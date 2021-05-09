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T24 Haftalık Yazarı

Alex Akimoğlu

alexakimoglu@gmail.com

09 Mayıs 2021

Chiara Ferragani

"Sosyal medyada satma sanatı" pandemi nedeni ile hız kazanarak moda endüstrisini yönlendirmeye başladı. Dijital ortam, zamanla bir endüstri haline dönüşerek kendi bünyesinde moda ikonlarının ve iş insanlarının doğmasına neden oldu

Chiara Ferragni, sosyal medyada doğup büyüyen ve kısa sürede küresel çapta ünlenerek dev markaların ciroları ile boy ölçüşür duruma gelen dijital fenomenlerden birisi sadece.

"Instagram Kraliçesi" olarak da bilinen Ferragni, henüz 21 yaşında iken "Blonde Salad" olarak adlandırdığı kişisel bloğunu açarak ismini duyurmaya başladı.

Blogging trendinin popülerleşmeye başladığı 2009 yılında başladığı moda serüveni, kısa sürede dünyanın en etkili kişiliklerinden biri haline gelmesine neden oldu. 

Ünlü lüks markaları ve moda dergilerinin merceğine takılarak iş birliği teklifi alması ile başlayan başarı grafiği, dev bir imparatorluğun doğmasına neden oldu.

Harvard Üniversitesi, 2015 yılında moda figürünün ekonomik başarısını çalışma konusu olarak ele alırken, geniş çaplı bir rapor hazırladı.

Kendi adını taşıyan ayakkabı markası yok satan Ferragni, doğup büyüdüğü İtalya'nın Crémonia kentinden dünyaya açılarak, 2021 yılı verilerine göre 22 milyon aboneye ulaşmayı başardı.


Chiara Ferragni

Forbes dergisi 2019 yalında, küresel bir ikon haline gelen genç kadını, "Dünyanın en etkili kişisi" olarak seçti.

2018 yılında Fedez ile hayatını birleştirmek için gerçekleştirdiği düğünün sosyal medyada yarattığı tıklama trafiği ise, Prince Harry ve Meghan Markle'ın düğününde yaşanan dijital izdihamı bile sollamayı başardı. 

Pandemi nedeni ile dünyada yaşanan psikolojik bunalım, yaşam felsefemizi de değiştirdi.

Dünya nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan Z kuşağı ile yapılan küresel bir araştırmaya göre, gençlerin yüzde 59'luk bölümü pandemi sürecinde bir nebze olsun mutlu olma hissini yaşamak için internet aracı lığı ile her ay bir tekstil ürünü satın almayı tercih etmiş.

Sosyolog Fréderic Godard'a göre "maskelerin atılacağı" gün, bilhassa Z kuşağında kaybolmuş olan zamanın telafisi için büyük bir patlama yaşanacağını ve tarihte bunun örneklerinin yaşanmış olduğunu dile getiriyor.

Amerikalı moda tarihçisi Florence Müller ise, şok sonrası yaşanacak duygusal patlamanın moda endüstrisine de yansıyacağını ve güçlü akımlara yol açılacağını ön görüyor.

Şüphesiz bu yeni akımlar moda tarihindeki büyük krizlerin bitiminde yaşananlardan farklı olacak ve dijital ortamdan doğarak dünyaya yayılacak.

1. Dünya Savaşı sonrasında Coco Chanel'in, 2. Dünya savaşı ertesinde Christian Dior'un yarattıkları moda akımları, bu kez dijital ortamda doğacak yeni nesil "Dior'lar, Coco'lar" aracılığı ile dünyaya yayılacak.

Mutlu pazarlar...

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