Modanın görsel geleceği 'Animal Crossing' olabilir mi?

2001 yılında Dobotsu No Mori tarafından yaratılan ve Editör Nintendo'nun çabaları ile geliştirilen Japon sosyal simülasyon oyun serisi Animal Crossing, "evde kal" sürecinde dünyada en çok oyun satan video sistemi olarak gündeme oturdu.

Video serisinde, oyuncu karakterlere, çeşitli antropomorfik hayvanların yaşadığı bir köy atmosferinde bireysel yeteneklerini keşfetme olanağı sağlanıyor.

Oyunun açık uçla oynanışı, CQ Cultural Quotient (kültürel zekâ) nosyonunun farklı kültürel ortamlara dokunarak bireysel yaratıcılığın gelişmesine ışık tutuyor.

Moda ve lüks sektörünün video oyununa dâhil olması ise ilginç bir kurgu ile gerçekleşiyor.

Tasarımcı Marc Goehring ve fotoğrafçı ve kompozitör Kara Chung iş birliği yaparak, Animal Crossing Fashion Archive'in Instagram hesabından bir moda defilesi organize ediyorlar. Lüks marka tutkunlarına göz kırpmak için, Loewe, Prada, GmbH gibi markaların son koleksiyonlarından bazı modelleri kurgusal defileye dahil ediyorlar.

Kara Chung'un henüz 7 yaşında iken Hong Kong'da başlayan video oyunu tutkusu, teknoloji çağının verdiği avantajlarla başarılı bir iş kadınına dönüştürdü. Kara, daha önce "Herkes kendi Avatar'ının yaratsın" oyunu ile milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı.

Video defilenin dünya çapında ilgi görmesi, pandemi sonrası için yeni arayışlar içine giren moda tröstlerinin ve ünlü tasarımcıların Animal Crossing'e olan ilgisini arttırdı.

Ünlü İtalyan markası Valentino, 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonundan seçtiği 20 modeli video oyunlarından lanse ederek geleceğe doğru bir adım atmış oldu.

Gigi Hadid, Kendall Jenner, Karlie Koss gibi moda ikonları da kendi imajlarını yaratmak için ünlü video oyunları ile iş birliğine gidiyor.

Video oyunlarının çıkış noktası ve final hedefi olan yaratıcılık ve kişilik geliştirme olgularında moda ve iç tasarımın önemli bir rol olduğunu savunan sosyologlara paralel olarak moda endüstrisi kolları sıvamış durumda.

Aslında Koronavirüs nedeni ile zorunlu olarak girilen duraklama sürecinde, lüks sektöründe uzun zamandır içten içe kaynayan bazı sorunlar su yüzüne çıkmış oldu. Ünlü markaların moda takvimle uygun olarak kadın ve erkek defileleri olmak üzere yılda 8-10 koleksiyon hazırlama zorunluluğunun kreatif direktörlere yüklediği ruhsal yorgunluk kulislerde dile getiriliyordu.

Köklü İtalyan markası Gucci'nin Artistik Yöneticisi Alessandro Michele, sosyal medyadan yaptığı açıklamada moda endüstrisinde değişimin kaçınılmaz olduğunu, bazı sektörlerin saf dışı bırakılarak yeni bir anlayışla yola devam edilmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

90'lı yıllardan beri süregelen baş döndürücü moda haftaları, fuar ve etkinlikler, star fotoğraf sanatçıları tarafından hazırlanarak moda dergilerini süsleyen görseller tam olarak son bulmayacak olsa da yeni bir devrin açılacağı aşikar.

Video oyunlarına olan yönelim, moda dünyasının açmaya başladığı "Post-Korona" serüveninin sadece bir halkası.