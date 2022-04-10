Moda dünyası "Portre Profesörü" için yasta

Kariyerine Vogue dergisinde başlayan, Lady Diana'nın arzusu ile Britanya Kraliyet Ailesinin ilk İngiliz olmayan fotoğrafçısı unvanını elde eden Fransız Fotoğrafçı Patrick Demarchelier'in ölüm haberi moda dünyasını üzüntüye boğdu.

Objektifinden dergi kapaklarına yansıyan kendine özgü estetik yorumu ile moda dünyasının en önemli fotoğrafçılarından biri haline gelen Demarchelier, 1990'lı yılların rağbet gören ve astronomik rakamlar talep eden fotoğraf sanatçısı olarak tanınıyordu.

Fransa'nın Normaniya bölgesindeki sahil kasabası Le Havre'dan moda fotoğrafçısı olma hayali ile genç yaşta Paris'e göç eden Patrick Demarcileier, 1974 yılında New York'a giderek kariyerini yönlendirmeye başlamıştı.

Amerikan Vogue dergisi için çektiği kareler moda sektöründe tanınmaya başlamasına neden olmuş ve kısa sürede Vanity Fair, Harper's Bazaar, Allure gibi dönemin ünlü moda dergilerinde "Demarchelier" imzalı fotoğraflar ilgi görülmeye başlanmıştı.

Moda çekimlerinden çok sanatçının portre çalışmalarına yansıyan yalın ve saf imajlardan doğan tarzı, kendisini diğer fotoğrafçılardan ayırarak özel bir konum elde etmesine neden olmuştur.

1986 yılında henüz 25 yaşında olan Lady Diana'nın talebi ile Gloucestershire şatosuna giden ünlü fotoğrafçı, Kraliyet Ailesinin katı kurallarını yıkarak, hanedana hizmet veren ilk İngiliz olmayan fotoğrafçı olma unvanını da elde etmiştir.

1990 yılında, beyaz büstler elbisesi, kraliyet tacı ile süslenmiş kısa saçları ve gülümseyen yüzü ile İngiliz Vogue dergisinin kapağına yansıyan siyah-beyaz Galler Prensesi portresi, "Lady Di" efsanesinin belleklere yerleşmesine neden olmuş ve Demarchelier'nin de ününe ün katmıştır.

Yayımlanmasından 30 yıl sonra Sotheby's tarafından açık arttırma yöntemi ile satışa sunulan kare, astronomik bir fiyata alıcı bularak tekrar gündeme oturmuştu.

Demarchelier, Chanel, Dior, Armani gibi birçok markanın tanıtım spotlarına imza atmış, Naomi Campell, Cindy Crawford gibi dönemin ünlü modellerini, Nicole Kidman, Angelina Jolie gibi sinema starlarını ünlü dergilerin kapaklarına taşımıştı. Ünlü Portretist'in unutulmayacak karelerinden biri de şüphesiz o dönemde hamile olan Madonna ile yaptığı çalışmadır.

2018 yılında yüksek tirajlı Amerikan gazetesi Boston Globe'da çıkan ve aralarında eski asistanın da bulunduğu dokuz kadınının ünlü fotoğrafçı tarafından tacize uğramış olduğu iddiası haberi, Patrick Demarchelier'in moda arenasından çekilmesine neden olmuştu.

Mutlu pazarlar.