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Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

30 Aralık 2017

Bir mevsimin beklenen dökümü: Geçen yılın en iyi filmleri

2017'de popüler sinema formdaydı, başta Macar ve Alman olmak üzere kimi Avrupa sinemaları da dikkat çekti

2017 yılında yabancı sinema bence iyi bir yıl geçirdi. Başka Sinema, Filmartı gibi sanatsal film getiren kurumlaşmalar da gözümüzü-gönlümüzü ferahlattı.

Popüler sinema ise –başta Amerikan sineması olmak üzere- formdaydı. Ve bize gerçekten de hem kitleye ulaşan, hem düzeyli filmler sundular: Dunkirk veya Aşıklar Şehri gibi.

Ayrıca başta Macar (Beden ve Ruh, Jüpiter’in Uydusu) ve Alman (Tony Erdmann, Mutlu Son, Bir Nefes)) olmak üzere kimi Avrupa sinemaları da dikkat çekti. Bunlara İran (Satıcı), Kore (Hizmetçi), Mısır (Çatışma) gibi daha marjinal ulusal sinemalar da katılabilir.

İşte bence yılın en iyi on yabancı filmi. Yönetmenleriyle birlikte:

1. Mutlu Son- Happy End- Michael Haneke
2. Dunkirk- Christopher Nolan
3. Aşıklar Şehri- La La Land- Damiel Chazelle
4. Yaşamın Kıyısında- Manchester by the Sea-
Kenneth Lornegan
5. Tony Erdmann- Maren Ada
6. Jackie- Pablo Lorrain
7. Genç Karl Marx- Young Karl Marx- Raaoul Peck
8. Ay Işığı - Moonlight Barry Jenkins
9. İz - Pokot- Agnieszka Holland
10. Anne- Mother- Darren Aronowski

Bunu izleyen bir on film daha:

1. Yıldız Savaşları- Son Jedi- Rian Johnson
2. Beden ve Ruh- On Body and Saoul- İldiko Enyedi
3. Satıcı- Aşgar Farhadi
4. Parçalanmış- Split- M. Night Shamalayan
5. Jüpiterin Uydusu- Jupiter’s Moon- Kornel Mundruczo
6. Kapan- Get Out- Jordan Peel
7. Hizmetçi- The Handmaiden- Park Chan- Wook
8. Korkusuz- Only the Brave- Joseph Kosinksi
9. Soygun- Good Time- Benny ve Josh Safdie
10. Pes Etme- Stronger- David Gordon Green

Ve de "Hani benim sevdiğim film?” diye üzülenler için bir de Üçüncü On Film listesi vermek istiyorum. Teselli kabilinden...O da şöyle:

1. Çatışma- Clash/Esthebak- Mohamed Diab
2. Neruda- Pablo Lorrain
3. Yaşam Kürü- A Cure for Wellness- Gore Verbinsky
4. Lady Macbeth- William Oldroyd
5. O- İt- Andy Muschietti
6. Doğu Ekspesinde Cinayet- Murder in the Orient Express- Kenneth Branagh
7. Yaratık- Alien: Covenant- Ridley Scott
8. Tam Gaz- Baby Driver- Edward Wright
9. Bir Nefes- One Breath- Christian Zübert Alma
10. Gecenin Kanunu- Live by Night- Ben Affleck

En iyi Türk filmleri:

Bana göre geçen yılın en iyi Türk filmleri de şöyleydi (birkaçını göremediğimi belirterek):

1. Ayla- Can Ulkay
2. İşe Yarar Bir Şey- Pelin Esmer
3. Koca Dünya- Reha Erdem
4. Kedi- Ceyda Torun
5. Körfez- Emre Yeksan
6. Buğday- Semih Kaplanoğlu
7. Kaygı- Ceylan Özçelik
8. Aile Arasında- Ozan Açıktan
9. Yol Ayrımı- Yavuz Turgul
10. Toz- Gözde Kural

En iyi sanatçılar:

Bu yıl Hürriyet’te Uğur Vardan biz sinema yazarlarından bir de ‘en iyiler’ listesi istedi. Ve hepimiz üçer sanatçı yazdık, sonuç da geçen pazar açıklandı. Ben burada kendi üçer sanatçımı açıklıyorum.

En iyi yönetmen:

1. Reha Erdem
2. Pelin Esmer
3. Semih Kaplanoğlu

Reha Erdem

En iyi kadın oyuncu:

1. Başak Köklükaya   (İşe Yarar Bir Şey)
2. Demet Evgar  (Aile Arasında)
3. Aslı Enver (Öteki Taraf)

Başak Köklükaya

En iyi erkek oyuncu:

1. İsmail Hacıoğlu (Ayla)
2. Rutkay Aziz (Yol Ayrımı)
3. Engin Günaydın (Aile Arasında)

İsmail Hacıoğlu

 

 

 

 

 

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