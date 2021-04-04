Moda dünyasında son çılgınlıklar

Coco Chanel, "demode olmayan moda, moda değildir" sözleri ile sektörün en önemli özelliğinin devamlı değişim olduğunu dile getirmişti 1930'lu yıllarda.

Her sezon yenilenen trendler, "fast-fashion" olgusunun doğması ile neredeyse har ay yenilik sunma mecburiyetini doğurmuş ve tüketiciyi tatmin etmek zorlaşmıştı.

Zara, H&M gibi markaların, "sokağın nabzını" yoklama sürecini başlatarak uygun fiyata devamlı yeni ürün sunmaya başlamaları, lüks markalarının da yeni yöntemlere yönelmesine yol açmıştı.

Çark, baş döndürücü bir hızla dönerken, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 belası, tüm sektörlerde olduğu gibi moda endüstrisini de etkiledi. İptal edilen defileler, moda haftaları ve fuarlar, alt üst olan hipotezler yeni bir dönemin başlamışını mecbur kıldı.

Bu sürecin en ilgi çeken noktası ise, tüketicinin, aylarca evine kapanmasından doğan ruhsal bunalım ve kaygının etkisi ile hayata bakış felsefesinin değişmiş olması.

Moda dünyası bu noktada, hızlı davranma zorunluluğu bilinci ile yaratıcılık kodlarını yeniledi. Tüketiciye internet üzerinden ulaşmak için, markalar arasında yaşanan rekabet, birbirinden ilginç metotların doğmasana neden oldu.

Son günlerde moda dünyasının gündemine düşen bazı haberler ise, yaratıcığın ve tüketiciyi etkileme yöntemlerinin nerelere kadar varabileceğini kanıtlar nitelikte.

İtalyan markası Gucci, Alessandro Michele'i kreatif direktörlük koltuğuna oturtmakla ne denli isabetli bir karar almış olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyor kanısındayım.

Michele, göreve geldiği 2015 yılından beri moda dünyasında gerçekleştirdiği fütürist hamlelerle markayı tekrar canlandırdı ve günümüzün en etkili tasarımcılarından birisi haline geldi.

Michele'in son hamlesi bir hayli konuşulacağa benziyor. "Gucci Virtual 25" olarak adlandırılan basket modeli, sanal olarak satışa sunuldu. Roblox olarak bilinen çevrimiçi oyun platformunda satılan basket modeline 12,90 Euro ödeyerek sanal sahibi oluyorsunuz.

Butik fiyatı 580-790 Euro arasında olan, flüo, pembe, mavi gibi geniş bir renk yelpazesindeki basket pabuç modelini, video aracılığı ile ayağınıza giydiğininizi akıllı telefonunuzun ekranından görüp mutlu oluyorsunuz.

Analistler, ergen kitlenin ilgisini çeken bu yöntemin kısa sürede birçok ünlü markanın merceğine girerek sanal satışta patlama yaşanacağı öngörüyor.

Bazı yorumcular, önümüzdeki birkaç yıl içinde, dijital satışların lüks sektörü için önemli bir gelir kaynağı yaratacağını ön görüyorlar.

Lil Nas X adı ile tanınan ABD'li rapçı, şarkıcı ve söz yazarı Montero Lama Hill, son dönemde ilginç girişimleri i ile ünlenen kolektif şirketi MSCHF ile işbirliğine giderek "şeytani bir proje"ye imza attı.

Tabanı, bir damla insan kanı ile karıştırılmış kırmızı mürekkeple doldurulan Nike'ın, "Air Max 97" modeli, internet üzerinden satışa sunuldu.

"Satan" adı verilen Lil Nas X imzalı basket pabuçtan, şeytanın sayısı olan 666 adet üretildi ve 1 dakika içinde tamamen tükendi. Ünlü rapçi, 1 dakika içinde 677 bin 988 dolar kazanmış oldu.

Nike ise bu işbirliğinden haberdar olmadığını belirterek, bu tarz ticari hamleleri onaylamadığını dile getirdi.

Amerika'nın bazı muhafazakâr politikacıları ve din adamları, ünlü rapçinin bu girişimine sert tepki göstererek protesto yoluna gittiler.

Moda dünyasından son haberim ise Stella McCartney'den. Babası Paul McCartney'in gölgesinde kalmayarak kendini kanıtlayan Britanyalı tasarımcı, "mylo" olarak adlandırılan ve mantar lifinden elde edilen yeni bir materyalden yola çıkarak tasarladığı ürünlerini tanıttı.

Deriden daha yumuşak bir dokunuşa sahip olması nedeni ile mylo'nun önümüzdeki yıllarda zirve görebileceği iddia ediliyor.

Hayırlı pazarlar.