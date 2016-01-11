Bu arada sizler kimsiniz, ne iş yaparsınız?

Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymişini de kulübün kasasındaki paraları kendi şirketine aktardığı gerekçesi ile yargılananını da gördük geçmişte…

Kulüp başkanı olmak için eğitim zorunluluğu yok, kulübün üyesi olmanız size başkanlık yolunu açmaya yetiyor. Başkanlığa giden yolun mesafesini ise kulüplerin tüzükleri belirliyor. Gerisi tamamen sizin ‘gücünüze’ ve ‘kulis’ becerinize kalmış. Yolunuz açık olsun!

Teknik direktör olabilmeniz içinse epey uğraşmanız gerekli? En kısa özeti; lise ya da dengi okuldan mezun olmanız şart. İlk adım Futbol Federasyonu’nun açacağı kursa katılıp UEFA kriterlerine uygun B lisansını almak. Ancak ‘ben geldim kursa katılacağım deme şansınız yok.’ TFF Grassroots C antrenör lisansı ile en az 2 yıl boyunca bu talimat ile belirlenen alanlarda çalışmış olmanız veya BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Uzmanlık Dalı mezunu olmanız veya Profesyonel Futbolcu Lisansı ile futbol oynamış olmanız gerekiyor. Daha sonra bir benzeri ama daha zorlu kurs sürecini tamamlayıp A lisansını alıyorsunuz. Sakın teknik direktör olacağınız yanılgısına düşmeyin zira daha sırada 'Pro' lisans var. B lisansı sizi sadece yardımcı teknik adam yapar. İşte zorlu kısım; fiilen 3 sezon boyunca bu talimat ile belirlenen alanlarda çalışmış olmanız veya 'UEFA A' antrenör lisansı ile fiilen 2 sezon boyunca çalışıp, öncesinde 'TFF A' antrenör lisansı ile fiilen 1 sezon boyunca görev yapmış olmanız şart. Atlamış olmayalım, bir de işin içinde teknik direktörlük kursu var, o da araya sıkışıversin!



Buna karşın sistemde kulüp başkanı olmanız için herhangi bir kriter mevcut değil. Pazarlama, şirket yönetimi, halka ilişkiler, finans ve benzeş eğitimleri almış olmanız gerekmiyor, diplomanıza bakılmıyor, üstüne üstlük geçmişiniz ‘karanlık’ olsa da kimseleri ilgilendirmiyor! Kaba ancak en açık anlatım biçimi ile yap kulisini, bastır parayı başkan ol, ardından da!,.

‘Adalet’ bu uygulamanın neresinde? Çoğu ‘serbest meslek sahibi!’ başkanlar kulüp bütçelerini aşacaklar, paraları saçacaklar, hesapsız harcamalar yapacaklar, anlaştıkları menajerleri paraya boğacaklar, ödemeleri zamanında yapmayacaklar olası başarısız sonuçların faturasını ise sadece teknik direktör ile ekibine çıkaracaklar. En az altı, yedi yıl eğitim aldıktan sonra teknik direktör olabilen emekçinin geleceği ise ‘serbest meslek sahibi’ başkanların iki dudağı arasında. Elbette ki tüm başkanları aynı kefeye koymak olası değil. Aralarında; renkli özel yaşama sahipleri, çocuğu yaşındaki kız çocukları ile gönül eğlendirenleri, düşünüp konuşmayanları konuştuktan sonra da düşünme yetisi olmayanları, ‘ne oldum budalası’ özdeyişi ile örtüşenleri, kendini gitmediği okuldan mezun edenleri ayrı, ayrı değerlendirmek gerekiyor!

Sokak dilinde bir deyiş var ya ‘yok böyle bir şey’ aynı enlemde; yok böyle bir şey. Kulüp başkanları abalı yerine teknik direktörlere vurmaktalar! Kulüpler, ‘serbest meslek erbabı’ başkanlar için reklam ve hobi işlevi mi görür? Keyfi olarak görevini noktaladığınız teknik direktöre verdiğiniz sözleri tuttunuz mu? Sözleşme şartlarını yerine getirdiniz mi? Futbolcuların biriken alacaklarını ödediniz mi? Kulüpteki emekçilerin maaşlarını zamanında verdiniz mi? Sizin başarılı olup olmadığınıza kim karar verecek? Kulübe üye yaptığınız kongre üyeleri mi? En büyük başkan bizim başkan da, bu arada ‘serbest meslek erbapları’ başkanlar, sizler kimsiniz ve ne iş yaparsınız?

