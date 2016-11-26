T24 LogoT24 Logo

Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

26 Kasım 2016

ABD yakın tarihine bakış ve trajik bir baba-kız ilişkisi

Babalar ve kızları özellikle kaçırmasın!..

PASTORAL AMERİKA          X  X  X
(American Pastoral)

Yönetmen: Ewan McGregor
Senaryo: John Romano
Görüntü: Martin Ruhe
Müzik: Alexandre Desplat
Oyuncular: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning, Peter Riegert, Rupert Evans, Valorie Curry, David Strathairn, Molly Parker

Amerikan filmi.

 

   Bir Philip Roth romanının sinemalaştırılması elbette bir olaydır. Bu 1933 doğumlu, Yahudi kökenli ünlü Amerikan yazarı (bugün 83 yaşında), 1950’lerin sonlarından başlayarak bir avuç romanıyla büyük ün yapmış ve hemen hepsi de sinemaya aktarılmıştı: Goodbye Colombus, Portnoy’s Complaint, Bir İnsan Olarak Hayatım, Herkes, Aldatma, Nemesis, Bir Komünistle Evlendim, Sokaktaki Adam, Öfke... Ayrıca Pulitzer, Man Booker, Franz Kafka vb. ödülleri var. 

   Yazarın1997’den kalma bu romanı, 1950’lerde başlayıp 20 yıla yayılan bir öyküyü anlatıyor. Kolejde sporcu, atılgan ve parlak bir öğrenci olarak tanınan Swede Levov, daha sonra babasının Newark yöresinde 40’larda kurduğu eldiven fabrikasını yönetmeye başlıyor. Bu arada tanıdığı, yerel güzellik kraliçesi Dawn’la evleniyor. Ve bir kızları oluyor: Merry.

   Merry bir malikanede en iyi koşullarda büyüyor. Ama öylesine asi, öylesine başkaldıran bir kişiliği var ki... Çocuk dönemindeki tatlılığına karşın, büyüdükçe aileye ve sisteme sırt çeviriyor. 60-70’lerin ünlü sokak gösterilerine katılmak, boykot ve protestoların parçası olmak onun tek ideali... ’68 olaylarından Vietnam’daki savaşı kınama eylemlerine..Giderek bombacı olup ölümlere bile neden oluyor.  Sonrası, aileden tümüyle kopma ve sokaktakilere karışma serüveni.

   Öncelikle bu filmle ilk yönetmenlik deneyine sıvanan ünlü İngiliz oyuncusu Ewan McGregor’u cesaretinden ötürü kutlamak gerek: böylesine tipik bir Amerikan öyküsüne dalmayı nasıl göze almış!..

   Ve bunu ciddi biçimde başarıyor. ABD’yi o yıllarda sarsan tüm olayları, süregelen zenci düşmanlığından Watergate skandaline (bir karede Woodstock konseri bile var!)... Ve bunları zaman zaman haber-filmleri de kullanarak bize hatırlatıyor.     

    Ama hikaye temelde son derece özel bir baba-kız ilişkisi. Öylesine dramatik, öylesine acılı bir ilişki... Swede yıllar boyu kendisini tümüyle işine ve ailesine adamış bir adamken, birden herşey sarsılıyor. Merry’yi kaybediyor, ona ulaşamaz oluyor. Ulaştığında da onu geri döndüremiyor. 

    Olay giderek karısını da çıldırtıyor. Ve tüm o ‘sonsuz matem’ sanki perdeden size doğru  esiyor.     

    McGregor üstelik oyuncu olarak da gayet iyi. O acıyı iyi yansıtıyor. Ah, biraz daha yaşlanabilse, o hep yakışıklı duran  halinden vazgeçebilseydi...

    Kadınlar ise ön plana çıkıyor. Uzun zamandır göremediğimiz Jennifer Connelly’yi ne kadar özlemişiz!  Annede bize harika bir karakter sunuyor. Üstelik sanki hiç yaşlanmamış. Onu daha sık görebilsek...

    Merry’de ise Dakota Fanning herzamanki gibi. Yani çok iyi.  Filmin ikinci yarısı büyük ölçüde onun üzerinde duruyor.    

   Bu ilginç film Batı’da biraz ihtiyatla karşılandı. Senaryonun yapıta yeterince sadık kalmadığı, melodrama fazlasıyla kaydığı ya da finalini değiştirdiği gibi nedenlerle...

   Ama bizler buradan, farklı bir açıdan bakabiliriz.  O zaman da bize izlenmesi gereken, yeterince ilginç bir film gibi gözüküyor. 

Babalar ve kızları özellikle kaçırmasın!..

YARIN: İstanbul festivali ödülleri: biri de hasta yatağındaki Mithat Alam’a...

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Atilla Dorsayt24köşe yazısıAmerican Pastoral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

Yazarın Diğer Yazıları

Hayvanlarla konuşan adamın masal gibi öyküsü

Film dur durak bilmeyen hızlı temposuyla zaman zaman yoruculaşsa da, genelde akıp gidiyor

Kedilerin dünyasına müzikal ve estetik bir dalış

Sahnede başarı kazanan her müzikalden sinemada aynı başarı beklenmemeli. Bunun çok örnekleri vardır. Ama Cats de bunlardan mı?

Sanki bir Çağan Irmak klasiği izler gibi...

İlerledikçe ve özellikle de finaliyle insanın yüreğine dokunuyor. Sanki tipik bir Çağan Irmak filmi gibi. Ve bilen bilir, bu da az kompliman değildir!..

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24