İçi ‘futbol dolu’ doksan dakika…

Kimi zaman ‘skora bakıp sakın aldanmayın’ cümlesiyle sahada sergilenen futbolla neticenin çelişkisine dikkat çekilir ya, bu kez skor ile futbol ‘tas tamam’ örtüşüverdi. Beşiktaş 6 gol attı, birisi kendi kalesine…



Altını özenle çizmeli; Beşiktaş dün geceki ‘kusursuz’ futbolu ile Konyaspor engelini Özgür Yankaya ‘hata’ yapmasaydı da benzeş skorla zorlanmadan aşardı, ki hakem hata yaptı mı, yapmadı mı doğrusu çözebilmiş değilim! Şayet top, ceza alanı içinde Dusko Tosic’in dizine değil de eline değdiyse elbette karar tereddütsüz ‘penaltı’ olmalıydı, söz konusu futbolcu da ‘sarı’ renkli kartı görmeliydi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerine kadar bu konuda kimseden ‘net’ yanıt alamadım! Doğruyu Dusko Tosiç biliyor.



Ryan Babel’in gelişi, Anderson Talisca’nın da sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi, siyah-beyazlı ekibi ‘Beşiktaş gibi yaptı.’ Özenle altını çizmeli; Olcay Şahan sol kanat oyuncusu değildi, hiç bir zaman da olamadı. Beşiktaş’ın gereksinimlerine istenilen düzeyde yanıt vermeyi beceremedi, bunun için de gönderildi. Ryan Babel ise beceri ve deniyim olarak sol kanat sorununu kökünden çözüverdi. Sağ kulvarda Ricardo Quaresma, sol kanatta Ryan Babel, ortalarında Anderson Talisca… Kanımca her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği oyuncular… İleri uçtaki Cenk Tosun birisi penaltıdan, attığı 3 gol ile eleştirilere yanıt verdi ancak diğer taraftan da kendisini yere bırakarak tepki çekmeyi başardı. Cenk Tosun’un biraz gayretle bu üç deneyim ve becerikli futbolcunun desteğini alarak gol atmaması söz konusu olamaz. Onun yerinde ‘ileri düzey’ şeklinde nitelendirilen ‘şöhret’ sahibi golcü olsa ne olur? Bırakalım, Cenk Tosun biraz daha kendisini geliştirsin, özgüveni pekişsin. Yerine gelen eninde sonunda bir şekilde gidecek. Bu nedenle eldeki mevcudun değerini bilmeli ve ona bunu hissettirmeli ki başarı gelsin…



Elbette bir de Atiba Hutchinson adında ilerlemiş yaşına karşın ‘mükemmel’ oynayan futbolcu var, Beşiktaş’ın başarılı oyununun ardında. Beşiktaş’ı Konyaspor karşısında izlerken ‘efsane kadronun’ sergilediği, özlemi duyulan futbolu gördük. Sahada ne yaptığını bilen, takım olgusundan ödün vermeyen, yardımlaşan futbolcu topluluğu vardı… Sanıyorum bu yansızına da, yanlısına da büyük keyif verdi. Keyifsizlik mi? Dusko Tosiç’in ‘kronikleşen’ hataları! Kendi kalesine gol atmasını kaleci Fabricio Agosto Ramirez dışında kimse yadırgamadı ama bire birlerde yaptıkları, Beşiktaş’ın başına her maçta farklı desenlerde çorap örüyor.



Sezonun en başarılı, kusursuza yakın futbolunu Konyaspor karşısında sergileyen Beşiktaş’ı rakiplerinden farklılaştıran isim ise tartışmasız Ricardo Quaresma… Dün gece de çok çabaladı ‘atmak’ için yine olmadı, o da asli görevini anımsayıp ‘attırdı.’ Beşiktaş ideal kadrosunu olanaklar dahilinde ancak bulabildi, kısmet...



Futbol tutkunları, Beşiktaşlı futbolculara teşekkür borçlu. Zira uzun süredir böylesine içi ‘futbol’ dolu bir doksan dakika izlememiştik…

