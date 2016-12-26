İçerideki tüm gazeteci-yazar dostlara selam!

Elbette en acısı ölümdür: Artık insan hayatı üzerine olabilecek dramların en koyusu, yaşamı noktalayan o sonuncu aşama... O açıdan, özellikle şehit haberlerinin üst üste adeta yığıldığı şugünlerde, içeride ve dışarıda hayatları ellerinden alınan o gencecik insanlar için matemdeyiz ve hep öyle kalacağıız.

Ama kimi zaman öyle şeyler var ki, neredeyse ölüm kadar acı, hatta ondan da beter. Ben kendimden biliyorum: O hastalıklı klostrofobim ve doğal özgürlük tutkumla, içeri düşsem ne yapardım!.. Belki ölümü bile buna yeğlerdim. Gerçi büyük konuşmamalı!..

Bugünlerde o kadar çok insan içerde ki... Kimileri ya dostum, ya tanışım, ya uzaktan da olsa adını duyduğum kişiler. Çünkü işlerini hep kamuoyu önünde yapmışlar, tüm yaşamlarında halka dönük çabalar harcamışlar. Hemen hiçbirinin gizlisi-saklısı olmamış.

Ne ayakkabı kutuları, ne mal-mülk yatırımları, ne dış bankalarda hesapları... Ne dümenler, ne nepotizm denen akraba yoluyla iş almalar... Ne şüpheli ihaleler, ne ülkenin içine eden siteler, devasa gökdelenler... İlgisi bile yok.

Ama içerdeler. Dünyanın en çok gazeteci-yazar tutuklayan ülkesi haline gelmişiz. Tüm o kimileri hâlâ süregelen Latin diktatörlükleri, komünizm artığı baskıcı rejimler, uzakdoğunun yeni mali devlerinin yanısıra, şampiyonluk bizde... Bakar mısınız?

Acaba tam olarak kaç kişi içerde?

Ve sayıları tam olarak bilinmiyor bile... İnternette bir kaynak “İçeride 105 gazeteci-yazar var” diyor. Bir başkası, üstelik tam listesini vererek, tam 148 isimden söz ediyor!.. Ki o listeyi sonunda vereceğim: Meraklısı için!..

Elbette beni/bizi en çok etkileyen tanınmış adlar oluyor. Örneğin 31 Ekim’de Cumhuriyet’e yönelik o toplu tutuklama olayı. O Cumhuriyet ki Türk basınının en eski gazetesi, gerçek amiral-gemi, geçmişi ülkenin kaderiyle iç içe girmiş bir onur, sorumluluk, habercilik ve kültür anıtı. Ki günümüzde her gün onu okumadan Türkiye’de olup biten birçok şeyi bırakınız anlamayı, haberdar bile olamazsınız!..

Ve gazete her gün onları baş sayfada anarak, köşelerini boş bırakarak emsalsiz bir rminettarlık örneği veriyor. Ben de anayım: Turhan Günay ve Kadri Gürsel gibi dostlarım. Tanımasam da işlerini hayranlıkla izlediğim Musa Kart, Murat Sabuncu, Güray Öz, Hakan Kara... Ve daha perde ardında olan değerli gazeteciler: Akın Atalay, Önder Çelik, Bülent Utku, M. Kemal Güngör.

Ve elbette uzaklarda bir yerde, son dönemde orkestranın şefi olan, hakkında tutuklama kararı çıkarılmış Can Dündar... Hepsine geçmiş olsun diyorum, selamlarımı yolluyorum. Bu da geçer yahu!...

Daha kimler kimler var!...

Ama daha kimler kimler var. Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay gibi dünya çapında iki büyük yazar, sadece Özgür Gündem denen (ve hiç bilip okumadığım) bir gazeteye zaman zaman yazmış olmaktan içerideler. Bir dönemde sağın önde gelen adları ve iktidarın en büyük yakınları olan, benim de o kesimin görüşlerini bilip öğrenmek için ilgiyle okuduğum kimi yazarlar: Mümtaz’er Türköne’den Ahmet Turan Alkan’a, Ali Bulaç’tan Şahin Alpay’a, Nazlı Ilıcak’a...

Kimilerinin yaşları hayli ileri, kim bilir ne sağlık sorunları da vardır... Ne olursa olsun, onlar da bu ülkenin elit takımındandır, bir dönemde el üzerinde tutulmuş, geniş kitlelerce okunmuşlardır. Bir Nazlı Ilıcak’ın Merve Kavakçı olayındaki cesur tavrını, bir Turan Alkan’ın o çelebi, ‘feylosof’, kendine özgü, adeta bir Mevlevi mizahıyla donanmış yazılarını unutabilir misiniz, unutabilir miyiz?

Elbette daha kimler kimler var... Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler... Atilla Taş... Kendine özgü yazar Hüsnü Mahalli... Yıllar boyu Antalya festivallerinde bizi karşılayan kültür adamı, orada değerli bir sanat dergisi çıkaran Tuncer Çetinkaya... Ki onu yeni öğrendim: O listeden!

Hilmi Yavuz’a yapılan büyük saygısızlık

Ve üstüne üstlük, bu adların bir bölümünün tüm mal varlığına el kondu: en son alınan bir kararla... Yahu, yazar-çizer takımının malı-mülkü ne olacak ki... Üstelik daha neyle suçlandıkları bile belli değil, yargılanmadılar, ortada bir mahkumiyet yok. Olsa bile hangi ülkede bir suçluya gereken hukuksal cezanın yanısıra mal varlığına el koyma cezası uygulanır? Örneği var mı?

Elbette sadece OHAL’ın mümkün kıldığı bu tavır bakınız nerelere varıyor!.. Önce tutuklanan, sonra yaşı ve sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılan Hilmi Yavuz da aynı uygulamadan nasibini alıyor. Ve şöyle diyor:

“Yazılarımın karşılığında sadece telif ücreti aldım. İş Bankası’ndaki hesabıma ATM’den girdiğimde ‘Bu kartın ait olduğu hesap kapanmıştır. Teşekkür ederiz’ yazısı belirip kartım iade ediliyor. Devletten aldığım 3 bin TL’nin altında bir emekli maaşımdan başka hiçbir gelirim yok. Evim, arsam, taşınmaz mülküm yok. Kirada oturuyorum. Hocalık maaşımdan biriktirdiğim para Ziraat Bankası’nda. Ayda 2 bin TL faiz gelirim vardı. Mahkeme kararından sonra buna da el kondu. 18 yıl boyunca Zaman gazetesindeki yazılarımda Fetullah Gülen’in adı bir kez bile geçmedi.” Hürriyet, 25 Aralık.

Bu yazıyı ve Hilmi Yavuz’un sözlerini bir kenara yazalım. Bugün 80 yaşında olan, Türk şiirinin belki yaşayan en önde gelen ismi, benzersiz kültür ve edebiyat adamı sanatçıya reva görülen bu muamele, herhalde Türkiye’nin demokrasi ve kültür tarihine yazılması gereken bir olaydır.

Onu bu yaşında sevmek, anlamak, incelemek, ödüllere boğmak, değerli bir vazo gibi özenle korumak gerekirken...Tam tersini yapıp basına böyle bir açıklama yapmak ve aslında özeli olan tüm mali durumunu açıklamak zorunda bırakmak... Hangi vicdana sığar? Bu eyleminizden onur duyabilir misiniz? Bunu kendi vicdanınıza bile anlatabilir misiniz?

Elbette tüm bunların hesabı bir gün verilir. Ama hangi alemde, onu bilemem...

İçerde bulunan tüm yazar/ gazetecilerin ve gerekli bilgilerin dökümü:

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP) sitesinden:

1- Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi

2- Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi,

3- Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi Muhabiri, Adana-Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi

4- Abdurrahim Ersöz, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri

5- Ahmet Altan, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi

6- Ahmet Memiş, Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi, Silivri Cezaevi

7- Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar,

8- Ahmet Turan Alkan, Zaman Gazetesi Yazarı,

9- Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)

10- Alaattin Güner, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

11- Ali Ahmet Böken, TRT Haber Koordinatörü, Sincan L Tipi Cezaevi

12- Ali Akkuş, Zaman Gazetesi,

13- Ali Aşikar, Azadiya Welat Gazetesi,

14- Ali Bulaç, Gazeteci-Yazar, Silivri Cezaevi

15- Ali Konar, Azadiya Welat Gazetesi Temsilcisi,

16- Ali Ünal, Zaman Gazetesi,

17- Ali Yüce, TRT Radyosu Yayın Şefi, Sincan L Tipi Cezaevi

18- Arafat Dayan, Demokratik Ulus Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü, Silifke Cezaevi

19- Aslı Erdoğan, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi

20- Atilla Taş, Meydan Gazetesi köşe yazarı

21- Ayhan Karahan, Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü, Gazeteci

22- Aysel Işık, Jin Haber Ajansı’nın (JINHA) eski muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi

23- Ayşenur Parıldak, Zaman Gazetesi, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi

24- Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar, Adana-Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi

25- Aziz İstegün, Eski Zaman gazetesi Diyarbakır Bölge temsilcisi

26- Bayram Kaya, Zaman Gazetesi Muhabiri,

27- Bayram Parlak, Radyo Cihan/Konya,

28- Beytullah Özdemir, Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce Temsilcisi,

29- Bünyamin Köseli, Aksiyon Dergisi Muhabiri,

30- Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri, Mardin Kapalı Cezaevi

31- Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı

32- Cihan Acar, Bugün Gazetesi Muhabiri,

33- Cihat Ünal, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri

34- Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

35- Cuma Ulus, Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü,

36- Cumali Önal, Eski Zaman gazetesi Arapça servis sorumlusu

37- Eda Akıllı Şanlı, Bizim Antalya İnternet Sitesi Muhabiri

38- Emin Demir, Serbest Gazeteci, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi

39- Emre Soncan, Zaman Gazetesi Cumhurbaşkanlığı Muhabiri,

40- Ercan Gün, Fox TV Haber Müdürü,

41- Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi

42- Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

43- Erdem Mühirci, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Van M Tipi Cezaevi

44- Erol Yüksel, TRT Haber Dairesi Başkan Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi

45- Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

46- Ersin Şanlı, TRT Yurt Haber Müdürü, Sincan L Tipi Cezaevi

47- Faruk Akkan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

48- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi

49- Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

50- Feyyaz İmrak, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri,

51- Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı

52- Gurbet Çakar, HEVİ Kadın Dergisi,

53- Gültekin Avcı, Bugün köşe yazarı

54- Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı,

55- Habib Güler, Zaman Gazetesi Muhabiri,

56- Hakan Aksel, TRT Haber Kanalı Koordinatör Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi

57- Hakan Karasinir, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı,

58- Hakan Taşdelen, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

59- Halil İbrahim Mert, TRT

60- Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum H Tipi Cezaevi

61- Hanım Büşra Erdal, Zaman Gazetesi Muhabiri, Yeni Hayat yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi

62- Haşim Söylemez, Aksiyon Dergisi Yazarı,

63- Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul

64- Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

65- Hülya Karakaya, Özgür Halk Dergisi Yazı işleri Müdürü, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi

66- Hüseyin Aydın, Cihan Haber Ajansı Muhabiri,

67- Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar

68- Hüsnü Mahalli, Yurt Gazetesi Yazarı,

69- İbrahim Balta, Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü,

70- İbrahim Karayeğen, Zaman Gazetesi, Yeni Hayat Gazetesi, Silivri Cezaevi

71- İdris Sayılgan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muş Muhabiri,

72- İlker İlkan, Azadiya Welat Gazetesi,

73- İnan Kızılkaya, Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü,

74- İsa Siyi, Haberdar İnternet Sitesi

75- İsmail Avcı, Zaman Gazetesi Diyarbakır Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi

76- Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı, Silivri Cezaevi

77- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi

78- Kenan Baş, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri

79- Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi

80- Lalezer Sarıibrahimoğlu, Zaman Gazetesi Yazarı (Tahliye)

81- Lokman Erdoğan, Çorum Manşet Gazetesinin Sahibi, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi

82- Mazlum Dolan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

83- Mehmet Altan, Gazeteci, Yazar, Silivri Cezaevi

84- Mehmet Anıl, Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri,

85- Mehmet Arslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi

86- Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

87- Mehmet Dener, Şanlıurfa.com Haber Müdürü,

88- Mehmet Kuru, Eski Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri

89- Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

90- Metin Bekiroğlu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri

91- Mikail Barut, Özgür Halk Dergisi eski Editörü, Silivri Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi

92- Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi

93- Mizgin Çay, Radyo Karacadağ

94- Muhammed Doğru, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi

95- Murat Aksoy, Gazeteci-Yazar

96- Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

97- Murat Öztürk, Çorum Manşet Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi

98- Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi

99- Musa Kart, Cumhuriyet Gazetesi, Karikatürist, Silivri Cezaevi

100- Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi Haber Müdürü,

101- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA

102- Mustafa Ünal, Gazeteci,

103- Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü

104- Mümtazer Türköne, Akademisyen-Yazar,

105- Nazlı Ilıcak, Meydan Gazetesi Yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi

106- Necmiye Alpay, Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi

107- Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Hakkari Cezaevi

108- Nuri Durna, TRT,

109- Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi

110- Nurullah Kaya, Eski Zaman Gazetesi Gaziantep Bölge Temsilcisi

111- Olgun Matur, Bizim Antalya İnternet Sitesi Muhabiri

112- Onur Fazıl Soydal, Yerel Antalya Gazetesi Sahibi

113- Osman Yakut, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri

114- Ömer Özdemir, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri

115- Özgür Amed (Ethem Çağır), Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

116- Özkan Mayda, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri

117- Perihan Kara, Gazeteci, Şırnak T Tipi Cezaevi

118- Rabia Özkaya, Özgür Halk Dergisi

119- Ramazan Alkan, Yeni Akit Muhaberi

120- Resul Cengiz, Eski Zaman Gazetesi Denizli muhabiri

121- Sadık Demir, Radyo Karacadağ,

122- Salih Erbekler, Radyo Karacadağ,

123- Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi,

124- Sebahattin Koyuncu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi

125- Serhat Şeftali, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri

126- Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi

127- Seyid Kılıç, TRT Haber,

128- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi

129- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Van Erciş Açık Cezaevi

130- Şahin Alpay, Zaman Gazetesi Yazarı,

131- Şeref Yılmaz, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

132- Şerife Oruç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Batman M Tipi Cezaevi

133- Şirin Çoban, Azadiya Welat Gazetesi,

134- Togay Okay, Özgür Gelecek Muhabiri,

135- Tuncer Çetinkaya, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Bölge Temsilcisi

136- Turhan Günay, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki eski Genel Yayın Yönetmeni, Silivri Cezaevi

137- Ufuk Şanlı, Vatan Gazetesi Yazarı,

138- Vahit Yazgan, Zaman Gazetesi Ege Temsilcisi,

139- Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı

140- Yakup Çetin, Gazeteci,

141- Yalçın Güler, TRT (Erzurum)

142- Yener Dönmez, Habervaktim Sitesi Sahibi

143- Yetkin Yıldız, Aktif Haber

144- Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Silivri 5 Nolu F Tipi Cezaevi

145- Zafer Özsoy, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

146- Zana (Bilir) Kaya, Özgür Gündem Gazetesi Yayın Yönetmeni,

147- Zeynel Abidin Bulut, Azadiya Welat gazetesi Editörü, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi

148- Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri, Van M Tipi Kapalı Cezaevi