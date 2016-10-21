T24 LogoT24 Logo

Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

21 Ekim 2016

Mimarlığın sorunları, rüya alemleri ve Derviş’in bitmeyen yaratıcılığı

Böylece film geniş bir elipsler bütünü, iç içe geçmiş daireler izlenimi yaratıyor

RÜYA                   X  X  X

Yönetim ve senaryo: Derviş Zaim
Görüntü: Taner Tokgöz
Müzik: Maios Takoushis
Oyuncular: Gizem Akman, Dilşad Bozyiğit, Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Enis Arıkan, Murat Karasu, İbrahim Selim, Osman Alkaş, Ayşe Lebriz, Murat Kılıç, Atılay Uluışık

Yeşil Film yapım  

 

   Verimli, yaratıcı ve herdaim özgün Derviş Zaim’in yeni (dokuzuncu) filmi belki tüm filmlerinden daha şaşırtıcı, daha yenilikçi. Sanırım geniş bir kitleye ulaşmayacak, ama hep özgün şeyler arayan has sinemaseveri ilgilendirecek...

   Geçmiş filmlerinin önemli bölümünü eski Osmanlı sanatlarına adayan Zaim, bu kez elbette Osmanlı’nın da seçkinleştiği, ama günümüzde de güç ve önemini koruyan bir alana el atıyor: mimarlık. Ve bu konuda önemli şeyler söylüyor.

    Nasıl söylemesin ki... Filmin baş kahramanı, Sine adlı mimar bir genç kadın. Mandala Mimarlık adlı bir şirketin üçkâğıtçı patronu, üstelik amcası olan Rüstem Bey için çalışıyor. İş arkadaşı Hakan’la flört ediyor, hatta basbayağı aşk yaşıyor. 

    Bir yandan şirket için projeler yaparken, öte yandan tanıştığı halk çocuğu Yaren’in ricası üzerine yeni yapılmış bir sitenin ihtiyaç duyduğu bir cami üzerinde çalışmaya sıvanıyor.

    Ama işler daha başta çığrından çıkıyor. Bir çalışanı Rüstem Beyin yolsuzluklarını ihbar ediyor. Cami projesinin yapıldığı kocaman site, başlayan büyük yağmur ve ardından gelen sellerle kısmen yıkılıyor, binalar çatlıyor veya çöküyor.

   Ve Sine için tüm yaşamını ve kariyerini sorgulama gereği doğuyor. Özellikle de o yıkılan evlerdeki kişisel sorumluluğu üzerine...

    Elbette ilginç bu. Yani bir Türk filminde, dere yamaçlarına yapılıp ilk yağmurda yıkılan evlerin sorumluluğunu ve bunda özel sektör kadar devletin de payını gündeme getirmek... Ya da yeni camiler yaparken, Osmanlı’nın o güzelim klasik camilerini kopya etmenin anlamsızlığını tartışmak...

    Bunlar hiç sorgulandı mı sinemamızda? Hatta dünya sinemasında? Bu açıdan filmi, hele bir mimar olarak ilgiyle karşılıyor ve alkışlıyorum.     

   Ama tüm bunlar, seyirciye olabilecek en dolambaçlı yoldan ve en deneysel bir sinema tadıyla sunuluyor. Örneğin Sine tam dört ayrı oyuncu tarafından canlandırılıyor!.. Kimi zaman ayni olayın iki-üç çeşitlemesini görüyoruz: farklı Sine’lerle!.. Kendi adıma bu seçimin gerekliliğini pek kavrayamadım!..

    Böylece film geniş bir elipsler bütünü, iç içe geçmiş daireler izlenimi yaratıyor.  Alabildiğine stilize, uslupçu yapısı, verilen toplumsal mesajları biraz öteliyor. Çünkü yapıyı kavramaya (ve Sine’leri hesaplamaya!) dalınca, diğer şeylere dikkatimiz eksiliyor.

  Ama ne gam!.. Derviş bize çoğu gece görüntüleriyle yakalanmış, ışıklar içinde bir İstanbul sunuyor: Ayasofya’sı, başta Sultan Ahmet olmak üzere camileri, Boğaz’ıyla... Tüm sanatlara olan bitmeyen ilgisi kadar, o çocuksu ruhunu da koruyor. 

   Yer yer rüyalarımıza dalarken, arada ünlü Yedi Uyuyanlar masalını da deşiyor. Ve buna koşut olarak, İstanbul’da bir Uyku Hastalıkları Merkezi binası hayal ediyor!..

   Velhasıl sabrınızı biraz zorlasa da, bu çabaya değer bir film.  

Yarın:  İKİMİZİN YERİNE

 

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Atilla DorsayT24köşe yazısıRüyaFilmyorumeleştiri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Yazarın Diğer Yazıları

Hayvanlarla konuşan adamın masal gibi öyküsü

Film dur durak bilmeyen hızlı temposuyla zaman zaman yoruculaşsa da, genelde akıp gidiyor

Kedilerin dünyasına müzikal ve estetik bir dalış

Sahnede başarı kazanan her müzikalden sinemada aynı başarı beklenmemeli. Bunun çok örnekleri vardır. Ama Cats de bunlardan mı?

Sanki bir Çağan Irmak klasiği izler gibi...

İlerledikçe ve özellikle de finaliyle insanın yüreğine dokunuyor. Sanki tipik bir Çağan Irmak filmi gibi. Ve bilen bilir, bu da az kompliman değildir!..

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24