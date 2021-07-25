XXL kelebek güneş gözlüğü modası tekrar zirvede

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Cannes Film Festivaline katılan ünlülerin kıyafetleri ve mücevherleri kadar, "son dokunuş" olarak taktıkları hacimli gözlükler, sezon trendinin bir uzantısı olarak ilgi çekti. Chanel'in inci zincirli XXL gözlük modeli ise 2021 yazının favori aksesuarı olmaya namzet.

Güneş gözlüğü, şüphesiz günlük hayatımızın en vazgeçilmez aksesuar listesinin başlarında geliyor. Gözlerimizi, UV ışınlarından korumak amacı ile keşfedilmiş olsa da, günümüzde tanınmamak, şıklık tamamlayıcısı olmak gibi anlamlar da taşıyor.

Neron'un, gladyatörleri izlerken kullandığı zümrüt taş yöntemine benzer bir yaklaşımı, 1200'lü yıllarda Çin'de görüyoruz. Mahkemelerde, yargıçların kristal kuvars taşı kullanarak göz ifadelerini gizleme ihtiyacını duymuş olması bir hayli ilginç.

Eskimolar ise tahta yontarak tasarladıkları maskelerle gözlerini güneş ve kardan koruma yolunu seçmişler.

İngiliz Fizikçi James Ayscough'un, 1752 yılında hayata geçirdiği "ultraviyole ışınları filtreleme" yöntemi, bugünkü gözlük anlayışının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ayscough, yeşil ve mavi taşların görme bozukluklarını düzelttiğini keşfetmişti.

1917 yılında, Torinolu Guiseppe Ratti, araba yarışçıları ve aviatörler için, gözleri rüzgâr ve güneşten korama amaçlı deriye monte edilmiş cam gözlükler tasarlayarak büyük bir adım atmış oldu.

Ratti, daha sonraki yıllarda, günümüze dek gelen ve "kaliteli cam" anlayışını dünyaya kabul ettirecek olan "Persol" markasını yarattı.

Ünlü İtalyan sinema aktörü Marcello Mastroianni'nin, "La Dolce Vita" filminde kullandığı güneş gözlüğü modeli ve Steve McQueen'in gözlüksüz sokağa çıkmama hobisi, Persol markasının erkekler arasında da vazgeçilmez bir aksesuar haline gelmesini sağladı.





Tabii ki, 1929 yılında gözlük nosyonunu ticari bir ürün haline getiren Amerikalı iş adamı Sam Foster'i de unutmamak lazım.

Güneş gözlüğü denince akla gelen ilk isimlerden biri olan "Ray-Ban" ise, 1930'lu yıllarda tasarladığı "Ray-Ban Aviator" modeli ile ilk atılımını attı ve zamanla, gözlük endüstrisinin en saygın markalarından biri haline geldi.

Markanın 1952 yılında piyasaya sürdüğü "Wayfarer" modeli, günümüzde bile en çok satan gözlük modellerinden biri unvanını hâlâ koruyor.

1980li yıllarda, hazır giyim endüstrisinin ivme kazanması ve büyük markalara paralel olarak genç tasarımcıların doğması ile moda dünyası yeni bir sayfa açmış ve giyim koleksiyonlarına paralel olarak çanta, ayakkabı, takı gibi aksesuarlar koleksiyonlara dahil edilmişti.

Aynı dönemde gündeme oturan "lisans "yöntemi ile harekete geçen gözlük üreticileri, ünlü markaların tasarımlarını değerlendirerek endüstrinin büyümesine yol açmıştı.

Günümüzde tüm ünlü markalar, her sezon sundukları koleksiyonlara paralel olarak trendlere uygun gözlük modellerini diğer aksesuarlarla birlikte satışa sunuyorlar.

1970'li yıllarda doğan hippi felsefesi, modayı da etkisi altına almış ve moda tarihinin en büyük akımlarından birini doğurmuştu.

Hippi döneminin hacimli kelebek gözlükleri bu yaz yine dönüş yaptı ve Cannes Film Festivalinin "star aksesuarı" olarak tekrar zirveyi görmüş oldu.

Mutlu pazarlar.