Bir zamanların ünlü ve popüler dizisinden

SAHİL GÜVENLİK X X

(Baywatch)



Yönetmen: Seth Gordon

Senaryo: Damian Shannon, Mark Swift

Görüntü: Ericc Steelberg

Müzik: Christopher Lennertz

Oyuncular: Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddano, Kelly Rohrback, İlfinesh Hadera, Jon Bass



UİP (Paramount) filmi

Bir dönemde Amerikan TV’lerinin gözde dizilerinden olan, ama bizde galiba pek gösterilmeyen (sansür sorunları olabilir) bir diziden yıllar sonra çıkıp gelen yeni bir uyarlama.

Vaktiyle ABD’nin LA yakınındaki büyük plajlarından birinde geçen dizi, bir sahil güvenlik takımının maceraları üzerine kuruluydu. Haliyle genç, güzel/yakışıklı, atletik ve enerjik oyunculardan seçilmiş karakterleri özellikle gençlerin (ama yaşlıların da!) gözünü-gönlünü doyuruyordu: Başta starları David Hasseldoff ve Pamela Anderson olmak üzere...

Ayrıca okyanusun kıyısında ve kilometrelerce uzanan sahilde olabilecek birçok olay da serüvenle güldürünün uygun dozda birbirine karıştığı bir malzeme oluşturuyordu.

Yıllar sonra bu diziye dönüş öncelikle nostalji kokuyor, Ama malzemenin biraz güncelleştirilmesi de ihmal edilmemiş. Böylece kimi güncel esprilerin yanısıra, bir uyuşturucu kaçakçılığı olayı da gelip ekleniyor.

Film genelde mizah düzeyinin düşüklüğüyle dikkat çekiyor. Kaba sözcükler, cinsel şakalar, genelde incelikli olmayan bir mizah.

Ama yer yer de hayli güldürüyor. Özellikle tam bir sakar ve beceriksiz olan tombiş Ronnie karakteri ve kızlarla ilişkilerinde. Ki oyuncusu Jon Bass.

Dwayne Johnson herzamanki gibi tam bir dev adam. Hele zavallı Zac Efron onun yanında cüce gibi kalıyor!.. Kadınlarsa genelde sevimli ve alımlı.

Kimi sahneler daha başarılı. Özellikle o ‘gemide yangın’ ve kurtarma bölümleri. Sonuç olarak, kafanızı tümüyle boşaltıp oyalanmak için...

SON HAFTALARIN FİLMLERİ

GENÇ KARL MAR X X X X X

ÇATIŞMA X X X X

KARAYİP KORSANLARI X X X

DERİNLERE YOLCULUK X X X

THE CİRCLE X X X

KAYGI X X X

TOZ X X X

KARANLIK GÖREV X X X

ÖZGÜRLÜĞÜN YOLU: X X

BİLAL

OSMANLI SUBAYI X X

YARATIK: CONVENANT X X

GALAKSİNİN

KORKUYUCULARI X X

DALİDA X X

WONDER WOMAN X X

TUZ VE ATEŞ X

GERÇEĞİN İKİ YÜZÜ X

SAPLANTI X