Moda dünyası "Sokak Simyacısı" için yasta

Son yıllarda, lüks dünyasının kodlarını sokak kültürü ile sentezleyerek yarattığı tarzı ile yüzyılımızın en önemli tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Virgil Abloh, yaşamını yitirdi. Kendi markası olan Off White'taki başarısı kadar, Louis Vuitton'un erkek koleksiyonlarına kazandırdığı değişimle de alkışlanan Abloh henüz 41 yaşında idi.

Moda dünyası, Virgil Abloh adını ilk kez olarak Amerikalı şarkıcı Kanye West sayesinde duydu. 2002 yılında ünlü rapçının sağ kolu olarak görev alan Abloh, sahne kıyafetlerinden tanıtım spotlarına, plak kapaklarından röportaj çekimlerine tüm görsel planlamayı üstlenen ve yorumlayan arka plan stratejisti olarak basının dikkatini çekti.

Ganalı bir aileden gelen ve Chicago'nun banliyölerinde büyüyen Virgil, medyatik rapçının desteği ile moda dünyasına adım atmaya karar vererek kendi kanatları ile uçmaya başladı.

İtalyan modaevi Fendi'de gerçekleştirdiği staj sonrasında 2012 yılında, Pyrex Vision adını verdiği ilk konsept projesini hayata geçirdi.

Champion, Ralph Lauren gibi bazı ünlü markaların stokta kalmış t-shirt ve gömlek gibi ürünlerinde değişikler yapıp Pyrex 23 logosu ile satışa sunarak moda aleminde bir ilke imza atmış oldu.

Pyrex 23 logolu ürünler genç kitle tarafından ilgi görünce, Paris i Colette, Los Angeles Union, Tokyo GR8, Kopenhag Storm gibi o dönemde revaçta olan prestijli "Concept-Store"larda sergilenmeye başlandı.

Virigl Abloh uluslararası ölçüde gördüğü ilgiden cesaret almış olarak 2014 yılında Off White markasını lanse edip ünlü tasarımcılar kervanına adım atmış oldu.

Körfez krizi sonrasında radikal bir değişim yaşayan lüks dünyasında tröstler tarafından paylaşılan ünlü markaların yaratıcılarının bir şekilde çekilmiş olması nedeni ile "Star Tasarımcılar" dönemi, bilinçli olarak başlatılmıştı.

Moda gurularının keşfederek lüks markalarının yaratıcı direktör koltuklarına oturtulan genç yetenekler, tröstler arasındaki savaşta, futbol dünyasındaki transferleri aratmayan rekabete yol açmıştı.

Virgil Abloh'u dönemindeki star tasarımcılardan ayıran özelliği, sokaktan gelmiş olması idi.

Sokak estetiğine olan hakimiyeti ve lüks sektöründeki deneyimlerini sentezlemesi ile yarattığı tarz "Abloh kimliği"nin kodlarını oluşturdu.

Sokaktaki gencin lüks dünyasına olan hayranlığı veya zengin genç kitlenin sokağa olan merakını gözlemleyerek yarattığı sentezle "lüksü sokağa taşıma" projesini gerçekleştirmiş oldu.

Abloh, Fransız moda devi Louis Vuitton'un erkek bölümü kreatif direktörlüğü koltuğuna oturduktan sonra ününe ün katarak dünyanın en etkili moda tasarımcılarından biri olarak kabul edilmişti.

İnsani yönleri ile de tanınan ünlü tasarımcı, yaratıcılığında sınır tanımıyordu. Louis Vuitton ve Off White'ta yürüttüğü çalışmalarına paralel olarak Nike, Adidas, Jimmy Choo, Moncler gibi birçok marka ile iş birliğine giderek kapsül koleksiyonlara imza atmış, en son olarak da İsveç konsepti İkea ile anlaşmıştı.

İki yıldır kanserin nadir görülen bir türü ile savaşan ünlü tasarımcı, henüz 41 yaşında hastalığa yenik düştü.

Kısa sayılacak bir zaman dilimimde, moda dünyasına kazandırdığı yeniliklerle, "sokak simyacısı" olarak anılacak olan Abloh, evli ve iki çocuk babası idi.

Mutlu pazarlar...