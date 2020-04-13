Koronavirüs Suriye’deki askeri hareketliliğe gaz kestirmiyor

İstatistikler dünya genelindeki Koronavirüs vakalarının 2 milyona yaklaştığını ve hızlanarak artmakta olduğuna işaret ederken, Suriye’de en büyük askeri mevcudiyete sahip üç yabancı gücün askeri sevkiyat ve tahkimatlarında azalma değil, tam tersi yoğunlaşma görülüyor. Çeşitli kaynaklar, gerek Rusya, gerek ABD ve gerekse de Türkiye’nin bölgeye yönelik askeri sevkiyatlarının özellikle geçtiğimiz hafta içinde hız kazandığına dikkati çekiyorlar.

ABD Cephesi

Suriye’nin kuzeyindeki en ciddi askeri hareketliliklerden biri ABD’ye ait. Ankara’nın Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte Suriye'deki varlığını ülkenin kuzeydoğusunda bulunan ve YPG/SDG güçlerinin denetimindeki petrol sahalarında yoğunlaştırmaya başlayan Amerikalılar, geçtiğimiz cuma günü ülkenin kuzeydoğusunda 35 TIR’lık bir konvoy ile yeni bir askeri malzeme sevkiyatı gerçekleştirdi. Rusya desteğindeki Suriye Arap Ordusu’nun İdlib’den sonra sırayı ülkenin kuzeydoğusundaki işgalleri sonlandırmaya getireceğinin farkında olan ve bu nedenle Rus kuvvetlerinin M4 karayolunun Haseke tarafındaki kısımlarına yaklaşmasına şu aşamada engel olacak bir yol arayışında görülen Amerikalılar özellikle bu bölgeye bir süredir askeri araç ve lojistik malzeme sevkiyatı yapıyor, yeni üs ve askeri istasyonlar kurma çalışmaları yürütüyorlar.

Yerel kaynaklar, Amerikan kuvvetlerine bağlı konvoyun cuma günü gerçekleşen sevkiyatta Irak-Suriye sınırındaki El Velid kapısını kullanan Haseke’den güneye doğru ilerlediklerini ve istikametlerinin bir entegre askeri üs kurma çabasında oldukları El Şeddadi olduğunu bildirdi. Başkan Donald Trump’ın Suriye’den asker çekeceklerine dair yaptığı tüm açıklamalarına rağmen, Amerikan kuvvetleri ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke muhafazasında yer alan 2 noktada epey bir zamandır yeni üs kurma faaliyetleri yürütüyor. Amerikalıların geçtiğimiz hafta başında Türkiye sınırına daha yakın olan El Malikiye’deki hava üslerine de bir sevkiyat gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Rusya Cephesi

Suriye Arap Ordusu’ndan bir kaynağın North Press Haber Ajansı’na geçtiğimiz cuma günü verdiği bir bilgiye göre, İdlib’den sonra odaklarına Suriye’nin kuzeydoğusunu alacak olan Rus güçleri de bu amaçla Haseke muhafazasında 4 yeni askeri üs kurmayı planlıyor. İddiaya göre, Ruslar, son günlerde buralara yakın noktalardaki mevzilerini ziyaret ederek göndere Rus bayrağı çektiler. TSK güçleri ile ona bağlı silahlı muhaliflerin Tel Temir yakınlarında ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı kimi meskûn mahallere yönelik geçtiğimiz haftalarda yoğunlaştırdıkları top atışlarının önüne geçmeyi tasarlayan Rusyarın söz konusu noktalara ilave askeri birlikler konuşlandıracağı da ileri sürüldü. Bahsi geçen dört üssün, Tel Temir kırsalındaki el Abuş ve Üm Keyf ile Haseke’nin kuzeydoğusundaki Ebu Rasin ve Zirkan kasabaları olduğu bildiriliyor.

Öte yandan TSK’ya bağlı güçlerin buraya yönelik top atışları sonucunda sadece SDG kuvvetlerinin değil, Suriye Arap Ordusu birliklerinin de kayıp verdiği söyleniyor.

Ruslar bu hamleleriyle yalnızca TSK’nın bölgedeki etkililiğini sınırlamaya çalışmıyor. Asıl ve daha büyük hedef, ABD’nin Haseke’ye ve bölgedeki petrol kaynaklarına tek hâkim güç olarak belirmesinin önüne geçmek.

Türkiye Cephesi

Bu arada, M4 karayolu civarındaki askeri faaliyetlerinin durdurulması için Moskova ile 5 Mart tarihinde bir mutabakat imzalayan Ankara’nın Suriye’nin kuzeybatısındaki yığınağını İdlib merkezli olarak takviye etmeyi sürdürdüğü, hatta bölgede yeni gözlem noktaları kurma yolunda olduğu ileri sürüldü.

Silahlı muhalif grupların içindeki kaynaklarca El Masdar’a aktarılan bilgiye göre, TSK’ya ait 30 zırhlı araçlık konvoy Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin doğusundaki Oğulpınar Karakolu’nun karşısında bulunan Kefer Lusin Sınır Kapısı’nı kullanarak geçtiğimiz cuma günü İdlib bölgesine giriş yaptı.

El Masdar’a konuşan yerel kaynaklar, Türk askeri birliklerinin ülkenin kuzeyinde yeni gözlem noktaları kurmakta olduğunu ileri sürdüler.

Aslında TSK’nın son günlerde bombardımanlarla en çok vurduğu nokta Kilis’in karşısındaki Azez’in güneyinde, halen SDG’nin denetiminde bulunan Tel Rıfat. Bölgeden yansıyan haberler, bu atışlarla Tel Rıfat kırsalındaki 12 köyün hedeflendiği yönünde. Tel Rıfat, Ankara’nın Moskova ile 5 Mart tarihinde mutabakata vardığı anlama bölgesinin dışında bulunuyor.

Korona cephesi

Öte yandan, Suriye hükümeti Koronavirüs ile ilgili toplam vaka sayısını geçtiğimiz cumartesi günü 25 olarak açıkladı. Resmi sayılara göre, ülkede 2 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Sayının artacağından endişe duyan Şam Yönetimi’nin salgınla mücadele kapsamında aldığı ihtiyati tedbirler çerçevesinde, haftanın resmî tatil günlerine denk gelen cuma ve cumartesi günleri öğlen saat 12’den ertesi günün sabahı saat 06’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Suriye’deki bu uygulama geçtiğimiz gün ikinci hafta sonunu da geride bıraktı. Bu arada İdlib’deki isyancı yerel yönetim de kendi denetimleri altında tutukları pazarları Mart ayı sonunda kapatma kararı almıştı. Yerel Hizmetler Yönetimi yetkilisi Kuteybe Halef, Enbau’ş Şam ajansına yaptığı açıklamada, Koronavirüs'ten korunma uygulamaları çerçevesinde aldıkları karara, kuş, tavuk ve motosiklet pazarlarının da dahil olduğunu açıklamıştı.

Bağımsız gözlemciler Suriye’deki virüs vakaları ile ölüm sayılarının açıklananın üzerinde olduğunu savunuyorlar.

Twitter: @akdoganozkan