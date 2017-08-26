İnanılmaz bir ‘insan ve köpeği’ aşk hikâyesi

SADAKAT YOLUNDA (Megan Leavey) X X X X Yönetmen: Gabrieala Cowperthwaite

Senaryo: Pamela Gray, Annie Mumolo, Tim Lovestedt

Görüntü: Lorenzo Senatore

Müzik: Mark İsham

Oyuncular: Kate Mara, Tom Felton, Ramon Rodriguez, Edie Falco, Bradley Whitford, Common, Will Patton, Geraldine James Amerikan filmi

Son derece mütevazi görünüşlü bir film. Ama birçokları için yılın filmi bile olabilir!...

Belki çok önemli ve kalıcı değil; ama büyük ilgiyle izlendiği gibi, insan-hayvan ve özellikle köpek ilişkileri üzerine bir zirve sayılabilir.

Amerikan orta sınıflarından genç bir kız. Megan Leavy. Ailesiyle, özellikle de sevgisini hiç gösteremeyen, belki sevmesini bilmeyen dominant annesiyle sorunları var. Aşkı ise gerçek anlamda tatmamış.

Ve o mutsuzluk içinde orduya yazılıyor. 2000’li yılların başında...İlk bölüm onun aile sorunlarıyla birlikte o inanılmaz askeri eğitimi gösteriyor. Elbette kadın-erkek ayrımı yok: o zaten çok sayılı kadın askerlerden biridir. Ve kadınlara özel muamele yoktur, olamaz.

Ama genel anlamda bu eğitim hayli ürkünçtür: alabildiğine baskı ve küçümsemeye dayalı, faşizan denebilecek bir mantıkla yapılan...Üstlerinin yeni erleri son derece hakir gören, haşin, maço ve insanlık-dışı gözüken bir biçimde ‘terbiye’ ettiği...

İkinci bölüm Megan’ın Rex’le karşılaşması ve sonra birlikte Irak savaşına katılmalarıyla gelişir. Rex bir Alman avcı köpeğidir. Ve bomba tespit ekibinde görev almak üzere eğitilmiştir.

Kader onları birleştirir: çünkü Megan da bu alanda görev alır. Rex’le önceleri hiç anlaşamazken (azgın bir köpek kadar korkunç ne vardır?) giderek dost olurlar. Ve o korkunç savaşın ön cephesine giderler.

Filmin zaten Kubrick’in Full Metal Jacket’i gibi sinema başyapıtlarından ya da son dönemin kimi popüler TV dizilerinden bildiğimiz askeri eğitime getirdiği taze bakış kadar, insan-köpek ilişkisine getirdiği yorum da önemli. Megan’la Rex öyle bir ilişki yaşıyorlar ki, Love Story filmi halt etmiş!...

Gerçekten de, bir insan bir köpeği böylesine sevebilir mi? Bir köpek sahibine böylesine bağlanabilir mi?

Ve bu sevgi, uzak coğrafyaları ve uzun yılları aşıp hala ayni güçle sürebilir mi? Görün, anlayacaksınız.

Başrolde Kate Mara duru güzelliği ve güçlü oyunuyla harika

duruyor. Tüm oyuncular da öyle.

Gerçek bir olaydan alınmış film yüreğinizi burkacak. Ve eğer henüz değilseniz, sizi de bir köpek sevdalısı yapacak...

Yarın: TERMİNATÖR 2- MAHŞER GÜNÜ