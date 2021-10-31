Ünlü İngiliz lüks markası Burberry'den "Hava Dansı" temalı özgürlük mesajı

2018 yılında markanın kreatif direktör koltuğuna oturtulan İtalyan Tasarımcı Ricardo Tisci, daha önceki çalışmalarında olduğu gibi "geçmişten gelecek" yaratma becerisini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Britanya’nın en prestijli markalarından biri olan Burberry’in 2021/2022 Sonbahar-Kış sezonu koleksiyonu tanıtım spotu için kurgulanan video çekiminde, Tisci‘nin markanın kurucusu olan Thomas Burberry’nin havacılığa olan merak ve hassasiyetinden esinlenmiş olduğu gözlendi.

Thomas Burberry’nin 1856 yılında, İngiltere'nin Basingstoke kentinde açtığı erkek giyim mağazası ile başlayan ilginç serüveni, 1879 yılında "gabardin" kumaşını yaratması ile yön değiştiriyor. Hava alma özelliği dışında ısı değişimine duyarlı olarak geliştirilen bu kumaş, tekstil tarihinin ilk su geçirmez materyali olarak da biliniyor.

İngiltere’nin yağmurlu havasından korunmak için o güne dek giyilen ağır kauçuk montların yerini alan Burberry trençkotlar, kısa sürede tüm dünyada yeni bir akımın doğmasına neden olmuştu.

Birinci Dünya Savaşı boyunca İngiliz ordusunun üniformalarına imza atan Thomas, ölümünden birkaç yıl önce, dünyada en çok taklit edilen kumaş motifi unvanını alacak olan kareli astarını yaratmıştı.

Trençkotun simgesi haline gelen bu kareli astar fikri, daha sonraki yıllarda markanın kimliği haline gelerek her hali ile tasarlanıp "marka meraklılarına" sunulmuştur.

Thomas Burberry, yaşamı boyunca spora olan ilgisi ve havacılığa olan tutkusu ile de biliniyor.

1937 yılında Londra’nın Croydon kentinden havalanarak Cape Town’a uçan Teğmen Arthur Clouston ve ona eşlik eden Betty-Kirby Green’in yolculuğuna sponsor olan Burberry, aynı zamanda ilginç bir pazarlama formülüne imza atarak ürünlerinin tanıtımını sağalmıştı. O dönemde dünya basını tarafından ilgi ile izlenen bu yolculuk, markayı uluslararası arenaya taşımıştı.

"La Horde Grubu" dansörlerinin manken olarak rol aldığı ve Megaforce sanatçılarının koreografisini üstlendiği tanıtım filminde, markanın tasarımcısı Ricardo Tisci’nin tasarladığı "Thomas Burberry’ye Saygı" kurgusu bir hayli ilginç.

Tanıtım filmin paralel olarak, Londra Moda Haftası programında sunulan kış defilesi ise, kadının gücü temasını taşıyor. İngiltere'nin köklü kültürü ve geleneklerinin fütürist kodlara uygulandığı gözlenirken, Tisci’nin modern çizgisi, marka tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

İngiltere Kraliyet Ailesinin bu markaya olan hassasiyetinin, kurucusunun ölümünden sonraki başarısında önemli rol oynadığı biliniyor.

1955 yılında Kraliçe 2. Elizabeth, 1990 yılında ise Galler Prensi tarafından, "Kraliyet Teşekkür"üne layık görülen, finansal çıkmazlara girdiği dönemlerde Kraliçe tarafından desteklenen Burberry, 2001 yılında tasarımcı Cristtopher Bally’nın başa geçmesi ile güncellenerek, lüks dünyasında aranan bir marka haline gelmişti.

Mutlu Pazarlar,

Alex Akimoğlu