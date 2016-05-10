Şampiyonluğu ikram eden yok bileğinin hakkıyla kazanan var…

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, “Kendi ellerimizle Beşiktaş'a şampiyonluğu ikram ettik” cümlesini hangi mantıkla kurdu? ‘Fenerbahçe, Beşiktaş’tan üstün takım’ mı, ‘yaptığımız bunca transfere karşın şampiyonluk bizim hakkımızdı’ mı demek istedi yoksa Başakşehir yenilgisinin şaşkınlığından ne söylediğinin farkında mı değildi. Portekizli teknik adama çoğunluğun aksine sevecen bakıp taktiksel yaptırımlarını da genelde başarılı buldum, sezon boyunca. Ancak Fenerbahçe’nin Başakşehir’e yenilip şampiyonluk yarışından kopmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle saygımı da sevecen bakışımı da yitirdim! Hep mi böyleydi yoksa aylar içinde ‘bizlerden’ biri mi olup çıkıverdi Vitor Pereira? Hatayı önce kendisinde aramayı öğrenemez ise gelecekte de işi zor Portekizli Vitor Pereira’nın…

Kendi oyuncusu ‘takım olmayı beceremedik’ deme cesaretini gösterip sorunun temelini işaret ederken, Fenerbahçe’nin ‘kronikleşen’ hastalığının ‘panzehir reçetesi’ bu gidişle muamma olarak kalacak gibi gözüküyor! Kim bilir belki de müzmin rahatsızlığın çözümü ‘bizleri’ çok iyi tanıyan Mircea Lucescu’nun belleğinde yazıyordur! Volkan Demirel’in ellerinin arasından kaçıp ağlarla buluşan topu görmezden gelip, sergilediği üstün performansla ulusal takımdaki yerini pekiştiren Volkan Babacan’dan söz etmeyip, Beşiktaş’ı kutlamak yerine de yerme girişimi neyin nesi, elbette ki işin kolayına kaçmak… Beşiktaş’a şampiyonluğu Fenerbahçe ikram etmedi, siyah-beyazlı formayı giyen futbolcular sezon boyunca sergiledikleri mücadele ile bunu elde ettiler Vitor Pereira, dilersen en tarafsızına sorabilirsin. Ancak çok daha önemlisi Fenerbahçe sezon boyunca öylesine kolay maçları basit hatalardan puanlar yitirdi ki… İstersen bunu da sorabilirsin üstelik en fanatiğine!

Kaldı ki Başakşehir karşısında hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe aleyhine vermesi gereken bir kaç kararı ‘pas’ geçiverdi! Volkan Demirel’in yaptığını Volkan Babacan yapsaydı ve ‘penaltı’ kararı verilmeseydi ortalık çoktan birbirine girivermişti. Hakem de hata yapar doğal karşılamalı, hangimiz yapmıyoruz ki…

Ne var ki özeleştiri yapmadığımız sürece hatalar zincirleme reaksiyon gösterecek. Bir kez daha görüldü ki, ‘yıldızlar’ şampiyonluk için yeterli gelmiyor ve ‘takım olmak’ öncelikli koşul.

Ezcümle Beşiktaş’a şampiyonluğu Fenerbahçe ikram etmedi. Beşiktaş bu sezon şampiyonluğu bileğinin hakkıyla kazandı gerisi teferruat…

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