Fransız tasarımcı Jacquemus'ün ilginç felsefesi dünya basınında

Fransa'nın Province bölgesinde çiftçi bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Simon Jacquemus, "alaylı" olarak adım attığı moda arenasında kısa sürede ünlenmiş durumda.

1990 doğumlu olan genç tasarımcı, henüz 20 yaşında iken yarattığı markası ile doludizgin başarıya doğru koşuyor.

Fransa'nın Bouches-de-Rhone ilinin Salon-de-Province komününde doğup büyüyen Simon'un özüne ve modaya olan tutkularının sentezlenmesi ile ortaya çıkan marka kimliği, genç kitleleri cezbetmiş durumda.

Pandemi nedeniyle ara verilen moda defileleri, normalleşme sürecine girilmesi le tekrar gündeme gelmeye başlamış durumda.

2021/2022 sonbahar-kış koleksiyonları, ünlü markalar tarafından gösterime girdi. Fiziksel katılımın minimum düzeyde tutulmasına rağmen podyumlar pandemi öncesinin özlemi ile şenlenmiş durumda.

Jacquemus, doğa renklerini temsil eden, yeşil zemin, mavi duvar ve beyaz tavandan oluşan minimalist dekor çerçevesinde, canlı renklerden oluşan dinamik koleksiyonu ile dünya basınına göz kırptı.

Amerikalı model ve televizyon sunucusu Kendall Jenner, Filistin asıllı manken Bella Hadid, Mısır kökenli top model İman Hamman ve Güney Sudanlı siyah manken Adut Akech gibi değişik kökenli kişiliklerin podyuma çıkması ise, tasarımcının şiddetle karşı çıktığı ayrımcılığa karşı kurguladığı bir tepki olsa gerek.

Koleksiyonda öne çıkan ürün ise, Jacqemus'un birkaç sezondan beri kabul ettirmeye çalıştığı ve Fransızca'da "brassiére" olarak bilinen bikini üstü oldu. "Crop top" olarak adlandırılan ürünün değişik versiyonlarını ilginç bulduğumu söyleyebilirim.

Kadın ve erkek mankenlerin bir arada podyuma çıktıkları defilede, son yıllarda gündemde olan "unisex" tasarımlar ve "tene dikilmiş" hissi veren "süper slim" pantolonlar ilgi çekti.

Moda dünyasının genç prensi, güncel trendlerden oluşan ancak "Fransız dokunuşu" ile başkalaşan koleksiyonu ile aynı zamanda başarılı bir "iş insanı" güvenini de veriyor. Paris, New York, Londra gibi önemli moda merkezlerindeki mağazalarda satılan Jacquemus koleksiyonları Türkiye'de de tanınıyor.

Cinsel kimliği nedeniyle tacize uğrayan genç tasarımcı, 2021 sezonu ilkbahar-yaz koleksiyonunu cinsel ayrımcılığa ithaf etmişti. Ünlü fotoğrafçı Tom Kneller'in objektifinden sosyal medyaya yansıyan ve "Aşk" olarak adlandırılan foto albüm dünya medyasının ilgi odağına oturmuştu.

Uzun bir aradan sonra normalleşme sürecine girdiğimiz, yasaksız ilk pazar gününüzü, mutlu bir şekilde geçirmenizi dilerim.