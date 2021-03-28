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T24 Haftalık Yazarı

Alex Akimoğlu

alexakimoglu@gmail.com

28 Mart 2021

'Herkes için tek beden' konseptinin Z kuşağında yol açtığı sorunlar

Z kuşağı ergen kitlenin bazı markaların ürünlerini satın alabilmek için ölümcül rejim yapmaya başlamaları polemik yarattı. Çin'de sosyal medya fenomenlerinin yeni takıntısı olarak ortaya çıkan "çocuk mağazalarından giysi alma" modası endişe verici boyutlara erişmiş durumda. Japon markası Uniqlo, mağaza kabinlerinde çocuk elbiseleri giyip poz vererek sosyal medyada yayınlayan genç kızlara yasak getirmek zorunda kaldı

16-20 yaş arası kızların yeni tutkusu olarak ortaya çıkan bu tehlikeli takıntı, Xiaohongshu ve Wiobo sitelerinde (Instagram ve Twitter karşılığı) kısa zamanda karşılık bularak hızla yayıldı.

Ergen kitlenin idolü ise, Japon Manga sanatçısı Naoko Takeuchi'nin anime kişiliklerinden biri olan "Sailor Moon-Ay Savaşçısı".

Gelmiş geçmiş en önemli çizgi dizilerinden biri olan Moon'un naif, iyi yürekli ve mücadeleci karakteri olan genç kızın incecik siluetine özenen ergenler, yemeden içmeden kesilerek çocuk elbiselerine girmeye çalışıyorlar.

Le Figaro gazetesinin BBC News kaynaklı haberine göre, Çin sosyal ağ hizmeti Weibo'nun günlük tıklanma sayısı 680 milyonu buluyor. Moda ve trendlere aşırı tutkulu Çinli genç kızların hayali hikâyelere kapılma riskinin çapını bu verilerden çıkarmak mümkün.

Gazetenin verdiği bir diğer dikkat çekici detay ise, yüklenen fotoğraflara düşülen "BM style" notu.

Brandy Melville, ABD'de genç kitle arasında rağbet gören İtalyan asıllı bir marka adı ve sloganı "One size fits all" olarak belirlenmiş.

Silvio Marsan tarafından 2009 yılında kurulan marka, kimliğini Amerikalı Brendy ile İngiliz Melwille'in Roma'da geçirdikleri tatil esnasında tanışarak yaşadıkları aşkı kurgulayarak yaratmış.

Kaliforniya'da ergen kitle arasında ünlenen markanın, reklam kampanyası ve basın bülteni gibi geleneksel tanıtım yollarına başvurmadan fetiş bir marka haline gelmesi bir hayli dikkat çekici.

Mağazalardaki tüm ürünler XS olarak, tek beden satılıyor. "Bütün kızlar için tek beden" konsepti ile yola çıkan markanın yarattığı hayali "Brandy Kızı" imajı ise, 34-36 beden, sarışın ve uzun boylu olarak belirlenmiş.

Sosyal medyada fenomen haline gelen Brandy Melville markasının bu tuhaf konseptinin, genç kızlar arasında psikolojik sorunlara neden olması ise, Çin'de olduğu gibi ABD'de de polemiklere yol açmış durumda.

Yemeden içmeden kesilerek ürün almaya koşan ve ürünlere sığmayınca, verdikleri mesajlarla psikolojik sorunlar yaşamaya başladıkları anlaşılan genç kızların durumu bir hayli vahim.

"One size stores" konseptini uygulayan mağazalara dünyanın birçok yerinde rastlamak mümkün. Ancak genelde "Vintage" olarak bilinen ve ikinci el satış yapan mağazalarda değişik bedenlerde ancak tek beden kalmış ürünler satın alınabiliniyor.

Hayatımızı şekillendiren internet bağımlılığının aşırıya kaçılmasında uç noktalara varan tutkular edinmemize neden olduğu şüphesiz.

Uniqlo'nun, Çin'de ortaya çıkan bu tehlikeli fenomene duyarsız kalmayarak genç kızların çocuk elbisesi denemesine yasak getirdiğini sosyal medyada ilan etmesi doğru bir karar olarak nitelendirmek gerekiyor.

Mutlu pazarlar.

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