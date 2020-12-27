Moda dünyasından bir 'Top Model' kaydı

Körfez krizi sonucunda lüks sektöründe yaşanan ekonomik çıkmaz, ünlü markaların tröstler tarafından paylaşılması ile sonuçlanmış ve moda dünyasında yeni bir dönem başlamıştı.

1990'lı yıllara dek kendi imkanları ile hayatlarını sürdüren markalar, başta LWMH ve PPR olmak üzere güçlü tröstlerle anlaşarak isimlerinin devamını sağlamış, Hérmes, Chanel, Prada gibi bazı büyük markalar ise yollarına devam etmişlerdi.

Bu değişim o güne dek kurdukları markaların başında olan bazı modacıların da tasfiye edilmesine yol açmış ve tröstler tarafından kurgulanan "Star Tasarımcılar" dönemi başlamıştı.

John Galliano, Alexander McQueen, Tom Ford gibi isimleri hiç duyulmamış genç yetenekler, ünlü markaların tasarımcı koltuklarına oturtulmuştu.

Star Tasarımcılar kurgusuna paralel olarak "Süper Modeller" kavramı da aynı yıllarda ortaya atıldı. Astronomik rakamlarla lanse edilen bu yeni dönem manken furyası, 15 yıl kadar hüküm sürerek moda dünyasında fırtınalar estirmiştir.

Bu döneme imza atmış top modeller arasında Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Craword, Christ Turlington, Hélena Christensen, Eva Herzigova, Carla Bruni, Stella Tennant gibi isimleri sıralayabiliriz.

Süper modellerin hüküm sürdüğü yıllarda, mankenlik mesleği altın çağını yasamış, moda dergileri, televizyonlar ve diğer iletişim kaynakları genç kadınların şöhretini dünyaya yaymıştı.

Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile evlenen Carla Bruni, Alman asıllı Claudia Schiffer ve "Siyah İnci' 'lakaplı Naomi Campbell bu isimler arasında en çok popülariteye sahip olan ünlüler olarak ön plana çıkmış olsa da ani ölümü ile moda dünyasında üzüntü yaratan Stella Tennant da dönemin en önemli figürlerinden biri olarak anılacaktır.

O yıllarda tasarımcı olarak iş birliği yaptığım Japon markası Hanae Mori'nin defilelerinde sık olarak birliği iş yaptığımız Stella'yı ilk görüşümü hiç unutamam. Provalarda ve defileler boyunca gösterdiği uyum ve nezaketi ile hepimizin gönlünde taht kurmuştu.

Androgyne fizik yapısı ve gizemli duruşu ile Paris podyumlarına değişik bir yorum katan Stella Tennant, ünlü fotoğrafçı Steven Meisel tarafından keşfedilerek İtalyan Vogue dergisinin kapağında yer almış ve moda dünyasına adım atmıştı.

Stella'nın kariyeri Meisel'den sonra Bruce Weber'in objektifi ile Paris'e kaymış ve dönemin ünlü modaevleri ve tasarımcıları tarafından keşfedilmeye başlanmıştı.

Dior, Versace, Valentino, Yves Saint Laurent, Hanae Mori gibi markalara mankenlik yapan ve Karl Lagerfeld'in ısrarı ile bir müddet Chanel'in reklam yüzü olarak da çalışan Tennant, uzun müddet dünyanın en pahalı modelleri listesinde yer aldı.

11'inci Devonshire Dükü Andrew Cavendish'in torunu olarak dünyaya gelen Stella, aynı zamanda Galler Prensesi Lady Diana'nın uzaktan akraba olması ile de tanınıyor.

Diğer top modellere kıyasla kariyerini kısa keserek Fransız fotoğrafçı David Janset'le hayatını birleştirerek moda arenasından çekilmeyi tercih etmişti.

En son 2012 yılında Londra'da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları nedeni ile düzenlenen "Britanyalı Tasarımcılar" defilesinde podyuma çıkan ve aynı yıl Scottish Fashion Awards tarafından yılın mankeni unvanına layık görülen Tennant, 50 yaşında ve 3 çocuk annesi idi.

Mutlu pazarlar.