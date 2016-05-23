Cannes'da Altın Palmiye İngiliz Ken Loach'a gitti

69. Cannes Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye, İngiliz yönetmeni Ken Loach’un tam 13. kez katıldığı şenlikte yarışan filmi ‘Ben, Daniel Black’e gitti. Böylece yönetmen 2006’daki Özgürlük Rüzgarı’ndan sonra ikinci kez bu ödülü almış oldu.

Bu ayrıca, çok çarpıcı filmlerin de bulunduğu şenlikte jüri başkanı Avustralyalı yönetmen George Miller’in daha çok klasik tarzda bir sinemayı savunmasıyla da açıklanabilir. Hiç tanınmayan oyuncuların götürdüğü film, bir kez daha Loach usülü bir emeğe ve emekçiye saygı duruşu olarak görülebilir.

İkincilik sayılan jüri büyük ödülü Kanadalı ‘dahi çocuk’ Xavier Dolan’ın tartışmalı aile dramı, bir oyun uyarlaması olan Sadece Dünyanın Sonu filmine verildi. Üçüncülük sayılan jüri ödülü ise Amerikan usülü ‘yol filmi’ Amerikan Balı’nın oldu.

En iyi yönetmen ödülü iki kişi arasında paylaştırıldı. Daha klasik bir sinema uygulayan ve gerçekten önemli bir film yapan Romen sanatçı Christian Mungui, Mezuniyet (ya da Bakalorya) adlı filmiyle, Fransız yönetmen Olivier Assayas ise şenliğin en tartışmalı filmlerinden olan Personal Shopper’la ödüle ortak oldular.

En iyi senaryo ödülü, deneyimli İranlı usta Aşgar Farhadi’nin son gün gösterilip büyük hayranlıkla karşılanan filmi Satıcı’ya gitti.

Oyunculuk ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülünü Filipinler’den gelen Ma’ Rosa ile Jaclyn Jose alırken, erkek oyuncu olarak yine Satıcı’nın baş oyuncusu Şahab Hosseyni ödülü aldı.

Başkan Miller festival tarihinin en uzun jüri toplantılarından birini yaptıklarını söyledi. Ama bu tartışma bile son güne dek favori gösterilen Alman filmi Toni Erdmann’ın ya da yine favorilerden sayılan Jim Jarmusch’un Paterson, Paul Verhoeven’in Elle- O Kadın veya Jeff Nichols’un Loving filmlerinin niye unutulduğunu açıklamaya yetmedi.

Eleştirmenlerin Haftası’nda gösterilen 7 seçme film arasındaki yarışmada da büyük ödülü alan Fransız filmi Savaş İlan Edildi’nin ardından Türk filmi, Mehmet Can Mertoğlu imzalı Albüm de Fransa Keşif Ödülü aldı.

FIPRESCI – Uluslararası Eleştirmenler Federasyonu ödülleri, Alin Taşçıyan başkanlığındaki jüri tarafından yarışmalı bölümde Toni Erdmann, Belirli Bir Bakış bölümünde Romen filmi Köpekler, Eleştirmenlerin Haftası’nda ise Fransız filmi Grave- Mezar’a verildi.