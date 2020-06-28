Gucci'den Jane Fonda dopingli ekolojik koleksiyon

Dünyanın en prestijli lüks markalarından biri olan Gucci, 'Gucci Circular Lines' olarak adlandırılan yeni bir koleksiyon ile moda dünyasının gündemine oturdu.

Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele maestroluğunda tasarlanan koleksiyon, son yıllarda gündemde olan doğaya saygı ve sürdürebilirlik değerleri hedef alınarak hazırlandı.

Koleksiyonda kullanılan tüm malzemeler, atıklardan üretilip geri dönüştürülerek oluşturulurken, hoyratça tüketime eğilim gösteren kitlelere eleştirel bir yaklaşım sergileniyor.

2015 yılında ünlü markanın başına getirtilen Alessandro Michele, Roma'da moda eğitimi almış, İtalyan Rönesansı ve ünlü yönetmen Lucchino Visconti'ye olan tutkusu yanında küresel ısınma ve çevrebilim konularına olan hassasiyeti ile de tanınıyor.

Giyim konusunda kadın-erkek gardırobu sınırlarının kısıtlanması gerektiğini savunan tasarımcı, androgyne ve cinsiyetsizlik kodlarını profesyonel hayatında sıkça tatbik ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sonucunda birçok sektörde olduğu gibi lüks sektöründe de radikal değişimlerin kaçınılmaz hale geldiği günümüzde, tasarımcının bu doğrultudaki fikirlerini Gucci yönetimine kabul ettirmesin yolunun açılmış olduğu kanısındayım.

Marka bu denli prestijli olunca, yapılan tanıtım da o derecede yüksek bütçeli ve ihtişamlı oluyor hali ile.

Amerikalı film yönetmeni Harmony Korine tarafından hazırlanan tanıtım spotunda tatbik edilen görsel yöntem ve manken olarak görev alan süper kadro da dikkat çekici.

Medyatik olma taktikleri basın tarafından eleştiriliyor olsa da Korine, çağımızın en yaratıcı yönetmenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bazı eleştirmenler tarafından 'Media Darling' olarak isimlendirilen Harmony, koleksiyonun tanıtımı için Los Angeles'taki dev cam gökdelenlerin arasına, çekim yapmak için inşa ettirdiği rustik tarzdaki ağaç ev imajı ile 'çölde vaha' mesajını veriyor.

Top modellerin saf dışı bırakıldığı tanıtım filminde rol alan kadronun ise verilmek istenen küresel sorumluluk mesajına duyarlı kişiliklerden seçilmiş olması projenin çok ince düşünülerek gerçekleştirilmiş olduğunu gösteriyor.

Kadroda en ilgi çeken isim, ilerlemiş yaşına rağmen her devirde gündemde kalmayı başarmış olan ünlü film yıldızı Jane Fonda şüphesiz.

Politik aktivist, siyasi eylemci, sağlıklı yaşam uzmanı, yazar gibi birçok unvana sahip olan bir zamanların ünlü Hollywood yıldızı, küresel yozlaşma konusundaki çalışmaları ile de biliniyor.

Çekimde mankenlik yapan ekolog David Mayer de Rothscild ise sosyal ve çevresel değişimler için yenilik ve yaratıcılığa verdiği değer ve yaptığı finansal yatırımlarla tanınıyor.

Amerikalı rapçi Lilnas, Japon gitarist ve çevreci Miyavi ve 21 yaşında star olan şarkıcı, enstümantalist King Princess projede yer alan diğer ünlüler.

1921 yılında, Guccio Gucci'nin Floransa'da açtığı küçük çanta atölyesi ile başlayan markanın hikâyesi de bir hayli ilginç.

Guccio, Londra'daki bir lüks otelde çalışırken, gelen zengin ve aristokrat müşteri kitlesinin davranış ve yaşam tarzlarını gözlemler ve marka yaratma arzusu ile Floransa'ya döner.

Toscana bölgesinin ince el işçiliği becerisini dünyaya tanıtmak amacı ile açtığı atölyeden çıkan ürünler kısa sürede beğeni toplamaya başlar.

İngiltere'de zengin kesim tarafından revaçta olan 'atçılık' sporunun kodlarını marka kimliğine yansıtarak 'Gucci' imajını yaratır.

1940'lı yıllarda 'Bambou' olarak adlandırdığı çanta modeli ise markanın bugünlere gelmesine neden olacak ilk ticari başarı olarak tarihe geçer.

Uzun yıllar aile fertleri tarafından yönetilen marka, 1999 yılında gerçekleşen lüks markaların tröstler tarafından paylaşılması sürecinde, Fransız PPR şirketinin bünyesine geçti.

Gucci, moda arenasından silinmeye doğru yol alırken, Amerikalı tasarımcı Tom Ford'un işbaşına getirilmesi ile gerçekleştirdiği 'Şık Porno' metamorfozundan yıllar sonra bu kez de 'yarının modası'na öncülük edecek gibi görünüyor.