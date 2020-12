Blackpink grubunun kızları top modelleri solladı

Batı ülkelerinin ilk kez YouTube'da "Gangnam Style" parçası ile tanıştığı Güney Kore tarzı yeni müzik türü, dünyayı sallamaya devam ediyor. K-POP olarak adlandırılan ve pop, hiphop, elektronik müzik gibi değişik sentezlerin yorumlanması ile oluşan müzik türü sosyal medya aracılığı ile geniş kitlelere ulaşmış durumda.

"Günümüzün Beatles'ı" olarak nitelenen ve Koreli genç erkeklerden oluşan BTS grubunun inanılmaz yükselişinden sonra, bu kez de dört genç kızın kurduğu Blackpink grubu tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.

Jennie, Lisa, Rosé ve Jisoo'dan oluşan Blackpink'in 26 Haziran 2020 tarihinde yayınladıkları "How You Like That" parçası, aynı gün 1,66 milyon kez izlenerek rekor kırmış durumda.

Pandemi sonrası radikal stratejik değişimlere gitmek zorunda kalan moda ve lüks dünyasının dev markaları, yeni tanıtım spotları için Blackpink'in genç rapçilerinin kapısını çalmaya başladılar aylar önce. Yüksek rakamların havada uçuştuğu "marka yüzü" olma tekliflerinde kazananlar yine büyük markalar oldu haliyle.

Markaların, düşüşe geçmeye başlayan ciroların toparlamak için yeni stratejilere yönelmesi aslında pandemi öncesine dayanıyor. Kanımca internet çağında değişen tüketici algısını cezbetmek ve genç kitlelere ulaşmak için yeni stratejik hamlelere yönelmiş olmak kaçınılmazdı.

Peki neden koskoca Fransız markaları tanıtım spotları için bu dört Koreli kızın peşine düştüler dersiniz! Çünkü zenginleşmekte olan Asya ülkeleri markalar için geçim kaynağı da ondan.

Japonya, bir zamanlar lükse olan düşkünlükleri ile tüm bu markların büyümesine neden olmuştu... Şimdi sıra Çin, Güney Kore gibi diğer ülkelerde.

Céline markası, Blackpink kızlarından biri olan Lisa'yı (Lalisa Manoban) Eylül 2019'da gerçekleştirdiği defileye davet ederek sosyal medyada 3,34 milyon kişinin defileyi izlediğini görerek ilk adımı atmış oldu.

Lisa-Céline işbirliği şimdi marka tanıtımı için daha da ilerlemiş durumda.

Pembe pudralı saçları ile ilgi çeken Rosé (Pank Chae-Young), Yves Saint Laurent'ın 2020 Sonbahar/Kış koleksiyon tanıtımlarının yüzü olarak karşımıza çıkarken, baş rapçi Jennie (Jennie Kim) ise Chanel'le anlaşarak şöhretine şöhret katmış oldu.

"La Femme Chanel"(Chanel'in Kadını) sloganı ile kameralara poz veren genç rapçi, 33,5 milyonluk fan kitlesine ulaşarak hedefe ulaşmış oldu.

Fransa'nın bir diğer markası Dior ise yeni marka yüzü olarak seçimini Jisoo'dan (Kim Jisoo) yana kullanmış. 2020/2021 Sonbahar/Kış koleksiyonun tanıtımı için romantik pozlar veren Jisoo aynı zamanda yeni makyaj koleksiyonunun da yüzü olarak seçilmiş.

Blackpink, toplamda 134,2 milyonluk Instagram abonesiyle sosyal medyada bir marka haline gelmiş durumda.

LWMH grubunun kesenin ağzını açarak bu dört kızla işbirliğine gitmiş olması ince düşünülmüş bir stratejinin sonucu tabii ki. Ne diyelim, "Alan memnun, veren memnun" diyerek bitirelim yazıyı.

Mutlu haftalar…