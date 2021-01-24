Biden'ın yemin töreninden akılda kalan kıyafetler

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdiği muhteşem devir töreni ile, 6 Ocak tarihinde yaşanan kongre baskının etkisi ile doğan olumsuz atmosferi, şimdilik dağıtmış gibi gözüküyor.

Görevde kaldığı süre zarfında, kural tanımaz kişiliği ile tüm dünyada kaygı ile izlenen Donald Trump'ın devir-teslim törenine katılmaması nedeni ile bir ilk yaşanırken, bir başka "ilk" ise pandemi nedeni ile alınan geniş güvenlik önlemleri ile gerçekleşti. Halkın fiziksel olarak katılamadığı tören, milyonlarca kişi tarafından dijital ortamda izlendi.

Kadın militanların favori silahı olan moda aracılığı ile mesaj verme yönteminin törende zirve yaptığını söylemek abartılı olmayacaktır. Biden klanının tüm kadın üyelerinin kostüm seçimleri ile vermeye çalıştığı mesaj yelpazesinin kitlelere ulaşmış olduğu aşikar.

Seçim propagandaları süresince halkın sempatisini kazanan yeni First Lady Jill Biden'ın Demokrat Parti'nin sembolik rengini seçmiş olması oldukça normal bir davranış. "Markarian" mavi renkli tayyörü ile eşinin yanında yer alan Jill Biden'in marka seçiminde, Eski First Lady Melania Trump'a kıyasla mütevazı davranıyor olması ise olumlu karşılanıyor.

Yeni Başkan Biden kadar, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'de zirvenin en çok ilgi gören ismi oldu. ABD'nin ilk siyahi kadın Başkan Yardımcısı olma özelliği ile gündeme oturan Harris'in mor mantosu en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Harris'in moda tasarımcı olarak 27 yaşındaki siyahi Christopher John Rogers'a şans vermiş olması ise ince düşünülmüş bir davranış olarak kabul edilebilinir.

Törene katılan Hillary Clinton ve Michelle Obama'nın, mürdüm rengini seçerek, Harris'e destek vermiş olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

"Parlayan, güç temsil eden" gibi anlamları olan mor renk, Japon İmparatorluğunun sembolik rengi olarak da biliniyor. 20. yüzyılın başlarında Birleşik krallık ve ABD'de gerçekleşen ve "Süfrajet" olarak adlandırılan organize olmuş radikal kadın haklarının savunan eylemin sembolik rengi de yine mor olarak tercih edilmişti.

20 Ocak 2020 tarihine damga vuran bir diğer ünlü ise, milli marşı seslendirerek törenin açılışını yapan Lady Gaga oldu. Schiaparelli imzasını taşıyan lacivert ve kırmızı renklerdeki muhteşem sahne elbisesinin en ilginç detayı ise "Açlık Oyunları "filminin ambleminden esinlenerek tasarlanan altın rengi f kuş figürlü broş oldu.

Seremoninin en duygusal anları ise siyahi şair Amanda Gorman'ın "The Hill We Climb" şirini okumak için sahne alması ile yaşandı. 22 yaşında olan Gorman, genç yaşına rağmen kendisine sunulan bu onurlu görevi en mükemmel şekilde yerine getirerek tüm Amerika'yı ipnotize etti.

Son yıllarda yaşanan olaylarla bölünen ülkenin genç kitlesi, Amanda'yı yeni dönemin umut sembolü olarak kabul etmek istercesine alkışladı.

Miuccia Prada tarafından özel olarak tasarlanan küf sarısı kostümü ve kırmızı renkteki saç aksesuarı ile gecenin yıldızı oldu.

Harry Potter tarzı yuvarlak gözlüklerinin üstünden kaşlarını dans ettirmesi ile objektiflere takılan Harris'in gelini Ella Emhoff ise bir anda sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Satırlarımızı, eski First Lady, Melania Trump'ın giderayak moda aracılığı ile verdiği mesajla bitirelim.

Beyaz Saray'dan ayrılıp son kez başkanlık uçağına binerken kalem kesim siyah tayyör ve aynı renkteki XXL güneş gözlükleri "Matemli Kadın" görüntüsü sergileyen Melania, Florida'ya Gucci imzalı geometrik desenli, hippi ruhu taşıyan bol kesim uzun bir elbise ile inerek "Uffff" dercesine noktayı koymuş oldu.

Mutlu pazarlar.