peck, Rebel Wilson/ Fox filmi