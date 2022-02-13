Kış Olimpiyatları: Diplomatik boykota "Made in China" etiketli parka ile misilleme

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Başkenti Pekin'de (Beijing) gerçekleşmekte olan Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni, ABD başta olmak üzere bir çok ülke tarafından uygulanan diplomatik boykota rağmen görkemli geçti.

Devlet Başkanı Xi Jinping'in açılış konuşmasını yaparken giydiği gece mavisi renkteki spor ceket ise mercek altına alındı. 2019 yılında Çin tarafından satın alınan Kanada çıkışlı dev spor markası Arc'teryx'in koleksiyonundan seçilen parkanın, "Made in China" etiketine atfen yapılan bir mesaj olarak değerlendirildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Çin'in diğer bazı bölgelerinde uygulanan insan hakları ihlalleri nedeni ile diplomatik boykot uygulayan ABD, AB ve diğer bazı ülke başkanları, 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan Kış Olimpiyatları'na katılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun aylar önce sert çıkışlarda bulunarak açılışa katılmayacaklarını ilan etmeleri ile başlayan diplomatik protestoya birçok devlet başkanı da katılmış oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hazır bulunduğu Kış Olimpiyatları'nda, 109 farklı etkinlikte yaklaşık 3 bin sporcu mücadele veriyor.

Çin Kominist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Xi Jinping'in giydiği teknik kumaştan tasarlanmış spor parkanın tasarımı, 2019 yılında Çin tekstil devi Anta Sports tarafından satın alınan Kanada markası Arc'teryx'e ait. İlginç olan ise, web sitesinde 1250 Euro'ya satışta olan ceket modelinin tüm stoklarının birkaç gün içinde tükenmiş olması.

Birkaç yıl önce başlayan "moda-spor" iş birliği, daha önceleri sadece spor amaçlı üretilen ürünleri trendlere yön verecek duruma getirdi. Nike, Adidas, Puma gibi köklü spor markalarının tasarımcıların süzgecinden geçmesi ile tasarlanan koleksiyonlar çağımızın yaşam tarzına uygun hâle getirildi.

Kış Olimpiyatları'na katılan ülkelerin açılış geçidinde giydikleri üniformalara göz atarak bitirelim yazımızı.

Moda – tasarım sentezini çoktan çözmüş olan İtalya, yeşil, beyaz, kırmızı renklerdeki uzun palto ve mavi pantolondan oluşan kombini uygun görmüş sporcularına.

Kolombiya ekibinin yerel giysisi olan "Ruanas"ın olimpiyatlara uygun olarak tasarlanmış görüntüsü bir hayli ilginçti kanımca.

Nijerya sporcularının, ülkenin bayrak renkleri olan beyaz tunik ve yeşil yapay kürkle zenginleştirilmiş giysileri stadyumda bir hayli sempatik görünüyordu.

Almanya, Fransa, İsviçre, İngiltere, ABD gibi ülke sporcuları dev spor markalarının imzasını taşıyan güncel, şık kıyafetleri ile şaşırtmadılar. Favorim, İsveç ekibinin taşıdığı sarı-mavi renklerden oluşan minimalist kombin oldu.

Kış sporları dalında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Kanada ise sporcularına "superposition" (üst üste giyinme) yöntemini uygun görmüş. Her sporcu kendi seçimine göre kombinini yaratmış olmasına rağmen görsel bütünlüğe özen gösterilmiş.

Ülkemizi temsil eden gençlerimiz, Özlem Çarkcıoğlu, Berkin Usta, Fatih Arda İpçioğlu, Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun, Yusuf Emre Fırat ve Furkan Akar'a başarılar diliyorum.

Mutlu pazarlar.