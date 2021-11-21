Stella McCartney

Henüz 15 yaşında iken, dönemin en önemli moda tasarımcılarından biri olan Christian Lacroix'nın 'A Couture' koleksiyonunda asistan olarak moda dünyasına adım atan Stella, 1997 yılında yine Fransa'nın prestijli marklarından biri olan Chloé'nin tasarımcı koltuğuna oturtulmuştu.

Görevi devraldığı Karl Lagerfeld, "Beni McCartney soyadına tercih ettiler, bakalım yeteneği var mı" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Stella'nın Paul McCartney'in kızı olması, sadece Lagerfeld tarafından değil, bazı moda otoriteleri ve basın tarafından da eleştirilmişti. Şüphesiz, dünyaca ünlü ve sevilen bir dünya starının çocuğu olmak, moda dünyası gibi zor bir alanda birçok kapının açılmasına kolaylık sağlamıştı ancak Stella, kısa zamanda önemli işler çıkararak kendini kanıtladı.

2001 yılında, lüks dünyasının dev tröstü LWMH'nin desteğini alarak kendi ismi ile markasını kuran McCartney, kısa sürede dünyanın birçok şehrinde mağazalar açarak 'Büyükler Kervanı' na katılmış oldu.

Britanyalı Tasarımcının kadınsı, modern, giyilebilirdik kodları taşıyan koleksiyonları geniş bir tüketici kitlesine ulaşarak lüks dünyasının en verimli markalarından birisi haline dönüştü.

Militan karakteri ile de tanınan McCartney, hayvan hakları, doğayı koruma gibi alanlarda verdiği mücadele ile birçok eyleme de imza atıyor.

Tasarımlarında kürk ve deri kullanmayı reddedip moda dünyasındaki birçok tasarımcıyı da ikna ederek yeni materyaller için araştırma yapılması yolunda zemin hazırlamış oldu.

Pandemi sonrası kendini sorgulamaya başlayan moda endüstrisini harekete geçirmek için kolları sıvayan tasarımcı, kendi koleksiyonlarına yansıttığı mesajlarla eko-sorumluluk bilincini sürekli gündemde tutuyor.

2022 yaz sezonu defilesinde sunduğu çanta koleksiyonu ise bir hayli ses getirdi. Uzun zamandan beri ekolojik materyaller yaratmak için İngiltere'nin önde gelen laboratuvarları ile işbirliğine giden tasarımcının, fungi (mycétes) mantarından elde edilen deriden tasarladığı çanta koleksiyonu, endüstrinin geleceğine ışık tutar nitelikte.

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesinde düzenlenen 'Modanın Geleceği' temalı konferansta söz alan McCartney, moda endüstrisinin doğayı korumak için ciddi önlemler alması için çağrıda bulundu.

Eski Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Al Gore, Leonardo DiCaprio ve İngiltere Veliaht Prensi Charles gibi çevreci kişiliklerin de katılımıyla basının ilgi odağı olan konferans amacına ulaşmış oldu. Prens Charles çevreye olan duyarlılığı ile de tanınıyor.1971 yılında satın olmuş olduğu pabuçları hala giydiğini belirterek, sembolik olarak konuya olan ilgisini belirtmiş oldu.

McCartney, Türk kumaş markası Söktaş'la iş birliğine giderek yaratılan rejeneratif pamuk tanıtımını da yaparak modanın geleceğinin bu doğrultuda ilerlemek zorunda olduğunu ifade etti.

Söktaş Pazarlama Müdürü Baran Kayhan, tüm çalışmaların toprakların zenginliğini korumak, su tüketimini azaltmak ve yeni sürdürülebilirlik projesini hayata geçirebilmek için sürdüğünü dile getiriyor.

Uzun yıllardan beri benim de merceğime takılmış olan Söktaş'ın bilinçli ve azimli performansını takdirle karşılıyorum.

Mutlu pazarlar...