T24 LogoT24 Logo

Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

09 Mayıs 2014

İnsanlık tarihinden utanç verici bir sayfa

Umudun Peşinde, gerçek olaylara dayanan bir kitaptan uyarlanmış bir film

UMUDUN PEŞİNDE 
 (Philomena)

Yönetmen: Stephen Frears
Senaryo: Steve Coogan, Jeff Pope
Görüntü: Robbie Ryan
Müzik: Alexander Desplat
Oyuncular: Judi Dench, Steve Coogan, Mare Winningham, Sophie Kennedy Clark, Barbara Jefford, Ruth McCabe, Steve Hermann, AmyMcAlister/ İngiliz filmi.

Umudun Peşinde, gerçek olaylara dayanan bir kitaptan uyarlanmış bir film. Bu gerçeklik duygusunu baştan sona koruduğu ve insanın içini acıtan bir yapıta dönüştüğü ise yadsınamaz.

Film, yarım yüzyıl öncesinde yaşanmış bir olaya dönüş yapıyor. Emekli hemşire Philomena, elli yıl önce bir ‘gençlik günahı’ yaşamış ve filmde şöyle bir gösterilen alımlı bir genç adamdan hamile kalmıştır. Düşük sınıflardan ve yirmisine gelmemiş bir kız için ne ayıp!...Dönemin İrlanda’sında bunun temel çözümü ya çocuğu hemen aldırmak, ya da evlatlık vermektir.

Philomena da öyle yapar. Gebelikten sonra sığındığı manastırda, haşin rahibelerin gönülsüz yardımıyla doğurduğu çocuğu Anthony’nin üç yaşlarına geldiğinde, zengin bir çift tarafından alınıp götürülmesine tanık olur. Derin bir acıyla, anlatılamaz bir ıstırapla... Ama kafasına yerleştirilen günah duygusu içinde, yapabileceği bir şey yoktur.

Aradan yarım yüzyıl geçmiştir. BBC’nin Rusya uzmanı ve hükümete yakın  Martin Sixsmith adlı gazeteci, bir komplo sonucu işini yitirmiş, kitaplarına dönmek zorunda kalmıştır. Tanıştığı bir genç kadın ondan yardım ister: annesi, yarım yüzyıl önce elinden alınan oğlunu aramaktadır. Acaba ona yardımcı olabilir mi?

Kendi fildişi kulesinde yaşaya gelmiş, halkı ve toplumu iyi bilmeyen Martin mağrur biçimde reddeder: bu gibi hikayeler “zayıf, kırılgan ve cahil kesim” için ilginçtir. Kendisi için değil...Ancak olayların gelişmesi ve bunun bir kitap olabilmesi ihtimaliyle, Martin eyleme geçer. Araştırmaları, o dönemde bebeklerin Amerikalı zenginler tarafından “yüz sterline” satın alınıp ABD’ye götürüldüğünü ortaya oyar. Artık ikisine de gerçeğin peşinde Amerika yolu gözükmüştür.

Bu dokunaklı öykü birçok açıdan ilginç. Öncelikle, temelde son derece duygusal bir öyküyü İngiliz usulü bir soğukkanlılıkla, gözyaşlarına boğmadan anlatmayı biliyor. Sonra, sadece elli yıl önce ‘uygar’ İngiltere’de, hem de arkasına saygın Katolik Kilisesi’ni alan nasıl büyük günahların ve insanlık karşıtı suçların işlenebildiğini gösteriyor.

Üstelik bu büyük suça bir başka dünyanın, ABD’nin elitleri de ortak oluyorlar. Eski manastırda duvarlarda asılı rahip  ve rahibe portrelerinin arasında, bir dönemin ünlü yıldızı (ve anlaşılan sinema cahili Martin’in Jayne Mansfield sandığı!) ‘esmer bomba’ Jane Russell’ın da resmi var!... Niye? Çünkü o da vaktiyle gelip buradan bir çocuk satın almış!..

Ama belki en acı ve de güçlü olanı, o dinsel mantığın yaşlı rahibenin ağzından somut biçimde sunulması...Onun için seks ve cinsellik öylesine büyük bir günah ki, bu suçu işlemiş olanlara karşı en küçük bir acıma bile duymuyor!... Madem ki o kendisini İsa’ya adayıp tüm hayatını o seks denen pisliğe bulaşmadan, erdem içinde geçirmiştir... Bunu yapamayanlara niye acısın ki? Bunu açıkça söylüyor, hatta haykırıyor. Ve yüzyıllar boyu dinlerin, Engizisyon’dan insan yakmaya uzanan o büyük günahlarının, Tanrı adına işlenmiş insanlık suçlarının canlı bir örneğini sunuyor. Elbette işi o cepheden alıp bu cepheye, El Kaide veya Afrika soykırımlarına dek getirebilirsiniz!.. 

Judi Dench kendisine bir Oscar adaylığı (bir tane daha!) getiren bu rolde elbette harika. Yazar-yönetmen Steve Coogan da çok başarılı. Tüm yan rollerin İngiliz oyunculuk geleneğinden gelen düzeyi ise havalarda uçuyor. Birinci sınıf bir sinema olayı.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Atilla DorsayJudi DenchSteve CooganMare WinninghamSophie Kennedy ClarkBarbara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

Yazarın Diğer Yazıları

Trajik star kaderlerinin en ünlülerinden biri

Belki en güçlü yanı bir starla gerçek fan’ları arasındaki o sihirli, tariflere sığmaz ilişkiyi vermesindeki güç. Tüm o konser sahneleri; o kimi zaman gergin, ama çokluk, büyüleyici alışveriş. Hele o The Wizard of Oz’un unutulmaz şarkısı Over the Rainbow’un hep birlikte söylenmesi...

Noel zamanı korkmak isteyenler varsa....

Açık bir 'metoo' sosu var filmin... Baştan sona her şey kadınların gözüyle görülmüş, yazılmış ve hissedilmiş gibi. Senaryo yazarlarının ve yönetmenin kadın olması elbette buna katkıda bulunmuş olmalı

Bu esrarlı çiçekler mutluluk mu getirecek, felaket mi?

Bir yandan Frankenstein'dan beri sinemanın gözdesi olan, o dehşet yüklü ve korkunç sonuçlara yol açan bilimsel araştırmalar temasının yeni ve farklı bir örneği. Öte yandan aile kurumunun, insan ilişkilerinin, iş ve özel yaşam ikileminin yeni kıvrımları

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24