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T24 Haftalık Yazarı

Ahmet Tulgar

ahtulgar@gmail.com

TARİH

15 Aralık 2019

Dansın ve neşenin partisi

İnsanın bedensel bütünlüğünü tehdit eden, tensel arzu ve seküler neşesini adaba aykırı bulan, düşmanlaştıran siyasetin verebileceği bir şey olamaz topluma

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TARİH

08 Aralık 2019

Zamanın siyasi tutsak üzerindeki işleyişi

İktidar, muhalif siyasetçiyi tutuklarken onu aslında bir alternatif olarak işaretlediğinin farkında değil midir? İktidar, iktidarda olmanın doğal sonucu olarak yıpranırken, tutsak siyasetçinin imgesi daha fazla ışıldar. Hapishaneden hazneye, hazneden hazineye dönüşme, zamana böyle yayılır

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TARİH

01 Aralık 2019

Teslim Töre: Mitolojik kahramanın dünyevi ahlâkı

İsviçre'deki cenaze töreninde tabutunun açık bırakılıp o dev cüssenin ziyaretçilere gösterilmesi sebepsiz değil. Tabutta boylu boyunca yatan o fizik, devrimci mitolojinin bir kahramanıydı. O cüsse. Yarım asırdan fazla bir süreye yayılıyor söylencesi. Dev bir kaya gibi durdu hep durduğu yerde…

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TARİH

24 Kasım 2019

İyicil materyalizm

Ani ve engellenemez bir metafizik kıyamet inancının yerine aşama aşama yaklaşan, yaklaşırken müdahale edilebilir, engellenebilir, fiziksel ve bilimsel olarak temellendirilmiş bir kıyamet bilgisi geçerken, maddeye de artık şefkatle, sevgiyle, koruma özeniyle yaklaşma zamanıdır

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TARİH

17 Kasım 2019

Amras: Hastalık ve şifanın romanı

Thomas Bernhard'ın kendisini ve kahramanlarını iyileştirmeye çalışırken kurduğu Almanca cümlelerin ulaştığı ustalık seviyesi hastalığın şiddetini de tedavinin aciliyetini de gösterir bize

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TARİH

10 Kasım 2019

1989

Ben 1989'u seçiyorum en yakın iyilik yılı olarak. Belki iddialı olacak ama sadece Türkiye için değil bu dediğim. Dünyanın geniş bir parçası için de 1989 iyilikle hatırlanabilecek bir yıl olmalı. Bir iyilik anısı olmalı

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TARİH

03 Kasım 2019

İnsanın devletle boy ölçüşmesi

Devlet insanı araçsallaştırmak içindir. Araçsallaşmanın ne ölçüde olduğu da o kadar önemli değildir. Her halükârda her araçsallaşmış insan, her 'kuruminsan', devlet tarafından boyunun ölçüsü alınmış, küçültülmüş insandır

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TARİH

27 Ekim 2019

Methiye sanatları

Arada bir saman alevi gibi parlayan suni, göstermelik, işine geldiği kadarıyla muhalefet söylemlerini bir yana bırakın; gazete yazarlarının çoğu iktidar hiyerarşisinin farklı katlarına yerleşmiş, oradan konuşuyorlar, orada kendilerine dikte edilenleri yazıyor; yani 'Muktedirler Apartmanı'nı yıkıyor, cilalıyorlar

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TARİH

20 Ekim 2019

Çocuk, genç, yetişkin ve tarih

"Bardakta su yokmuş, kalem sahiden kırıkmış" diye düşünüyorum bazen bugünlerde. Dünyanın gidişine, siyasetin ortamına, sağ popülizmin yükselişine, mezhep savaşlarına, dinci teröre, ırkçı saldırılara baktıkça

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TARİH

13 Ekim 2019

Kant ve aklı kullanmak

Askerler emirlere uyar, yurttaşlar vergilerini öder, din adamları vaaz verir. Bütün bunlar insanları bir düzeneğin öğeleri haline getirir ve bu düzenek ancak o andaki şartlar ölçüsünde bir akıl etkinliğine izin verir

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TARİH

06 Ekim 2019

Suyu su tanımlar

Annem bardağındaki suyu içtikten sonra, her defasında "yumuşacık şu Hamidiye" deyip, İstanbulluluğunu kat kat sardığı ipek bir mendilin içinden çıkarır da odanın ortasına koyuverirdi sanki

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TARİH

29 Eylül 2019

Hayatın ve ölümün dünyevileşmesine duyulan ihtiyaç

İstanbul'daki son depremlerin ardından sosyal medyadaki bazı mesajlar insanı acizleştirerek kullaştırmanın, uhrevi bir otorite adına hayatına el koymanın nasıl bir söylemsel mekanizması olduğunu ortaya koyuyor. Bundan kurtulmanın tek yolu, ölümü sekülerize etmek, hayatın mistifize edilmesine izin vermemektir

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