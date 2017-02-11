Lego oyunundan sinemaya ilginç bir geçiş

LEGO BATMAN FİLMİ X X X

(The LEGO Batman Movie)



Yönetmen: Chris McKay

Senaryo: Seth Grahame-Smith, Chris McKenna, Erik Sommers, Jared Stern, John Whittington

Kurgu: David Burrows, Matt Villa, John Venzon

Müzik: Lorne Balfo

Animasyon: Animal Logic



Warner Bros filmi.

2014’de gelen ilk Lego Filmi’nin büyük ticari başarısından sonra, LEGO® Construction Toys ile DC Comics şirketlerinin ünlü karakterlerine dayanan işbirliğinin ikinci ürünü de karşımızda.

Gotham kentinin başı yine beladadır. Joker kenti ele geçirmek için savaşıma girmiştir. Batman bu durumda “yalnız bir gece gezgini, suçla savaşan gönüllü bir kanun infazcısı ve heavy metal rap makinesi” rolünü bırakıp kent sakinleriyle işbirliği yapmak zorundadır. Bu savaşım onun karakterini de değiştirecektir: olumlu yönde...

Lego oyunundan gelen ve kişilerin çizgilerini alabildiğine sade, ilkel ve tekdüze olarak veren teknoloji, başta insanı korkutmuyor değil: Hele son dönemde çeşitli teknolojik devrimlerle çizgi-romanın basitliğini aşıp insan veya hayvan kahramanlarını son derece ayrıntılı biçimde, sanki gerçek sinema gibi verebilen animasyonda, bu geriye dönüşü kabullenip filmi iki saat izlemek mümkün mü?

Ve bu işi asıl seyircileri olan küçüklere bırakıp bir an önce salondan kaçmak aklınızdan geçmiyor değil. Hele bizim gibi filmleri para vermeden izliyorsanız!..

Ama sakın öyle yapmayın!.. Çünkü film ilerledikçe insanı kendine bağlıyor. Öylesine konuşkan bir senaryosu (tam 5 kişinin yazması boşuna değil!), öylesine çılgın bir temposu ve gizli, ama yer yer patlama yapan öylesine bir mizah duygusu var ki...

Batman kişiliği başlıbaşına bir olay. O kaba çizgilerle bile o kişiliğin boyutlanması bir mucize gibi. Ayrıca Bruce Wayne’den Dick Grayson’a, serinin bir filminde Batman’le aralarında eşçinsel bir ilişki (!) olduğu duyumsatılan Robin’den kötülük timsali Joker’a, Bat Girl’den Barbara Gordon’a, Harley Quinn’den Albert Pennyworth’a tüm Batman kahramanları da sevimli karikatürler halinde karşımıza geliyorlar.

Ve de o patırdı içinde sinemasal belleğimizde kendilerine mütevazi de olsa bir yer bulabiliyorlar.

Sonuç olarak, aslında yine de küçüklere seslenen, ama mizah duygusu gelişmiş ve icabında yeniden çocuk olabilen herkesin hoşlanabileceği farklı bir animasyon.

Türkiye’de filmin olası seyircisi hesaplanarak sadece dublajlı gösteriliyor. Ve de iyi oluyor: böylesine geveze bir filmi altyazıyla izlemek nasıl bir işkence olurdu!..

Seslendirmede ünlüler yok bu kez. Ama o çok kalabalık ekip işini gayet iyi yapmış. Ben sadece ana karakterleri vereyim: Batman’de Rıza Karaağaç, Joker’de Erkan Taşdöğen, Batgirl’de Burçin Artut, Robin’de Fatih Özkul, Alfred’de Ali Ekber Diribaş, Harley Quinn’de Melis Toklu’yu ve aslında tüm ekibi candan kutluyorum.