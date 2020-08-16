Moda dünyasından "Irkçılığa hayır" mesajları

ABD'de temelleri kolonilicilik zamanına dayanan, Anglosaksonların "Makbul Amerikalı" olarak kabul edilerek Kızılderililerin yok edilmesi, siyahilerin ise ötekileştirilerek "köle" olarak kabul edilmesinin üstünden yüzyıllar geçmesine rağmen "Irkçılık" olgusunda sular durulmuyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Minnesota'da bulunan Minneapolis kentinde, George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi olayı sert tepkilere yol açarak, ABD genelinde protestolara neden olmuştu. Dünya basını ve uluslararası kurumlar da bu olaya tepkisiz kalmayarak sokaklara döküldüler.

Moda dünyası, "ırkçılık "olgusunun tekrar hortlaması ile baş gösteren manifestolara kendi "iç hesaplaşmasını" yaparak yeni açılımlara kucak açıyor.

Ünlü Tasarımcı Tom Ford'un Başkanlığında kurulmuş olan CFDA (Amerikalı Tasarımcılar Konseyi), Tekstil Endüstrisindeki siyahilerin maruz kaldığı sistematik ayrımcılığı gündemine alarak geniş çaplı bir araştırma yapılmasını sağladı.

"Modada ten eşitliği" sloganı ile yola çakan CFDA, Afro-Amerikalıların sektördeki tüm birimlerde işe alınması, moda okullarından mezun olanların staj imkânı tanınması ve genç siyahi tasarımcılara da finansman sağlanması gibi radikal kararlar alınarak bir ilke öncülük etmiş oldu.

Moda dünyasındaki bir diğer hareket ise Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Brandon Maxwell gibi tasarımcılar ve Oréal, Glossier gibi dev kozmetik tröstlerinin katılımı ile gerçekleşen "Black is Fashion Council" oluşumu oldu. CFDA gibi siyahi işçilerin eşitlik haklarını savunan oluşum, üç yıllık bir programla, moda sektöründeki güçlü markaların "ayrımcılığa hayır" kampanyasına katılımını sağlamış oldu.

Irkçılığa karşı bir diğer bireysel jest ise, 2013 yılında Milano'da kurduğu OFF WHİTE markası ile ünlenen siyahi tasarımcı Virgil Abloh'dan geldi. 90'lı yıllardan esinlenerek tasarladığı "lüks sokak giysisi" kodları ile güçlü bir marka kimliği yaratan Abloh, moda okullarında okuyan siyahi öğrencilere 1 milyon dolar tutarında burs bağışlayarak açılıma katılmış oldu.

George Floyd olayının yankıları devam ederken, 2017 yılından beri İngiliz Vogue dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda oturan Edward Eninful'un, Londra'daki Vogue binasının önünde beyaz bir koruma görevlisi tarafından ana kapı yerine arka kapıdan girmeye zorlanarak tartaklanması ise moda dünyasını ayağa kaldırmış durumda.

Amerikalı şarkıcı Beyoncé'nin Disney+ platformunda yayınladığı uzun metraj müzikal video ise müzik piyasasında olduğu kadar Afro-Amerikalı çevrede de ses getirdi.

"Black is King" olarak adlandırılan 95 dakikalık müzikal, Walt Disney yapımı bir animasyon filmi olan Aslan Kral'dan esinlenerek kurgulanmış. Afrika'da yaşayan siyahilerin kutlama hikâyesini tema olarak alan müzikalde, ünlü şarkıcı, "Nala" karakterine canlandırıyor.

Görsel zenginliği, ihtişamlı dekorları ve birbirinden ilginç kostümleri ile şanına yakışır bir müzikal hazırlatan Béyonce'nin, Mugler, Valentino, Erdem gibi ünlü markaların yansıra, Loza Moleambo, Shaima Al Mansouri gibi Afrikalı tasarımcılarla iş birliği yaparak gündemdeki gelişmelere göz kırpmış olduğu gözleniyor.