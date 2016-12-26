İçerideki tüm gazeteci-yazar dostlara selam!

26 Aralık 2016
Elbette en acısı ölümdür: Artık insan hayatı üzerine olabilecek dramların en koyusu, yaşamı noktalayan o sonuncu aşama... O açıdan, özellikle şehit haberlerinin üst üste adeta yığıldığı şugünlerde, içeride ve dışarıda hayatları ellerinden alınan o gencecik insanlar için matemdeyiz ve hep öyle kalacağıız.
Ama kimi zaman öyle şeyler var ki, neredeyse ölüm kadar acı, hatta ondan da beter. Ben kendimden biliyorum: O hastalıklı klostrofobim ve doğal özgürlük tutkumla, içeri düşsem ne yapardım!.. Belki ölümü bile buna yeğlerdim. Gerçi büyük konuşmamalı!..
Bugünlerde o kadar çok insan içerde ki... Kimileri ya dostum, ya tanışım, ya uzaktan da olsa adını duyduğum kişiler. Çünkü işlerini hep kamuoyu önünde yapmışlar, tüm yaşamlarında halka dönük çabalar harcamışlar. Hemen hiçbirinin gizlisi-saklısı olmamış.
Ne ayakkabı kutuları, ne mal-mülk yatırımları, ne dış bankalarda hesapları... Ne dümenler, ne nepotizm denen akraba yoluyla iş almalar... Ne şüpheli ihaleler, ne ülkenin içine eden siteler, devasa gökdelenler... İlgisi bile yok.
Ama içerdeler. Dünyanın en çok gazeteci-yazar tutuklayan ülkesi haline gelmişiz. Tüm o kimileri hâlâ süregelen Latin diktatörlükleri, komünizm artığı baskıcı rejimler, uzakdoğunun yeni mali devlerinin yanısıra, şampiyonluk bizde... Bakar mısınız?
Ve sayıları tam olarak bilinmiyor bile... İnternette bir kaynak “İçeride 105 gazeteci-yazar var” diyor. Bir başkası, üstelik tam listesini vererek, tam 148 isimden söz ediyor!.. Ki o listeyi sonunda vereceğim: Meraklısı için!..
Elbette beni/bizi en çok etkileyen tanınmış adlar oluyor. Örneğin 31 Ekim’de Cumhuriyet’e yönelik o toplu tutuklama olayı. O Cumhuriyet ki Türk basınının en eski gazetesi, gerçek amiral-gemi, geçmişi ülkenin kaderiyle iç içe girmiş bir onur, sorumluluk, habercilik ve kültür anıtı. Ki günümüzde her gün onu okumadan Türkiye’de olup biten birçok şeyi bırakınız anlamayı, haberdar bile olamazsınız!..
Ve gazete her gün onları baş sayfada anarak, köşelerini boş bırakarak emsalsiz bir rminettarlık örneği veriyor. Ben de anayım: Turhan Günay ve Kadri Gürsel gibi dostlarım. Tanımasam da işlerini hayranlıkla izlediğim Musa Kart, Murat Sabuncu, Güray Öz, Hakan Kara... Ve daha perde ardında olan değerli gazeteciler: Akın Atalay, Önder Çelik, Bülent Utku, M. Kemal Güngör.
Ve elbette uzaklarda bir yerde, son dönemde orkestranın şefi olan, hakkında tutuklama kararı çıkarılmış Can Dündar... Hepsine geçmiş olsun diyorum, selamlarımı yolluyorum. Bu da geçer yahu!...
Ama daha kimler kimler var. Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay gibi dünya çapında iki büyük yazar, sadece Özgür Gündem denen (ve hiç bilip okumadığım) bir gazeteye zaman zaman yazmış olmaktan içerideler. Bir dönemde sağın önde gelen adları ve iktidarın en büyük yakınları olan, benim de o kesimin görüşlerini bilip öğrenmek için ilgiyle okuduğum kimi yazarlar: Mümtaz’er Türköne’den Ahmet Turan Alkan’a, Ali Bulaç’tan Şahin Alpay’a, Nazlı Ilıcak’a...
Kimilerinin yaşları hayli ileri, kim bilir ne sağlık sorunları da vardır... Ne olursa olsun, onlar da bu ülkenin elit takımındandır, bir dönemde el üzerinde tutulmuş, geniş kitlelerce okunmuşlardır. Bir Nazlı Ilıcak’ın Merve Kavakçı olayındaki cesur tavrını, bir Turan Alkan’ın o çelebi, ‘feylosof’, kendine özgü, adeta bir Mevlevi mizahıyla donanmış yazılarını unutabilir misiniz, unutabilir miyiz?
Elbette daha kimler kimler var... Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler... Atilla Taş... Kendine özgü yazar Hüsnü Mahalli... Yıllar boyu Antalya festivallerinde bizi karşılayan kültür adamı, orada değerli bir sanat dergisi çıkaran Tuncer Çetinkaya... Ki onu yeni öğrendim: O listeden!
Ve üstüne üstlük, bu adların bir bölümünün tüm mal varlığına el kondu: en son alınan bir kararla... Yahu, yazar-çizer takımının malı-mülkü ne olacak ki... Üstelik daha neyle suçlandıkları bile belli değil, yargılanmadılar, ortada bir mahkumiyet yok. Olsa bile hangi ülkede bir suçluya gereken hukuksal cezanın yanısıra mal varlığına el koyma cezası uygulanır? Örneği var mı?
Elbette sadece OHAL’ın mümkün kıldığı bu tavır bakınız nerelere varıyor!.. Önce tutuklanan, sonra yaşı ve sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılan Hilmi Yavuz da aynı uygulamadan nasibini alıyor. Ve şöyle diyor:
“Yazılarımın karşılığında sadece telif ücreti aldım. İş Bankası’ndaki hesabıma ATM’den girdiğimde ‘Bu kartın ait olduğu hesap kapanmıştır. Teşekkür ederiz’ yazısı belirip kartım iade ediliyor. Devletten aldığım 3 bin TL’nin altında bir emekli maaşımdan başka hiçbir gelirim yok. Evim, arsam, taşınmaz mülküm yok. Kirada oturuyorum. Hocalık maaşımdan biriktirdiğim para Ziraat Bankası’nda. Ayda 2 bin TL faiz gelirim vardı. Mahkeme kararından sonra buna da el kondu. 18 yıl boyunca Zaman gazetesindeki yazılarımda Fetullah Gülen’in adı bir kez bile geçmedi.” Hürriyet, 25 Aralık.
Bu yazıyı ve Hilmi Yavuz’un sözlerini bir kenara yazalım. Bugün 80 yaşında olan, Türk şiirinin belki yaşayan en önde gelen ismi, benzersiz kültür ve edebiyat adamı sanatçıya reva görülen bu muamele, herhalde Türkiye’nin demokrasi ve kültür tarihine yazılması gereken bir olaydır.
Onu bu yaşında sevmek, anlamak, incelemek, ödüllere boğmak, değerli bir vazo gibi özenle korumak gerekirken...Tam tersini yapıp basına böyle bir açıklama yapmak ve aslında özeli olan tüm mali durumunu açıklamak zorunda bırakmak... Hangi vicdana sığar? Bu eyleminizden onur duyabilir misiniz? Bunu kendi vicdanınıza bile anlatabilir misiniz?
Elbette tüm bunların hesabı bir gün verilir. Ama hangi alemde, onu bilemem...
İçerde bulunan tüm yazar/ gazetecilerin ve gerekli bilgilerin dökümü:
Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP) sitesinden:
1- Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi
2- Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi,
3- Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi Muhabiri, Adana-Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi
4- Abdurrahim Ersöz, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri
5- Ahmet Altan, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi
6- Ahmet Memiş, Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi, Silivri Cezaevi
7- Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar,
8- Ahmet Turan Alkan, Zaman Gazetesi Yazarı,
9- Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)
10- Alaattin Güner, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
11- Ali Ahmet Böken, TRT Haber Koordinatörü, Sincan L Tipi Cezaevi
12- Ali Akkuş, Zaman Gazetesi,
13- Ali Aşikar, Azadiya Welat Gazetesi,
14- Ali Bulaç, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi
15- Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi,
16- Ali Ünal, Zaman Gazetesi,
17- Ali Yüce, TRT Radyosu Yayın Şefi, Sincan L Tipi Cezaevi
18- Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü, Silifke Cezaevi
19- Aslı Erdoğan, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
20- Atilla Taş, Meydan Gazetesi köşe yazarı
21- Ayhan Karahan, Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü, Gazeteci
22- Aysel Işık, Jin Haber Ajansı’nın (JINHA) eski muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi
23- Ayşenur Parıldak, Zaman Gazetesi, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi
24- Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar, Adana-Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi
25- Aziz İstegün, Eski Zaman gazetesi Diyarbakır Bölge temsilcisi
26- Bayram Kaya, Zaman Gazetesi Muhabiri,
27- Bayram Parlak, Radyo Cihan/Konya,
28- Beytullah Özdemir, Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce Temsilcisi,
29- Bünyamin Köseli, Aksiyon Dergisi Muhabiri,
30- Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri, Mardin Kapalı Cezaevi
31- Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
32- Cihan Acar, Bugün Gazetesi Muhabiri,
33- Cihat Ünal, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri
34- Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
35- Cuma Ulus, Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü,
36- Cumali Önal, Eski Zaman gazetesi Arapça servis sorumlusu
37- Eda Akıllı Şanlı, Bizim Antalya İnternet Sitesi Muhabiri
38- Emin Demir, Serbest Gazeteci, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi
39- Emre Soncan, Zaman Gazetesi Cumhurbaşkanlığı Muhabiri,
40- Ercan Gün, Fox TV Haber Müdürü,
41- Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi
42- Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
43- Erdem Mühirci, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Van M Tipi Cezaevi
44- Erol Yüksel, TRT Haber Dairesi Başkan Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi
45- Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA
46- Ersin Şanlı, TRT Yurt Haber Müdürü, Sincan L Tipi Cezaevi
47- Faruk Akkan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
48- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi
49- Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
50- Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri,
51- Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı
52- Gurbet Çakar, HEVİ Kadın Dergisi,
53- Gültekin Avcı, Bugün köşe yazarı
54- Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı,
55- Habib Güler, Zaman Gazetesi Muhabiri,
56- Hakan Aksel, TRT Haber Kanalı Koordinatör Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi
57- Hakan Karasinir, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı,
58- Hakan Taşdelen, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
59- Halil İbrahim Mert, TRT
60- Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum H Tipi Cezaevi
61- Hanım Büşra Erdal, Zaman Gazetesi Muhabiri, Yeni Hayat yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
62- Haşim Söylemez, Aksiyon Dergisi Yazarı,
63- Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul
64- Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi
65- Hülya Karakaya, Özgür Halk Dergisi Yazı işleri Müdürü, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi
66- Hüseyin Aydın, Cihan Haber Ajansı Muhabiri,
67- Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar
68- Hüsnü Mahalli, Yurt Gazetesi Yazarı,
69- İbrahim Balta, Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü,
70- İbrahim Karayeğen, Zaman Gazetesi, Yeni Hayat Gazetesi, Silivri Cezaevi
71- İdris Sayılgan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muş Muhabiri,
72- İlker İlkan, Azadiya Welat Gazetesi,
73- İnan Kızılkaya, Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü,
74- İsa Siyi, Haberdar İnternet Sitesi
75- İsmail Avcı, Zaman Gazetesi Diyarbakır Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi
76- Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı, Silivri Cezaevi
77- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi
78- Kenan Baş, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri
79- Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi
80- Lalezer Sarıibrahimoğlu, Zaman Gazetesi Yazarı (Tahliye)
81- Lokman Erdoğan, Çorum Manşet Gazetesinin Sahibi, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi
82- Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi
83- Mehmet Altan, Gazeteci, Yazar, Silivri Cezaevi
84- Mehmet Anıl, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri,
85- Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi
86- Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi
87- Mehmet Dener, Şanlıurfa.com Haber Müdürü,
88- Mehmet Kuru, Eski Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri
89- Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
90- Metin Bekiroğlu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
91- Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Silivri Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi
92- Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi
93- Mizgin Çay, Radyo Karacadağ
94- Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi
95- Murat Aksoy, Gazeteci-Yazar
96- Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
97- Murat Öztürk, Çorum Manşet Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi
98- Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi
99- Musa Kart, Cumhuriyet Gazetesi, Karikatürist, Silivri Cezaevi
100- Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi Haber Müdürü,
101- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA
102- Mustafa Ünal, Gazeteci,
103- Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü
104- Mümtazer Türköne, Akademisyen-Yazar,
105- Nazlı Ilıcak, Meydan Gazetesi Yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
106- Necmiye Alpay, Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
107- Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Hakkari Cezaevi
108- Nuri Durna, TRT,
109- Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi
110- Nurullah Kaya, Eski Zaman Gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi
111- Olgun Matur, Bizim Antalya İnternet Sitesi Muhabiri
112- Onur Fazıl Soydal, Yerel Antalya Gazetesi Sahibi
113- Osman Yakut, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri
114- Ömer Özdemir, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri
115- Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi
116- Özkan Mayda, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri
117- Perihan Kara, Gazeteci, Şırnak T Tipi Cezaevi
118- Rabia Özkaya, Özgür Halk Dergisi
119- Ramazan Alkan, Yeni Akit Muhaberi
120- Resul Cengiz, Eski Zaman Gazetesi Denizli muhabiri
121- Sadık Demir, Radyo Karacadağ,
122- Salih Erbekler, Radyo Karacadağ,
123- Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi,
124- Sebahattin Koyuncu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi
125- Serhat Şeftali, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri
126- Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi
127- Seyid Kılıç, TRT Haber,
128- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi
129- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Van Erciş Açık Cezaevi
130- Şahin Alpay, Zaman Gazetesi Yazarı,
131- Şeref Yılmaz, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
132- Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Batman M Tipi Cezaevi
133- Şirin Çoban, Azadiya Welat Gazetesi,
134- Togay Okay, Özgür Gelecek Muhabiri,
135- Tuncer Çetinkaya, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Bölge Temsilcisi
136- Turhan Günay, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki eski Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi
137- Ufuk Şanlı, Vatan Gazetesi Yazarı,
138- Vahit Yazgan, Zaman Gazetesi Ege Temsilcisi,
139- Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı
140- Yakup Çetin, Gazeteci,
141- Yalçın Güler, TRT (Erzurum)
142- Yener Dönmez, Habervaktim Sitesi Sahibi
143- Yetkin Yıldız, Aktif Haber
144- Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Silivri 5 Nolu F Tipi Cezaevi
145- Zafer Özsoy, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
146- Zana (Bilir) Kaya, Özgür Gündem Gazetesi Yayın Yönetmeni,
147- Zeynel Abidin Bulut, Azadiya Welat gazetesi Editörü, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi
148- Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri, Van M Tipi Kapalı Cezaevi
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...
Tuna Nehri'nden Budapeşte'ye; Türkleri seven bir halk, rüya bir kent...
Film dur durak bilmeyen hızlı temposuyla zaman zaman yoruculaşsa da, genelde akıp gidiyor
Sahnede başarı kazanan her müzikalden sinemada aynı başarı beklenmemeli. Bunun çok örnekleri vardır. Ama Cats de bunlardan mı?
© Tüm hakları saklıdır.