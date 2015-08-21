Bir halk mücadelesinin içinde bireysel dramlar

İNSANLIKTAN UZAKTA X X X X (Loin des Hommes) Yönetim ve senaryo: David Oelhoffen

Görüntü: Guillaume Desfontaines

Müzik: Warren Ellis

Oyuncular: iggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek, Vincent Martin, Nicolas Giraud, Angela Molina/ Fransız filmi

Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) düşünce akımının (Sartre ile birlikte) babası, en çok Veba ve Yabancı romanlarıyla tanınmış Fransız yazarı Albert Camus’nün Misafir adlı kısa hikayesinden uyarlanmış bir film. Öncelikle bu önemli edebi kökeniyle ilgiyi hak ediyor. Ve bu ilgi kesinlikle doğrulanıyor.

Film 1954 yılının işgalci Fransa’ya karşı bağımsızlığı için savaşan Cezayir’inde geçiyor. Aslında İspanyol kökenli olan Fransız Daru, kaç kuşaktır ait olduğu bu ülkede öğretmenlik yaparak küçük Arap çocuklarına, Fransızca dahil herşeyi öğretmektedir. Ve tanık olduğu bağımsızlık savaşımına da sempati duymaktadır.

Birden işler karışır. Yakın köyde yeğenini öldürmüş Mohamed adlı bir genç adam, bir görevli tarafından getirilip Daru’ya emanet tedilir: onu alıp başkente götürerek Fransız polisine teslim etmesi için...

Ama Mohamed’in peşinde biryandan intikam almak isteyen ailesi, öte yandan Fransız makamları vardır. Ve Daru genç adamı kendi eliyle ölüme götürmeye hiç razı değildir. Daha ötesi, birden kendilerini iki tarafın kıran kırana savaşımının tam göbeğinde bulurlur.

Film kendisi de Cezayir doğumlu olan Camus’nün ülkesine ve o döneme ait geniş verileriyle donatılmış. Dış görünümü bir tür western: vahşi bir doğa üzerinde bir kaçıp kovalamaca ve intikam öyküsü.

Ama geri planda Fransız’ların soykırıma dönüşen politikası ve bir halkın kurtuluş savaşı yatıyor. Öylesine ki, Fransız Camus, silahlarını atıp teslim olan asileri bile hemen orada öldüren sömürgeci vatandaşlarını mahkum ediyor.

Ayrıca gerilimi iyi akan, gayet tempolu bir film bu...Yani isteyen bir modern western’in peşine takılabilir, öbürleriyse filmin derin alt metinlerini çözmeye çalışabilir.

İki baş karaktere gelince...Öncelikle Danimarka- Amerikan karışımı büyük aktör Viggo Mortensen hem Fransızcayı, hem de Arapçayı iyi konuştuğu rolünde son derece başarılı. Mohamed’de genç Arap Reda Kateb de rolüne hayat veriyor. Finale doğru küçük bir rolde, bir zamanların ünlü oyuncusu Angela Molina geliyor: sinyora Martinez olarak..Ve de hayli yaşlanmış görünümüyle içburu bir manzara yaratarak...

Sinemaseverler için görmeye değer önemli bir film.

YARIN: HAYALLERİMİN KADINI ve LANET-2