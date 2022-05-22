Cannes Film Festivali'nde "Kırmızı Halı Festivali"

17 Mayıs tarihinde başlayan ve 28 Mayıs'ta kapanacak olan 75. Cannes Film Festivali heyecanı sürüyor. Jüri Başkanlığını Fransız aktör Vincent Lindon'un üstlendiği festivalde gösterime giren filmler kadar her zaman olduğu gibi "Kırmızı Halı" olgusuna ilgi büyük.

Dünyanın dört bir yanından Fransa'nın güneyindeki Fransız Riviera'sının göz bebeği şehri Cannes'a akın eden medya mensupları, festival binasının girişinde kendilerine ayrılan bölüme kamp kurmuş durumdalar. Eğlence platformu Tik-Tok'un hedeflerini bir adım ileriye götürerek festivale resmi sponsor olması nedeni ile ortalıkta dolaşan Tik-Tok fenomenleri ise Cannes'a renk katmış oldu.

Pandemi nedeni ile iki yıldır iptal veya tarih değişikleri yaşayan Cannes Film Festivali, normal akışına dönmüş olarak 17-28 Mayıs tarihleri arasında 75. kez gerçekleşiyor.

Festivalin açılış günü yarışma dışı sunulan Joseph Kosinski imzalı "Top Gun-2 Mawerick" filminin kırmızı halı geçişinde en büyük ilgiyi aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenen Tom Cruise gördü.

İlerlemiş yaşına rağmen "delikanlı" görünümü ile yürekleri hoplatan Cruise, bir taşla iki kuş vurarak yeni filminin reklamını en üst seviyeden yapmış oldu.

Festivale katılan yabancı filmlerden biri olan ABD yapımı drama "Armageddon Time"ın Anne Hathaway, Jeremy Strong ve en sevdiğim aktörlerden biri olan Anthony Hopkins'ten oluşan oyuncu kadrosu ile yaptığı kırmızı halı çıkışında, Hathaway Armani Privée imzalı beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı demek abartılı olmaz sanırım.

Yönetmen James Gray'ın çocukluk yaşantısından esinlenerek yarattığı kişisel drama, ödül sezonunda ve önümüzdeki Oscar'larda adından bolca bahsettirecek gibi görünüyor.

Festivalin iddialı Fransız filmi, Arnauld Desplechin yönetmenliğindeki "Frére et Soeur"in kırmızı halı geçişine, Chanel tasarımı siyah mini bir elbise ile katılan aktris Marion Cottilard'ın sade ancak muhteşem görüntüsünü de not etmiş olalım.

2022 Cannes Film Festivalinin Kırmızı Halı showlarında, benim favorim Balenciaga imzalı sırt dekolteli kuyruklu siyah tuvaleti ile gelen Aya Nakamura oldu.

Mali doğumlu Fransız pop şarkıcısı Nakamura'nın ilk kez festivalin merdivenlerinde boy göstermesi basın tarafından büyük ilgi gördü. Nakamura, eksantrik kişiliği ve aşırı öz güveni ile Fransızların tepkisine maruz kalsa da, dünya çapında bir yıldız olma yolunda hızla ilerliyor.

Kırmızı Halı merdivenlilerinde dakikalarca alkışlanarak en uzun resim çektiren yıldız olarak festivale damgasını vuran Amerikalı oyuncu Julia Roberts'in Louis Vuitton imzalı siyah smokini ise bir diğer favorim. Ünlü mücevher markası Chopard'ın muhteşem takıları ile tamamlanmış olan kıyafet gerçekten dört dörtlük.

Festivale katılan Türkiye'nin "Hürrem Sultan"ı Meryem Uzerli'nin beyaz tuvaleti ise benden düşük puan aldı. Güzelliği ve cana yakın tavırları ile çok beğendiğim Uzerli'nin eline geçen fırsatı iyi değerlendirip daha özenli bir kıyafete yönelmiş olasını arzu ederdim.

Kırmızı Halı denilince hep kadın starlardan bahsediyoruz ancak bu kez erkek ikonları da inceledim ve favorilerim "total black" smokinli Alexandre Mattiussi ve şampanya rengi kruaze smokini ile İtalyan sinema oyuncusu Lorenzo Zurzolo oldu.

Cannes Film Festivali denilince benim aklıma her zaman Brigitte Bardot gelir. 1953 yılında henüz 19 yaşında çiçeği burnunda bir film yıldızı olarak geldiği festivale damgasını vurmuş ve o yıllardaki kısıtlı iletişim olanaklarına rağmen dünyayı ayağa kaldırmıştı.

Mutlu pazarlar.