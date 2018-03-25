T24 LogoT24 Logo

Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

25 Mart 2018

Boşanmanın asıl ve kaçınılmaz kurbanları: Çocuklar...

İnandırıcı, yer yer biraz sıkıcı, bazen ürkütücü olabilen bir yaşam dilimi

 

VELAYET      X  X  X
(Jusqu’a la Garde/ Custody)

Yönetim ve senaryo: Xavier Legrand
Görüntü:Nathalie Durand
Oyuncular:  Denis Menochet, Lea Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Mathieu Saikaly, Florence Janas, Saadia Bentaieb, Coralie Russier

Fransız filmi

 

Velayet geliyor ve bize evlilik denen kurumun her ülkede nasıl çıkmazlara girebileceğini, çiftin arasındaki ilişkinin sevgiden nasıl nefrete dönüşebileceğini ve bunun çocukları üzerinde nasıl korkunç etkiler yapabileceğini gösteriyor.

Bir kez daha... Ve bu tür konulara geçmişte ustaca eğilen Dardenne Kardeşler’in özlediğimiz sinemasını anımsatarak...

Tipik Fransız taşralısı fiziğiyle Antoine Besson iri-yarı, yüzü çok anlam içermeyen, mesafeli bir adamdır. Bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan...Eşi Miriam ondan ayrılmıştır ve iki çocuğuyla yeni bir hayata başlamayı denemektedir.

Ama 18 yaşının eşiğindeki Mathilde ve henüz 11 yaşındaki Julien’in paylarına, bu ayrılıktan hayli zor ve acı deneyimler düşmektedir. Baba çocuklarını kolay kolay bırakmak niyetinde değildir. Gerçi haşin ve kavgacı bir adamdır: kendi babasını bile çıldırtacak ve baba evinden kovulacak kadar...

Ama yine de görünürde çocuklarına düşkündür. Bunun için hukuka başvurur. Ve başta hayli uzun bir bölümde, bir kadın hakim huzurunda ve avukatları eşliğinde, adamın ortak velayet isteği tartışmaya açılır.

Sonrası ise olaylar daha karışık, giderek önlenemez bir şiddete kayan bir akış izleyecektir.

Film özellikle ilk yarıda bir hukuk belgeseli gibi gelişiyor. İlk filmiyle karşımıza gelen yönetmenin öncesinde bir kısa filmi varmış: yine aynı temayı işleyen...Demek ki bu tür bir olaydan etkilenmiş, belki bizzat yaşamış...

Velayet, Fransız sinemasının temel özelliklerini taşıyor: hayata değgin bir gerçeklik duygusu; hiçbir şeyi abartmayan ve ince bir psikolojik yaklaşımı seçmiş bir hikâye. Ve starlara değil, karakterlere en yakın duran, az bilinen oyunculara başvuru.  

Sonuç: İnandırıcı, yer yer biraz sıkıcı, bazen ürkütücü olabilen bir yaşam dilimi; evlilik kurumuna acımasız ve tavizsiz bir bakış.

İdeal ‘haftasonu filminiz’ olmayabilir. Ama yaşanmış olaylara, gerçek hayat kesitlerine meraklıysanız...Ve hele benzer bir olayla yakından-uzaktan tanıştıysanız...Ayrıca ilginizi hak edebilir.

Tüm oyuncuları çok iyi. Ama Antoine’da Denis Menochet’ye ve küçük Julien’de Thomas Gioria’ya özel bir övgü gerekiyor. 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Denis MenochetLea DruckerThomas GioriaMathilde AuneveuxXavier LegrandMathieu SaikalyFlorence JanasSaadia BentaiebCoralie Russiervelayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Yazarın Diğer Yazıları

Rastlantıların zirvesi, melodramın şahı bir film

Sanırım filmin birçok yerinde mendillerine başvuranlar olacak. Ve bundan da pişman olmayacaklar

Eğer 'soykırım'a komedi olarak yaklaşılacaksa; işte bunun en iyisi...

Film Hitler Naziliği suçlarına yeni bir ışık tutar: Zekanın, esprinin ve özgün bir gözlemin aracılığıyla...

Birkaç kültürü birleştiren bir trajikomedi

Aile tartışmaya başlar: Gerçek durumu açıklamak mı doğrudur yoksa saklamak mı? Filmde şöyle formüle edilir tartışma: "Ölümcül olan kanser midir yoksa bunu öğrenmek mi?"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24