Britanyalı şarkıcı Harry Styles, moda ikonluğu şapkasıyla ABD'yi ikiye böldü

Dünyanın 120 ülkesinde faaliyet gösteren Lyst'in ünlüler listesinin başında Britanyalı sanatçı Harry Styles geliyor. Yorumu ve besteleri kadar ilginç giyim tarzı ile de dikkatleri üzerine toplayan Styles'ı, Beyoncé izliyor. Siyahi şarkıcı, Temmuz ayında Disney platformunda yayınlanan "Black is King" albümü için hazırlanan kostümleriyle izlenme rekorları kırmıştı.

Fransız tasarımcı Marine Serré imzalı kombinezon modeli, klibin yayınlanmasından sonraki 48 saatte Fransız markalarına olan ilginin yüzde 48 artmasına yol açmış.

Modaya yön veren ünlüler listesi K-pop tarzının ilk temsilcilerinden olan BTS grubunun erkek solisti Kim Namjoon'un üçüncü sıraya oturmasıyla devam ediyor.

Joon'un New York ziyaretinde giydiği beyaz balıkçı yaka kazak-beyaz ceket kombininin benzerleri tüm dünyada kısa sürede tükenmiş.

Amerikan Kongresinde kadına şiddet konulu konuşması ile alkışlanan politikacı ve aktivist Alexandria Ocasio-Cortez, Amerikalı rapçi ve yapımcı Travis Scott gibi isimler de listedeki diğer ünlülerden.

Scott'ın spor markası Nike ile yaptığı işbirliği, 24 saat içinde Air Max 270 basketbol modelinin online satışlarında yüzde 168 oranında artış kaydetmesini sağlamış.

"Normal People" dizisinin başrol oyuncularından Paul Mescal listeye giren bir diğer erkek ünlü. TikTok starı Charli d'Amelio, Cambrige Düşesi Kate Middleton ve İtalyan tasarımcı Chiara Ferragni, kitlelerin alışveriş seçimlerinde etkili olan diğer ünlüler.

One Direction grubunun eski solisti Harry Styles, solo performansa geçtikten sonra dünyanın en çok ilgi gören şarkıcılarından biri haline geldi. Instagram'da 33 milyonu bulan takipçi sayısı ile rekora koşan sanatçının bir diğer özelliği ise giyim tarzıyla verdiği mesajlarla bir moda ikonuna dönüşmüş olması.

Genç jenerasyonun idolü olarak kabul edilen Styles, Amerikan Vogue dergisinin aralık ayı sayısı için verdiği pozlarla tekrar gündeme oturmuş durumda.

Vogue, 148 yıl sonra ilk kez bir erkeği kapağına taşırken, fotoğrafçı Taylor Mitchell'in objektifinden yansıyan imajlar, başta ABD olmak üzere tüm dünyayı ayağa kaldıracağa benziyor.

Genç şarkıcı için Gucci tarafından özel olarak tasarlanan mavi tuvalet ve ona eşlik eden smokin ceket, dövmeli omuzlarını açıkta bırakan dekolte giysi ülkedeki muhafazakar kesimin tepkisine yol açmış durumda.

ABD'nin ünlü politika yorumcusu Candace Owens'ın Twitter üzerinden başlattığı "Erkeksiliğe dokunmayın" tartışması milyonlarca aboneyi ikiye bölmüş durumda.

Ovens, bu tarz girişimlerin halkın geleneksel değerlerini zedelediğini ileri sürerek, gençliği Marksizm'e yönelttiğini ve erkeğin "kadınsılığa" özendirilmesine yol açtığını ileri sürüyor.

Ovens'ın 2,7 milyon kişiyi bulan muhafazakar takipçisinin onayladığı yaklaşıma karşı çıkan Styles hayranlarının devreye girmesiyle polemiğin çapı genişlemiş oldu.

"Erkeksilik giysilerde değil ruhtadır" tezini savunan Harry hayranları, kaslı ve dövmeli vücudu, kirli sakalları ile poz veren şarkıcıyı çok seksi bulduklarını da ifade ediyorlar.

Sanatsal bir kurgu ile gerçekleşen karelere bakıldığında, genç şarkıcının "kadınlığa özenmiş erkek" imajını vermekten öteye daha anlamlı mesajlar vermek istediğini algılamak zor değil kanımca.

26 yaşındaki genç şarkıcı, Vogue dergisinde yayınlanan resimleriyle ilgili polemikleri, "Erkeklerin ve kadınların vücutlarını nasıl örtmek istedikleri kendi kararlarında gizlidir" şeklinde yorumlamış.

Styles'a bir destek de The Good Play dizisi aktrislerinden Jameela Jamil'den gelmiş.

Jamil, tarihte yer almış peruklu, pudralı, makyajlı ve abartılı köstüm ve mücevherli kralları hatırlatarak, kadınların o dönemlerde erkeklerin erkeksiliğinden şüphe duymadıklarını belirterek katılıyor tartışmaya.

İyi pazarlar.