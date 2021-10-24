Z kuşağı ‘’Top Model’’ anlayışını rafa kaldırabilir mi?

Fransız moda sosyoloğu Fréderic Godart, Le Figaro Madame dergisine verdiği bir röportajda, Z kuşağının kendi ideolojisini yarattığını ve buna paralel olarak kendi estetik algısını keşfettiğini öne sürmüş.

'İnstagirl'ler, empoze ettirilmeye çalışılan estetik anlayışını reddetmese de kendi kodlarını yaratmayı tercih ediyor. Sosyal medyadan birbirlerini takip eden, birbirlerinden esinlenen genç kızlar, kendi "top modellerini" yaratıyorlar.

Moda endüstrisinin çizdiği ‘’kroki’’ye uygun mükemmel kadın vücudu anlayışı tarih boyunca geniş kitleleri etkilemiştir. Büyük göğüs, gösterişli kalça veya göğüs ve kalçaların sıfırlanması gibi kriterler, modacılar ve tasarımcılar tarafından dönem koşullarına göre şekillendirilerek geniş kitlelere benimsetilmeye çalışılmıştır.

Şekillendirilen vücuda uygun saç, kaş şekil, makyaj trendleri, sezonun giyim tarzını tamamlayıcı unsurlar olarak kabul ettirilmeye çalışılmıştır.

1920'li yıllarda Coco Chanel’in devrimleri ile "obje kadın" imajı çalışan, spor yapan, dişilik öğelerinin silindiği bir anlayışa bırakmıştı.

1950'li yıllarda ise, Christian Dior’un "New Look" fırtınasının uzantısı olarak kadınsılık öğelerini sergilemekten çekinmeyen bir akıma kaydırılmıştı.

60'lı yıllarda, Londra’da bir kuaför salonunda çalışırken Daily Express dergisinin editörü tarafından keşfedilerek medyaya sunulan ‘’Twiggy’’ takma adlı Dame Lasley Lawson moda tarihinin ilk top modeli olarak kabul ediliyor.

41 kg lık cılız vücudu, beyaz teni ve kısacık saçları ile o güne dek süregelen estetik anlayışını alt üst ederek ünlenen Twiggy, medya yolu ile dünyanın dört bir tarafındaki genç kızların idolü haline gelmişti.

"Swinging London" anlayışının moda elçisi olarak bilinen, mini eteğin yaratıcısı Mary Quant’la birlikte çalışarak döneme damga vuran Twiggy, daha sonraları kariyerine şarkıcı olarak devam etmişti.

80'li yıllarda başlayan ve 90'lı yıllarda zirveyi gören "Top Model" anlayışı, İman, Cindy Crafword, Naomi Campell, Linda Evangista, Claudia Schelffer gibi star modeller yaratmış. Kendall Jenner, Bella Hadid gibi isimler bu anlayışın günümüz temsilcileri olarak fantazm makinesi olma geleneğini sürdürüyorlar.

Bugüne dek estetik anlayışına ve trendlere yön veren tasarımcılar ve uzmanların işi bundan sonra daha zor olacağa benziyor. "Çantada keklik tüketici" anlayışı, Z kuşağının bilinçlenmesi ile yön değiştirmiş durumda.

Paris’in en eski ve prestijli manken ajansı olarak bilinen City Models’in yöneticisi Lionel Dejean, mankenlik mesleğinin de bilhassa pandemi sonrası yeni kodlara ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

Güzel bir genç kızın Paris’e gelerek ünlü bir manken olma hayalinin geçmişe göre zorlaştığını dile getiren Dejean, birçok genç kızın iş bulma amacı ile, Instagram gibi sosyal medya portallarında kendi imajını hazırlamış olarak gelme bilincini kazanmış olduğunu ifade ediyor.

Diğer taraftan ünlü markaların, Z kuşağının hassasiyetini dikkate almaya başladığını ve görsel çekimler için manken arayışlarına bu yöne çevirdikleri ifade ediliyor.

Marka yüzü olacak modelin güzel ve çekici olma özelliklerinin dışında, sosyal medya hesabındaki imajı, beğeni oranı önemli bir kriter olarak kabul ediliyor.

Z kuşağı, politikadan sanata, mimariye ve modaya önümüzdeki yıllara yön vererek yakın geleceğe damgasını vuracak gibi görünüyor.

Mutlu Pazarlar

Alex Akimoğlu