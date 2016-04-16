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Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

16 Nisan 2016

Bekar Yaşam Kılavuzu: Kadınlara seslenen uçarı bir komedi

Film, tam bir sabun köpüğü...

BEKAR YAŞAM KILAVUZU           X  X  X
(How to be Single)
Yönetmen: Christian Ditter
Senaryo: Abby Kohn, Marc Silverstein, Dana Fox
Görüntü: Christian Rein
Müzik: Fil Eisler
Oyuncular: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Damon Wayans Jr, Anders Holm, Alison Brie, Nicholas Braun, Jake Lacy, Jason Mantzoukas
Warner Bros filmi

   

     Efsanevi bir ABD şirketinin, jeneriklerde kısaca gözüken bir başka efsane-şirketi (MGM) yanına alarak yaptığı bu film, sonuç olarak tam bir sabun köpüğü. Keşke böylesine sermaye ve şirket işbirliklerinden sinema adına daha önemli işler çıksa…

   Çok özetle, günümüz New York fonu önünde bir avuç kadın ve yol boyunca onlara eşlik edecek erkeğin aşk ve de seks maceraları. Herbirini ayrı ayrı tanıtmaya değmez. Ama kabaca beş kadın, kimi zaten arkadaşları/ilişkileri olan, kimiyse hikaye sırasında tanışacakları erkeklerle, adına ‘ilişki’ denen şey üzerinde eğlenceli, kimi zaman da hüzünlü deneyimler  yaşıyorlar.  

   Ve filmin adındaki ‘bekarlık’ olayında başarılı ve mutlu olmanın çaresini arıyorlar. Her ne kadar öylesi bir yalnızlık, hele bir yaşam ilkesi haline getirilmişse, insana pek bir mutluluk şansı sunmasa da…

    Bir kadın yazarın romanından ikisi kadın olan üç yazarca senaryolaştırılan filmin kadın bakış açısından yapıldığı su götürmez. Böylece erkekler genelde karikatür  düzeyinde kalırken, kadınların karaktere dönüşme şansları daha çok oluyor.

   Ve yine kadınları koruyan, hatta yücelten durumlar da var. Örneğin, iki kızkardeşin büyüğü, bekarlığı seçmiş doktor Meg’le kendisinden hayli genç Ken’in ilişkisi gibi; genç adam kadına deli gibi aşık. Hiç kimseye bağlanmak istemeyen, bu nedenle karnında suni döllenmeyle oluşmuş bir bebeği de taşıyan kadın ise oralı değil!..

   Ya da filmin en sempatik karakteri olup bunu kanıtlamak için  canhıraş bir gayret gösteren tombiş Robin’de yeni bir Melissa McCarthy olacağa benzeyen Rebel Wilson gibi…

    Film sonuç olarak bu tür bir sinemanın geçmişteki Seks ve Şehir ya da Bridget Jones serileri gibi ünlü örneklerinin peşinden gidiyor. Ve erkeklere bile hoşça vakit geçirtmeyi başarıyor. Bu kadarı size yetiyorsa…

Festival filmleri yıldız tablosu - 2

AYRILIŞ                                                         X  X  X  X

GELECEK GÜNLER                                      X  X  X  X

DENİZDEKİ ATEŞ                                         X  X  X  ½

SUSUZLUK                                                    X  X  X  ½

SÜTAK                                                            X  X  X  ½

ANSIZIN                                                         X  X  X

KENDİ KANIM                                                X  X  X

EZGİLER EZGİSİ                                             X  X  X

BİZE RÜYALARIMIZDA HUZUR VER           X  X  ½

ŞEYTANLAR                                                     X  X

KORKU VİRÜSÜ                                               X  X

KOSMOS                                                            X

 

 

 

 

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