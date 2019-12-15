Ahmet Tulgar

TARİH
15 Aralık 2019
İnsanın bedensel bütünlüğünü tehdit eden, tensel arzu ve seküler neşesini adaba aykırı bulan, düşmanlaştıran siyasetin verebileceği bir şey olamaz toplumaDevamını Oku
TARİH
08 Aralık 2019
İktidar, muhalif siyasetçiyi tutuklarken onu aslında bir alternatif olarak işaretlediğinin farkında değil midir? İktidar, iktidarda olmanın doğal sonucu olarak yıpranırken, tutsak siyasetçinin imgesi daha fazla ışıldar. Hapishaneden hazneye, hazneden hazineye dönüşme, zamana böyle yayılırDevamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
İsviçre'deki cenaze töreninde tabutunun açık bırakılıp o dev cüssenin ziyaretçilere gösterilmesi sebepsiz değil. Tabutta boylu boyunca yatan o fizik, devrimci mitolojinin bir kahramanıydı. O cüsse. Yarım asırdan fazla bir süreye yayılıyor söylencesi. Dev bir kaya gibi durdu hep durduğu yerde…Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Ani ve engellenemez bir metafizik kıyamet inancının yerine aşama aşama yaklaşan, yaklaşırken müdahale edilebilir, engellenebilir, fiziksel ve bilimsel olarak temellendirilmiş bir kıyamet bilgisi geçerken, maddeye de artık şefkatle, sevgiyle, koruma özeniyle yaklaşma zamanıdırDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Thomas Bernhard'ın kendisini ve kahramanlarını iyileştirmeye çalışırken kurduğu Almanca cümlelerin ulaştığı ustalık seviyesi hastalığın şiddetini de tedavinin aciliyetini de gösterir bizeDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Ben 1989'u seçiyorum en yakın iyilik yılı olarak. Belki iddialı olacak ama sadece Türkiye için değil bu dediğim. Dünyanın geniş bir parçası için de 1989 iyilikle hatırlanabilecek bir yıl olmalı. Bir iyilik anısı olmalıDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Devlet insanı araçsallaştırmak içindir. Araçsallaşmanın ne ölçüde olduğu da o kadar önemli değildir. Her halükârda her araçsallaşmış insan, her 'kuruminsan', devlet tarafından boyunun ölçüsü alınmış, küçültülmüş insandırDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
Arada bir saman alevi gibi parlayan suni, göstermelik, işine geldiği kadarıyla muhalefet söylemlerini bir yana bırakın; gazete yazarlarının çoğu iktidar hiyerarşisinin farklı katlarına yerleşmiş, oradan konuşuyorlar, orada kendilerine dikte edilenleri yazıyor; yani 'Muktedirler Apartmanı'nı yıkıyor, cilalıyorlarDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
"Bardakta su yokmuş, kalem sahiden kırıkmış" diye düşünüyorum bazen bugünlerde. Dünyanın gidişine, siyasetin ortamına, sağ popülizmin yükselişine, mezhep savaşlarına, dinci teröre, ırkçı saldırılara baktıkçaDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Askerler emirlere uyar, yurttaşlar vergilerini öder, din adamları vaaz verir. Bütün bunlar insanları bir düzeneğin öğeleri haline getirir ve bu düzenek ancak o andaki şartlar ölçüsünde bir akıl etkinliğine izin verirDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Annem bardağındaki suyu içtikten sonra, her defasında "yumuşacık şu Hamidiye" deyip, İstanbulluluğunu kat kat sardığı ipek bir mendilin içinden çıkarır da odanın ortasına koyuverirdi sankiDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
İstanbul'daki son depremlerin ardından sosyal medyadaki bazı mesajlar insanı acizleştirerek kullaştırmanın, uhrevi bir otorite adına hayatına el koymanın nasıl bir söylemsel mekanizması olduğunu ortaya koyuyor. Bundan kurtulmanın tek yolu, ölümü sekülerize etmek, hayatın mistifize edilmesine izin vermemektirDevamını Oku
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